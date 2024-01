La ricetta “defaticante” dello chef Michele Ferrara: un‘insalatina allo sgombro con agrumi e carciofi per disintossicare il fisico dopo le feste

Sgombro marinato con agrumi, carciofi spinosi, sedano, cetriolo al limone, mandorle: In questo piatto dello Chef del ristorante Calamosca verdure e frutta sono ricchi di vitamine e ferro e danno senso di sazietà, il pesce fornisce omega tre, un vero elisir di benessere per riprendersi dagli eccessi delle feste natalizie

Abbiamo ecceduto con pranzi, cene, merende e tante occasioni conviviali durante le ultime feste di fine d’anno. Gli indici di colesterolo, trigliceridi, glicemia sono cresciuti all’inverosimile. Ora è il momento delle lacrime di coccodrillo dei pentimenti, delle autopunizioni. E soprattutto delle diete rigorosissime e dei digiuni che con il faidate diventano più dannosi per l’organismo umano delle grandi abbuffate natalizie. Inutile illuderci e ingannarci che perdendo un chilo in pochi giorni si riesca a recuperare la nostra forma fisica, ed è inutile scombussolare il nostro sistema digestivo con pozioni magiche frullati, tisane e purghe per smaltire gli eccessi. È importante invece fare molta attenzione a quello che si mangia affrontando una dieta equilibrata che rimetta in sesto il nostro equilibrio interno dandoci quelle sostanze fondamentali al buon funzionamento dei nostri organi bombardati da eccesso di dolci di sale di salumi e chi più ne ha più ne metta

Il rientro nella normalità può essere dunque più lieve con un sano stile di vita e con ricette ideali senza sottoporre l’organismo a un fortissimo stress con effetti sul fegato e i reni applicando piccoli accorgimenti che garantiscano un approccio salutare al cibo più attento e leggero senza rinunciare al gusto. La via d’uscita si chiama detox un regime alimentare che prevede pasti a base di verdura frutta e soprattutto pesce, per assicurare nutrimento equilibrato al nostro organismo ma anche una fase di recupero della nostra forma.

Viene a proposito di questi tempi la proposta dello chef Michele Ferrara, alla guida della cucina del Ristorante Calamosca, distante appena quattro chilometri dal centro di Cagliari, che sorge in una limpida baia di ciottoli sormontata e riparata, da due imponenti promontori: a est Capo sant’Elia, dominato da un antico faro, a ovest l’affascinante Sella del Diavolo, nome derivante dalla particolare forma che la leggenda attribuisce alla caduta di Lucifero sulla sua sommità dopo la cacciata dal Paradiso. Nato in Sardegna Ferrara fa il suo apprendistato nei ristoranti della Costa Smeralda ma la sua esperienza si consolida in Francia nelle cucine di importanti ristoranti di Parigi. Tornando in Sardegna porta con sé il rigore della grande cucina francese ma anche la consapevolezza che nel suo mestiere, un cuoco non ha limiti ed è espressione di ciò che cucina. La pulizia nell’impiattamento è una delle sue caratteristiche essenziali: ordine e rigore si riscontrano in portate che puntano all’essenzialità proprio per esaltare la materia prima ma soprattutto, l’ideazione di ogni piatto è sempre mirata a salvaguardare in tutte le sue caratteristiche e valenze le sue proprietà nutritive.

Per la proposta detox suggerita ai lettori di Mondo Food, Ferrara ha immaginato un’insalatina “defaticante” per l’organismo, a base di sgombro marinato con agrumi locali di Muravera, carciofi spinosi, sedano e zuppetta di cetriolo al limone. In questo piatto, verdure e frutta sono ricchi di vitamine e ferro e danno senso di sazietà, tendendo inoltre a ridurre il colesterolo; l’utilizzo del pesce azzurro ricco di omega 3, aiuta ulteriormente a purificare e ridurre i livelli di colesterolo. Una ricetta che è un vero elisir di benessere, una proposta gustosa, equilibrata, facile da eseguire ma soprattutto ideale per mantenere un buon rapporto tra wellness e piacere gastronomico.

La ricetta dell’Insalata “defaticante” , sgombro marinato con agrumi di Muravera, carciofi spinosi, sedano e zuppetta di cetriolo al limone

Ingredienti per due persone:

1 sgombro da 400 grammi sfilettato

1 carciofo spinoso

1 cetriolo 1 limone

1 aranci a

olio evo q. b.

sale q. b.

mandorle 5 grammi

Per lo sgombro: prendere i filetti di pesce e lasciarli marinare per mezz’ora nel succo di arancia, con sale e olio evo. Completata la marinatura, tagliare il pesce a rombetti e tenere da parte .

Per l’insalatina: pulire e mondare il carciofo e il sedano e tagliarli a listarelle sottilissime, condire con olio evo, poco sale e mettere da parte.

Per la zuppetta, passare il cetriolo nella centrifuga e, al succo ricavato, aggiungere il succo di mezzo limone, un po’ ’ di sale e olio evo.

Impiattamento

Adagiare i pezzi di sgombro marinato in una fondina, in maniera sparsa, condire con un giro di olio evo; adagiare sopra al pesce l’insalatina di carciofi e sedano , condita in precedenza e finire versando il guazzetto di cetriolo alla base del piatto , coprendo il pesce.

Aggiungere una manciata di mandorle tostate a filetti e servire.

Ristorante Calamosca

Indirizzo: Viale Calamosca, 50, 09126 Cagliari CA

Telefono: 351 703 0717