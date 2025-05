Meteo primo maggio e weekend: caldo estivo fino a sabato, poi arriva il maltempo. Ecco le previsioni

Il ponte lungo del primo maggio offrirà caldo e sole, con punte fino a 30°C, un vero anticipo d’estate. Domenica 4 maggio, però, l’instabilità tornerà con piogge e temporali, soprattutto al Nord

Il ponte lungo del primo maggio si preannuncia all’insegna del sole e del caldo, con temperature che sfioreranno i 30°C, regalando un anticipo d’estate in tutta Italia. Finalmente un weekend festivo all’insegna del bel tempo, ma attenzione: a partire da domenica 4 maggio, un cambiamento meteo è in arrivo, con il ritorno di piogge e temporali soprattutto al Nord. Ecco cosa aspettarsi da domani, giovedì, fino al weekend.

Meteo giovedì 1° maggio: sole e primi segnali di caldo

La giornata del primo maggio inizia con condizioni di tempo stabile su quasi tutta Italia. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più al Nord-Ovest, soprattutto sulle Alpi occidentali. Non sono previsti fenomeni di rilievo, ma dal pomeriggio potrebbero verificarsi rovesci sparsi tra le Alpi e l’Appennino settentrionale. Al Centro e al Sud, invece, il tempo si manterrà più stabile, con cieli sereni o leggermente nuvolosi. La sera e la notte vedranno un miglioramento generale, con cieli sereni su gran parte delle regioni.

Le temperature inizieranno a salire, con valori più elevati nelle zone interne del Centro-Sud, dove le massime si avvicineranno ai 25-28°C.

Venerdì 2 maggio: sole e caldo in aumento

Venerdì 2 maggio il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree prealpine del Nordest e sull’Appennino meridionale. Anche questa giornata sarà dominata dal sole, con temperature in ulteriore aumento nelle regioni centro-settentrionali. Le città del Centro e del Nord vedranno valori massimi attorno ai 28-30°C, confermando la tendenza verso un clima decisamente estivo. I venti saranno deboli.

Meteo weekend: il caldo raggiunge il suo apice, ma dura poco

Sabato 3 maggio il tempo sarà ancora stabile e soleggiato, con solo qualche annuvolamento a quote medio-alte in Sardegna e nelle regioni del Centro-Nord. Nel pomeriggio, locali rovesci potrebbero interessare l’Alto Adige e le Alpi orientali, ma senza compromettere il bel tempo che predominerà sul resto d’Italia. Le temperature continueranno a rimanere al di sopra della media stagionale, con punte di 30°C nelle zone interne, specialmente nelle aree di pianura. I venti, anche in questo caso, saranno deboli, mantenendo il clima caldo e stabile.

Purtroppo, come spesso accade in primavera, il bel tempo non durerà a lungo. Domenica 4 maggio l’alta pressione, che ha portato caldo e sole, inizierà a cedere, lasciando spazio a un peggioramento. I primi temporali colpiranno il Nord, soprattutto nelle Alpi, con possibilità di estensione alle pianure. Anche al Centro si potrebbero verificare alcuni acquazzoni, seppur meno intensi. Le temperature caleranno, ma il caldo non sparirà completamente.