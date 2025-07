Meta e Microsoft stregano i mercati con i loro conti, dimostrando che le spese sull’AI pagano. Occhi su Apple e Amazon

Volano le azioni di Meta e di Microfoft, ispirando un’apertura in rialzo anche per il Nasdaq oggi, sulla base dell’indicazione dei futures.

Se ancora gli investitori avessero avuto dubbi sull’opportunità di stramiliardari investimenti nell’intelligenza artificiale Usa, i conti stellari di ieri di Meta e Microsoft li hanno rassicurati, mettendo quindi anche da parte quel sogno low-cost ispirato dalla cinese DeepSeek.

Basta guardare le performance negli afterhours dei due titoli: le azioni di Meta Platforms hanno registrato un aumento di oltre l’11% (balzando del 12,2% a Francoforte) e Microsoft ha registrato un rialzo quasi il 9% dopo la pubblicazione dei dati a Wall Street già chiusa ieri sera, aggiungendo un valore complessivo di mezzo trilione di dollari al mercato azionario Usa. I dati hanno spinto i futures del Nasdaq che preannunciano un rialzo dell’1,3% in attesa oggi delle trimestrali di altre due delle “Magnifiche 7”, ovvero Apple e Amazon.

Meta alza le spese in conto capitale annuale 66/72 miliardi di dollari

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ieri ha detto di prevedere nel terzo trimestre ricavi ben al di sopra delle stime degli analisti, sottolineando che l’intelligenza artificiale ha nuovamente alimentato la sua attività pubblicitaria principale. Per il terzo trimestre Meta si attende ora un fatturato compreso tra i 47,5-50,5 miliardi di dollari, contro una stima di 46,2 miliardi di dollari del consensus di Bloomberg. Stima, inoltre, capex tra i 66 miliardi e i 72 miliardi di dollari (prima 64-72 miliardi) di dollari.

Intanto il secondo trimestre la casa madre di Facebook ha visto ricavi in aumento del 22% sull’nno precedente, raggiungendo 47,52 miliardi di dollari, sopra le attese che si fermavano a 44,83 miliardi di dollari. L’EPS (Earnings Per Share) è risultato pari a 7,14 dollari rispetto ai 5,16 dollari dell’anno precedente, andando ben oltre le previsioni di 5,89 dollari.

L’ottimo risultato ha permesso a Zuckerberg di alzare ulteriormente l’asticella della spesa in capitale per l’intero anno, senza turbare gli investitori, finora preoccupati per il ritmo frenetico di uscite. Meta ha alzato di 2 miliardi di dollari la soglia minima delle sue previsioni di spesa in conto capitale annuale, portandola a un intervallo compreso tra 66 e 72 miliardi di dollari, mentre Zuckerberg ha dichiarato agli analisti durante una call che l’intelligenza artificiale sta facendo grandi passi avanti nella sua attività che genera profitti con la vendita di annunci su Facebook e Instagram. L’aumento dei costi per la realizzazione dell’infrastruttura del data center e dei costi di retribuzione dei dipendenti (Meta ha reclutato ricercatori con stipendi molto elevati) spingerebbe il tasso di crescita delle spese del 2026 a un livello superiore a quello del 2025, ha affermato Meta.

Microsoft mette sul tavolo altri 30 miliardi di investimenti

Lo stesso schema si vede anche in Microsoft, in quello che è il suo quarto trimestre, con vendite in forte espansione della sua attività di cloud computing . La società ha visto le entrate aumentare del 18% a 76,44 miliardi, sopra le stime di 73,89 miliardi, con ricavi per 46,7 miliardi di dollari dal cloud (consensus 45,96 miliardi) e 29,88 miliardi da Intelligent Cloud (attese 29.1 miliardi).

Azure e degli altri servizi cloud hanno visto una crescita, escluso l’effetto cambi, del 39% (stima +34.2%), con le vendite che hanno superato i 75 miliardi di dollari su base annua, per la prima volta, superando le aspettative di 74,62 miliardi di dollari. L’EPS è pari a 3,65 dollari contro i 2,95 dollari dell’anno precedente.

Anche Microsoft come Meta ha deciso di scommettere ancora di più sull’espansione dei data center che alimentano i servizi di intelligenza artificiale e ha annunciato di voler mettere sul tavolo oltre 30 miliardi spesa in conto capitale nel trimestre corrente. Il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato che Copilot conta oltre 100 milioni di utenti attivi mensili, e circa 800 milioni di clienti interagiscono con le funzionalità di AI disseminate tra i prodotti Microsoft.