Maire annuncia nuovi contratti per circa 1,1 miliardi dollari. Il titolo scatta in Borsa

I progetti sono stati aggiudicati da clienti internazionali in Asia Centrale ed Europa e sono dedicati al trattamento del gas e allo sviluppo di impianti di biocarburanti

Maire ha annunciato questa mattina che le proprie controllate Tecnimont e KT-Kinetics Technology si sono aggiudicate nuovi contratti per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di dollari relativi ad attività di ingegneria, procurement e costruzione (Epc) per la realizzazione di un progetto di trattamento gas, e servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto forniti da società del gruppo Nextchem per lo sviluppo di impianti di biocarburanti.

Il titolo Maire, scatta in apertura di borsa registrando un guadagno del 3,30%, per poi ridurlo a circa l’1% a 9,93 euro nel corso della mattinata. Gli analisti, che notano per il titolo un andamento migliore rispetto al Ftse Italia Mid Cap, la tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,24 euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,47.

Questi progetti, spiega la nota dell’azienda attiva nell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, sono stati aggiudicati da parte di importanti clienti internazionali in Asia Centrale ed Europa, grazie alle capacità di ingegneria di Maire nel gestire grandi progetti complessi, e rafforzano ulteriormente la presenza industriale del gruppo in aree vitali per la sicurezza energetica globale. Ulteriori dettagli saranno forniti al completamento di alcune formalità attualmente in fase di finalizzazione tra le parti coinvolte, dice la nota.