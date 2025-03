Londra, incendio Heathrow: aeroporto chiuso. Caos “senza precedenti”, migliaia di voli cancellati. In Borsa Ko i titoli delle compagnie

Un incendio, circoscritto, ha causato un enorme blackout e costretto alla chiusura dell’aeroporto di Heathrow a Londra, il più grande d’Europa. Oltre 1.350 i voli già cancellati

Regna il caos nei cieli europei dopo che un incendio, già circoscritto, ha causato un enorme blackout che ha costretto alla chiusura dell’aeroporto di Londra Heathrow, il più grande hub del vecchio continente. Sono almeno 1.350 i voli già cancellati, pesantissimi i ritardi. E le ripercussioni di quanto accaduto si vedono anche in Borsa, dove i titoli delle principali compagnie aeree europee viaggiano in rosso.

Cosa è successo a Londra Heathrow

L’ incendio, già circoscritto, si sarebbe scatenato in una sottostazione elettrica, provocando un blackout. “Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo“, le 0.59 del 22 in Italia, ha affermato la Heathrow Airport Holdings. “Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente”, ha affermato il gestore dell’aeroporto, aggiungendo che “i passeggeri non devono recarsi all’aeroporto in nessun caso finché non riaprirà”.

Almeno 16.300 abitazioni sono rimaste senza elettricità e 150 persone sono state evacuate nei dintorni dello scalo. Circa 150 persone sono state evacuate dalle proprietà circostanti la zona di Hayes, a ovest di Londra, dove è in corso l’incendio. È stato predisposto un cordone di 200 metri a scopo precauzionale e ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse a causa di una “notevole quantità di fumo”. Ancora non determinate le cause del rogo.

Migliaia di voli cancellati

Le conseguenze sul traffico aereo europeo sono state immediate: al momento sono almeno 1.351 i voli cancellati oggi all’aeroporto londinese di Heathrow, secondo il servizio di tracciamento FlightRadar24, la compagnia di bandiera British Airways ha dichiarato che l’impatto dell’incendio è “significativo”. Il capo della agenzia di consulenza Strategic Aviation Solution, Neil Hansford, ha spiegato al Guardian che la chiusura di un aeroporto gigantesco come Heathrow per un giorno intero “è qualcosa di estremamente raro per il settore, che personalmente non ho mai sentito” in termini di conseguenze per l’aviazione civile, almeno sin da quando gli Stati Uniti chiusero lo spazio aereo dopo gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001.

Oggi l’aeroporto di Gatwick in Gran Bretagna ha dichiarato che accetterà alcuni dei voli destinati a Heathrow e così farà probabilmente anche un altro scalo londinese, Stansted.

Sono 5 i voli della British Airways che, tra le 7.55 e le 20, erano previsti in partenza oggi da Roma Fiumicino per Londra Heathrow e altrettanti in arrivo e che risultano invece cancellati a seguito della chiusura dello scalo londinese. Nel frattempo, attraverso un avviso che compare nei terminal del “Leonardo da Vinci”, Adr informa i passeggeri che, “a causa di un problema tecnico all’aeroporto di Londra Heahthrow, potrebbero verificarsi ritardi e/o cancellazioni per i voli da e per lo scalo londinese. I passeggeri sono pregati di contattare la propria compagnia aerea per verificare lo stato del volo”.

Le compagnie: Oltre a British Airways, la più colpita, anche Air France-Klm ha annunciato la cancellazione di 8 voli per e dall’aeroporto londinese di Heathrow, Ryanair ha previsto otto voli supplementari (4 andata e 4 ritorno) tra lo scalo di Standsted e Dublino tra oggi e domani per sopperire ai disagi dei passeggeri. Per quanto riguarda gli operatori aeroportuali, il gruppo spagnolo Aena, che gestisce tutti i principali scali del Paese, ha parlato di 54 voli da e per il Regno Unito interessati dallo stop di Heathrow mentre Fraport, che gestisce Francoforte, giudica limitato l’impatto attuale sulle sue attività.

Il governo inglese: “Blackout senza precedenti”

Si tratta di un “evento senza precedenti”. Queste le parole utilizzate dal ministro dell’Energia britannico, Ed Miliband, in un’intervista alla Bbc, parlando del blackout causato da un incendio in una sottostazione elettrica nell’ovest di Londra, che ha portato alla chiusura per tutto il giorno dell’aeroporto di Heathrow. “Non conosciamo ancora la causa dell’incendio”, ha aggiunto Miliband, sottolineando che il governovuole fare piena luce su quanto accaduto ed evitare che si ripeta in futuro. La priorità al momento “è quella di riportare alla normalità l’attività dello scalo e ripristinare la corrente nella zona della capitale colpita”. Il governo britannico non ha al momento sospetti di un atto intenzionale dietro l’incendio.

Le conseguenze in Borsa

Ciò che sta accadendo a Heathrow sta avendo ripercussioni anche sui mercati e in particolare in Borsa, dove i titoli delle compagnie aeree di tutta Europa sono in ribasso. A Londra, il gruppo Iag che racchiude British Airways, Iberia e Vueling cede l’1,89, mentre la low cost Easyjet è in ribasso dell’1,1%. A Dublino è in rosso (-1,9%) Ryanair. A Francoforte la tedesca Lufthansa perde oltre il 2%. Vendite anche a Parigi sul gruppo AirFrance-Klm, che cede l’1,87%.