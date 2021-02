Medici, chef e Università Padova: un confronto per migliorare la salute a tavola

Si chiama “Healthy Living” l’iniziativa lanciata dal cardiochirurgo di fama internazionale Gino Gerosa, l’Università di Padova e Venicepromex:: una serie di confronti con chef stellati e protagonist dell’enogastronomia per studiare come concepire l’alimentazione in funzione del benessere. Uno studio della rivista scientifica The Lancet: 11 milioni di decessi dovuti alla cattiva alimentazione

Un cardiochirurgo di fama mondiale, l’Università di Padova, un’Agenzia per l’internazionalizzazione dei prodotti del territorio, grandi chef stellati, protagonisti dell’enogastronomia italiana, tutti insieme per affermare quello che oramai, in particolar modo dopo la severa lezione del Covid, è diventato un mantra ricorrente: la relazione fra nutrizione e salute, un rapporto che gli italiani – ma in realtà tutto il mondo – cominciano a prendere in seria considerazione perché ne va del nostro benessere.

Si chiama “Healthy Living” l’iniziativa che verrà presentata il 10 febbraio dal Museo della Città di Rovereto, dal cardiochirurgo Gino Gerosa, artefice del primo impianto in Italia di un cuore artificiale, dal rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto e dal direttore generale di Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione, Franco Conzato e che prevede una serie di “Conversazioni”, un ciclo di 12 incontri che vede protagonisti chef, vignaioli e medici in un confronto interdisciplinare sul tema del benessere alimentare per il corpo e per la mente.

All’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Youtube dell’Università di Padova, saranno presenti inoltre il presidente della Fondazione Museo Civico di Rovereto, Giovanni Laezza e l’ingegnere Renato Benintendi che chiuderà l’incontro con la lettura “Dal vino di Iside ai banchetti di Apuleio, tra costume e mito”.

Le “Conversazioni”, della durata di un’ora, verranno trasmesse ogni mercoledì, dalle 19 alle 20, a partire dal 17 febbraio fino al 28 aprile in diretta sulla pagina Youtube dell’Università di Padova.

«C’è un legame stretto fra nutrizione e salute, due “diritti umani fondamentali” in stretta correlazione, come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – afferma il rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto –. Il benessere nutrizionale è quindi un tema globale, di cruciale importanza: uno stile alimentare corretto, ad esempio, può ridurre in maniera significativa l’incidenza di patologie cardiovascolari e tumori. Le scelte alimentari che facciamo impattano fortemente sulla nostra salute: gli incontri di “Healthy Living” mirano a rafforzare questa consapevolezza».

“L’alimentazione nell’ultimo ventennio ha assunto un ruolo di primissimo piano nel mantenimento della salute nella popolazione mondiale ed è considerata come strumento essenziale di prevenzione primaria. Non dimentichiamo che un’alimentazione sana promuove il benessere, migliorando la qualità della vita fino ad allungarla. Obiettivo di questi incontri è di diffondere la cultura di un’alimentazione sana quale miglior prevenzione delle malattie e di un generale benessere psicofisico” – spiega Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, membro del Comitato Scientifico Health Chef e ideatore di Healthy Living 2021 – . Le conversazioni sull’Healthy Living sono la naturale continuazione del progetto Health Chef, in campo dal 2019”.

“Viviamo un momento particolare, in cui il rapporto fra salute, prevenzione e abitudini quotidiane – dicono alla Fondazione Veronesi – si veste di aspetti estremi e a tratti paradossali. Il cibo è ormai un’ossessione collettiva: cucina, diete e alimentazione occupano i pensieri degli individui e gli spazi di informazione. Eppure le malattie legate alla cattiva alimentazione sono in aumento”.

Pubblicando i risultatati di uno studio apparso sulla rivista The Lancet, una nota della Fondazione ha messo in evidenza che nel 2017 quasi 11 milioni di persone – più della metà delle quali con più di 70 anni – hanno perso la vita per colpa di una dieta «povera»: intendendo come tale non soltanto la penuria di cibo, ma anche di qualità. Le scelte alimentari, secondo i ricercatori, hanno rappresentato il punto di partenza per l’insorgere di malattie o complicanze poi rivelatesi fatali.

Nella quasi totalità dei casi – 9.5 milioni – i decessi sono avvenuti per cause cardiovascolari. La restante parte è stata determinata dallo sviluppo di tumori (913mila), del diabete di tipo 2 (339mila) e delle malattie renali (137mila).

Di qui l’importanza dell’iniziativa lanciata dall’Università di Padova e dal prof. Gino Gerosa con Venicepromex, soprattutto tenendo presente che l’Italia è patria della Dieta Mediterranea che l’UNESCO has inserito fin dal 2010 nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità.

Numerose le tematiche affrontate dagli ospiti d’eccezione del panorama della ristorazione, del vino e della medicina, nel ricco programma di appuntamenti previsti dal 17 febbraio al 28 aprile.

IL PROGRAMMA

17 febbraio – (IN)FORMARE, con lo chef Alfio Ghezzi, il cardiochirurgo Gino Gerosa e Stefano Marzadro (Casa del Vino della Vallagarina)

24 febbraio – AD OGNUNO IL SUO, c0n lo chef Massimiliano Alajmo, Gino Gerosa e Roberto Anselmi (Cantina Anselmi)

3 marzo – IMPARARE A STAR BENE, TUTTI, con lo chef Alfonso Iaccarino, Enrico Coscioni (Agenas) e Andrea Ferraioli (Cantine Marisa Cuomo)

10 marzo – NUTRIRE IL CUORE, con lo chef Norbert Niederkofler, il cardiologo Roberto Bonmassari e Karl Gasser (Cantina di Terlano)

17 marzo – MUOVITI!, con lo chef Mauro Buffo, il cardiochirurgo Augusto D’Onofrio e Veronica Adami (Cantina Ca’Pigneto)

24 marzo – LA RICETTA DELLA FELICITÀ, con lo chef Giancarlo Perbellini, lo psichiatra Fabrizio Starace e Dante Bonacina (Cantina Ca’ del Bosco)

7 aprile – MANGIA CHE TI PASSA, con il ristoratore e macellaio Dario Cecchini, Rodolfo Conenna (Azienda Ospedaliera Santobono- Pausillipon di Napoli ) e Giovanni Battista D’Orsi (Cantina Casaloste)

14 aprile – ARIA NUOVA IN CUCINA PER UNA TAVOLA TUTTA DA RESPIRARE, con lo chef Giuseppe D’Aquino, il chirurgo toracico Giuseppe Silvestre e Sandro Boscaini (Cantina Masi)

21 aprile – FOREVER YOUNG, con lo chef Eligio Paties Montagner, il cardiochirurgo Gino Gerosa e Tanita Danese (Cantina Fongaro)

28 aprile – IL TEMPO DELLO “SPIRITO”, con la ristoratrice Stefania Martinato, Gino Gerosa e Padre Stefano Visintin (Cantine dell’Abbazia di Praglia)

“Con le conversazioni sull’Healthy living dichiara Franco Conzato, direttore generale di Venicepromex vogliamo proseguire e approfondire la nostra esperienza con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi di alimentazione e salute e contestualmente promuovere le numerose eccellenze del territorio. Un progetto di ampio respiro, in cui la partnership con l’Università degli Studi di Padova svolge un ruolo fondamentale”.