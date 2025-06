Banca Ifis, l’opas su Illimity è un successo: le adesioni raggiungono l’84,09% del capitale, al via la fusione

Fa il pieno d’adesioni l’opas di Banca Ifis su Illimity, che però non raggiunge per poco il 90%, soglia oltre la quale sarebbe scattato il premio del 5%. È la prima operazione del risiko italiano a chiudersi con successo

Dopo mesi sull’ottovolante si chiude la prima operazione del risiko bancario italiano. È quella di Banca Ifis su Illimity che, mentre le altre big del settore continuano a litigare tra loro, finendo in certi casi a carte bollate, taglia il traguardo e festeggia un successo netto e inequivocabile: l’offerta si è chiusa con adesioni pari all’84,09%. Merito anche del premio in denaro del 5% promesso dalla banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio al raggiungimento del 90% del capitale, percentuale che però non è stata raggiunta, anche se per poco. Una mossa che, insieme all’innalzamento della soglia minima dal 45% al 60%, ha convinto anche gli azionisti più dubbiosi ad aderire a quella che, a tutti gli effetti, è l’unica offerta a premio del risiko in corso.

Che l’opas sarebbe andata a buon fine si era già intuito giovedì, quando Illimity ha comunicato lo scioglimento del patto di consultazione sul 27,2% del capitale creato a fine maggio allo scopo di negoziare migliori condizioni nell’ambito dell’opas lanciata a gennaio da Banca Ifis. “La risoluzione del patto di consultazione e il prezzo di offerta più elevato in caso di superamento della soglia di adesione del 90% aumentano le probabilità di successo dell’offerta”, avevano commentato in quel frangente gli analisti di Intesa Sanpaolo. Poi, a sciogliere ogni dubbio, è arrivata nella mattinata di venerdì anche l’adesione del fondatore di Illimity, Corrado Passera, con il suo 3,9% del capitale.

Banca Ifis-Illimity: al via l’integrazione

Banca Ifis ha messo sul piatto 0,10 azioni Ifis e 1,506 euro in contanti per ogni azione Illimity. Il premio in denaro avrebbe fatto salire l’offerta a 0,1775 euro per ciascuna azione

Alla chiusura, l’opas ha superato la soglia minima del 60%, ma anche quella del 66,7%, arrivando all’84,09% del capitale dal 52,33% raggiunto alla chiusura di giovedì. Un risultato che permetterà all’istituto veneto di procedere con il piano integrazione, partendo proprio dalla fusione che era stata posta come obiettivo per sviluppare le sinergie attese dall’operazione.