Lancia Ypsilon: ibrida, elettrica e HF. Via alla rinascita di uno dei marchi storici dell’auto italiana

La nuova Lancia Ypsilon rappresenta il simbolo della rinascita di uno dei marchi automobilistici italiani più storici. Con il chiaro obiettivo di rilanciare Lancia in Italia e in Europa, Stellantis ha presentato la nuova Ypsilon in ben tre versioni: ibrida, elettrica e la sportiva HF. E c’è anche il ritorno nel mondo dei rally. Come reagirà il mercato?

L’obiettivo è chiaro: rilanciare il marchio Lancia non solo in Italia ma anche in Europa. La nuova Lancia Ypsilon rappresenta molto più di un semplice aggiornamento di un modello esistente. È il simbolo di una rinascita per uno dei marchi più storici dell’automobilismo italiano. “Lancia stava per sparire, era chiaro che non c’era un piano sui prodotti, una visione per il futuro, investimenti pianificati per rilanciare il marchio – spiega il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares – “non era rispettoso per la storia e il valore di un brand italiano fantastico. Non potevamo lasciare che succedesse. Oggi Lancia ha un nuovo futuro”.

La strategia di rilancio del marchio Lancia passa attraverso il debutto della nuova Ypsilon, disponibile in tre versioni: la versione 100% elettrica, il modello ibrido e la sportiva HF (“High Fidelity”). Quest’ultima sarà anche la versione che accompagnerà i futuri modelli in uscita, come la Gamma nel 2026 e la Delta nel 2028, in modalità Integrale. E poi c’è anche il romantico ritorno nel mondo dei rally, senza poi dimenticare anche la versione realizzata con Cassina, eccellenza italiana nell’arredamento di alta gamma che contribuisce al posizionamento del marchio nel mercato premium. Una strategia a tutto tondo: ora sarà il mercato a decidere se Stellantis avrà fatto centro.

Lancia Ypsilon HF: la sportiva full electric da 240 cv

La versione HF è l’ultima versione presentata e rappresenta l’anima più sportiva della nuova Ypsilon. Dotata di un motore completamente elettrico da 240 CV, lo stesso dell’Abarth 600e, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5.8 secondi. Le batterie da 51 kWh potrebbero garantire un’autonomia fino a 403 km mentre la trazione sarà anteriore, basata sulla piattaforma Perfo-eCMP, in modo da offrire un’esperienza di guida più coinvolgente.

La Ypsilon HF, più larga e bassa rispetto alle versioni standard, incarna il ritorno della “Lancia Corse HF“, una sigla storica nel mondo delle competizioni. La “HF sarà l’anima più brutale e radicale della gamma” ha spiegato il ceo del marchio Lancia, Luca Napolitano. Debutto previsto nel 2025.

Il ritorno di Lancia nei rally

E con il modello HF, Lancia, con una storia ricca di successi nei rally (15 vittorie), si prepara a tornare alle competizioni e a riaffermare la propria identità sportiva e innovativa.

Il ritorno nei rally è segnato dalla Ypsilon Rally 4 HF, equipaggiata con un motore 1,2 litri turbo da 212 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 5 marce. La vettura mira a essere protagonista nella categoria Rally 4 e il suo debutto è previsto per il 2025. Torna anche lo storico elefantino che ha caratterizzato la squadra corse di Lancia, fondata nel 1963 da Cesare Fiorio. L’emblema presentava le lettere HF in bianco su fondo nero, con quattro elefantini rossi e la scritta “Squadra Corse” in bianco su fondo rosso. Il nuovo logo, svelato a marzo, reinterpreta quello originale con linee e forme semplificate, mantenendo i simboli della tradizione Lancia e aggiungendo un tocco di modernità, innovazione, premiumness e italianità.

Nuova Lancia Ypsilon: ibrida o elettrica?

La nuova Lancia Ypsilon elettrica è equipaggiata con un motore da 156 cavalli (115 kW) e una batteria da 51 kWh che garantisce un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP, che può arrivare a oltre 500 km in ambiente urbano. La ricarica rapida permette di passare dal 20% all’80% in soli 24 minuti.

La versione ibrida della Ypsilon è alimentata da un motore turbobenzina a tre cilindri di 1.2 litri che, combinato con un sistema elettrico a 48V, eroga 100 CV. Questa configurazione permette di raggiungere una velocità massima di 190 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi.

La nuova Ypsilon si distingue per un design innovativo che mescola elementi storici e moderni. L’auto offre dimensioni generose (4,08 m di lunghezza, 1,76 m di larghezza e 1,44 m di altezza) e un bagagliaio da 352 litri. La fascia nera frontale con la scritta Lancia, i fanali full LED rotondi ispirati alla Stratos e i cerchi in lega da 17 pollici conferiscono alla vettura un look distintivo. Gli interni della nuova Ypsilon sono altrettanto innovativi. Il cruscotto è dominato da due schermi da 10.25 pollici, che gestiscono sia le informazioni di guida che l’infotainment. La particolarità più evidente è un tavolino centrale progettato da Cassina, che include la ricarica wireless per lo smartphone. I sedili in velluto blu con trama “Cannelloni” richiamano il design classico di Lancia.

La nuova Ypsilon è dotata di un sistema di assistenza alla guida avanzato (ADAS) e un assistente virtuale basato su ChatGPT, chiamato S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Questo sistema consente di modificare l’ambiente dell’auto con un semplice tocco e fornisce informazioni utili come meteo e traffico.

Lancia Ypsilon: i prezzi

La Ypsilon 2024 è disponibile in tre allestimenti: Ypsilon, Ypsilon LX e Ypsilon Cassina. I prezzi partono da 24.900 euro per la versione ibrida e da 34.900 euro per quella elettrica. Con gli incentivi statali, per la rottamazione di veicoli fino a Euro 2, i prezzi scendono rispettivamente a 20.900 euro per l’ibrida e a 22.900 euro per l’elettrica.