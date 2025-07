Marco Onado, l’economista gentiluomo che ha svelato i segreti delle banche e della finanza

Ricordare Marco Onado, a poche ore dalla sua scomparsa, senza la morte nel cuore è davvero difficile. Ma il suo inconfondibile sorriso e la sua pacata lucidità ci spingono a riflettere sulla straordinaria eredità culturale e umana di un economista di eccezionale valore

Con la profondità delle sue conoscenze, dei suoi studi e delle intuizioni Marco ci ha svelato la realtà delle banche e i segreti della finanza con una chiarezza espressiva che solo chi padroneggia perfettamente la materia può avere.

Grande intelligenza e grande acutezza in tutti i suoi scritti, sia nei suoi libri su cui hanno studiato intere generazioni di studenti sia nei suoi frequenti commenti e analisi giornalistiche, ma mai una manifestazione di inutile superbia accademica.

La mission della sua vita è stata studiare e far capire la complessità delle banche e della finanza e ricordare che l’attività bancaria e finanziaria non può essere fine a se stessa e nemmeno solo quella di produrre solo utili ma di mettersi al servizio dei consumatori, dei risparmiatori e della società. Un economista è utile alla collettività o non è un vero economista: questo ci ha insegnato Marco Onado e per questo lo ricorderemo per sempre con la sua genialità, la sua pacatezza e il suo splendido sorriso. Grazie Marco