Meteo Pasqua e Pasquetta, Italia divisa in due: maltempo al Nord e al Centro, sole al Sud

Sabato 19 aprile ci sarà una breve tregua dal maltempo, ma le festività vedranno alternarsi momenti di sole e pioggia in diverse regioni. Ecco le previsioni meteo del weekend lungo di Pasqua

Con l’arrivo del lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, in molti si preparano a partire per una fuga fuori porta o a trascorrere le festività con amici e familiari. Ma che tempo ci aspetta? Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta sono un po’ contrastanti: un’Italia divisa a metà tra maltempo e sole, con possibili rovesci al Nord e al Centro, mentre al Sud potrebbero prevalere cieli sereni.

Meteo weekend: in arrivo una breve tregua dal maltempo

Il maltempo che ha caratterizzato le giornate precedenti comincia finalmente a concedere una breve pausa. Sabato 19 aprile sarà una giornata di transizione, in cui il tempo migliorerà gradualmente, seppur con alcune nuvole residue. La perturbazione che ha portato piogge forti e frane in Piemonte e Liguria si allontanerà, lasciando spazio a condizioni meteo più stabili, ma non completamente soleggiate.

Al Nord : Nubi persistenti, con qualche pioggia sulle Alpi e sul Piemonte.

: Nubi persistenti, con qualche pioggia sulle Alpi e sul Piemonte. Al Centro : Soleggiato e con clima mite, ideale per una passeggiata all’aria aperta.

: Soleggiato e con clima mite, ideale per una passeggiata all’aria aperta. Al Sud: Condizioni meteo decisamente favorevoli, con cielo sereno e temperature gradevoli.

Anche se la tregua non durerà molto, sabato sarà una giornata perfetta per chi vuole approfittare di una piccola pausa dal maltempo.

Meteo di Pasqua (domenica 20 aprile): Instabilità in arrivo

La domenica di Pasqua (20 aprile) non promette un tempo completamente stabile. Nonostante un inizio di giornata relativamente tranquillo, nel pomeriggio l’arrivo di una nuova perturbazione porterà piogge sparsi, soprattutto sulle regioni del Nordovest e in Sardegna. La situazione meteo si farà più instabile con il passare delle ore.

Al Nordovest e Sardegna : Piogge intermittenti e cielo coperto. Previsioni di rovesci anche nel pomeriggio, specialmente in Piemonte e Liguria.

e : Piogge intermittenti e cielo coperto. Previsioni di rovesci anche nel pomeriggio, specialmente in Piemonte e Liguria. Al Centro (Toscana, Umbria, Lazio): Le precipitazioni potrebbero estendersi, con rovesci sparsi, soprattutto nel pomeriggio, anche se le zone costiere potrebbero essere più protette.

(Toscana, Umbria, Lazio): Le precipitazioni potrebbero estendersi, con rovesci sparsi, soprattutto nel pomeriggio, anche se le zone costiere potrebbero essere più protette. Al Sud: Il sole prevale, con cieli sereni e condizioni ideali per chi ha programmato una gita o una giornata all’aperto.

Le temperature saranno più fresche rispetto ai giorni precedenti, ma rimarranno comunque miti.

Meteo di Pasquetta (lunedì 21 aprile): nuova perturbazione in arrivo

Il lunedì di Pasquetta (21 aprile) non offrirà condizioni meteo ottimali per chi ha programmato gite o picnic all’aperto. I modelli meteo prevedono instabilità atmosferica, con rovesci alternati a brevi periodi di sole, in particolare nelle regioni centrali. Tuttavia, le previsioni potrebbero migliorare al Nord e al Sud, dove ci si aspetta cieli più sereni.

Al Nord : Tempo generalmente soleggiato, con temperature gradevoli. Una giornata ideale per un’escursione nelle zone montane o in campagna.

: Tempo generalmente soleggiato, con temperature gradevoli. Una giornata ideale per un’escursione nelle zone montane o in campagna. Al Centro : Al mattino possibili rovesci, ma nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, con qualche schiarita.

: Al mattino possibili rovesci, ma nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, con qualche schiarita. Al Sud: Sole e temperature miti, con cielo sereno, perfetto per chi ha deciso di trascorrere la giornata al mare o in zone collinari.

Le temperature rimarranno miti, ma potrebbero subire un lieve calo a causa delle precipitazioni, specialmente nelle aree più esposte al maltempo. Anche la ventilazione sarà debole, quindi non ci si dovrà preoccupare di forti raffiche di vento, come nei giorni scorsi.