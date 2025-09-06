Meteo weekend 6-7 settembre: torna il gran caldo sull’Italia. Ma poi ricambia tutto

Nonostante il rientro di inizio settembre significhi per tanti la fine delle vacanze estive, per il weekend del 6-7 settembre si prospetta un bel fine settimana di sole utile ad assaporare ancora un po’ di estate. Dopo aver trascorso una fine di agosto e i primi giorni di settembre con un clima nettamente favorevole privo di anomalie, possiamo aspettarci per i giorni del weekend un tempo soleggiato in gran parte di Italia, a parte qualche velatura o stratificazione come segnala 3BMeteo su alcune aree del Belpaese. Si registreranno pertanto anche temperature in aumento, soprattutto al Sud e in special modo in Sardegna.
Meteo weekend: previsioni al Nord, Centro e Sud
In generale le temperature inizieranno a salire nel weekend per continuare i primi giorni della prossima settimana. Come riporta IlMeteo.it, la giornata di sabato 6 settembre sarà caratterizzata al nord da temperature intorno ai 28 e 30°C. Nella zona tirrenica, del Centro, e la Sardegna, IlMeteo.it segnala temperature in netto aumento: si prospetta che la colonnina registrerà al Centro e in Sardegna fino a 32°C. La giornata di domenica 7 settembre vedrà ancora caldo in ulteriore aumento: al Nord si potrà sentire afa nella zona della Pianura Padana, al Centro si raggiungeranno fino a 35°C, e in Sardegna si registreranno picchi tra i 36 e il 37°C.
Meteo settembre: da martedì 9 perturbazioni in arrivo
Scavallato il fine settimana, però, la situazione pare destinata a ribaltarsi. Le ultime proiezioni, infatti, confermano che già da martedì 9 settembre l’anticiclone è destinato ad arretrare progressivamente nelle regioni centro-settentrionali per l’avanzata di una perturbazione atlantica che entro giovedì 11 lambirà anche le regioni meridionali. L’avanzata del fronte sarà accompagnata anche da un calo delle temperature che progressivamente scenderanno verso valori più vicini alle medie stagionali.