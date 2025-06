Nike corre a Francoforte dopo ricavi deboli ma migliori delle attese. In vista la riduzione della dipendenza dalla Cina

Il balzo di Nike spinge al rialzo anche Puma, Adidas e Jd Sports. La società vuole ridurre le importazioni dalla Cina

Corrono le scarpe di Nike alla Borsa di Francoforte stamane dopo l’impennata nell‘after hours di Wall Street ieri sulla scia di dati trimestrali migliori delle attese.

Le azioni Nike sono in rialzo del 9,5% a Francoforte a 58,51 euro stamane, il giorno dopo che la società ha presentato nei dati trimestrali ricavi con un calo inferiore alle attese e ha annunciato che avrebbe ridotto la sua dipendenza dalla produzione in Cina per il mercato statunitense per mitigare l’impatto dei dazi. Nell’after hours statunitense le azioni Nike sono salite dell’11%.

I risultati di Nike hanno rafforzato le performance dei marchi europei di abbigliamento sportivo, come Puma, in crescita del 4,5%, e Adidas, in crescita del 3%. Il rivenditore di abbigliamento sportivo quotato a Londra JD Sports è aumentato dell’8%.

Nike: ricavi in calo, ma migliori delle attese

Nike ha chiuso l’esercizio al 31 maggio 2025 con ricavi pari a 46,3 miliardi di dollari, in calo del 10% su base reported rispetto all’anno precedente e del 9% su base valutaria neutrale. I ricavi del quarto trimestre sono stati di 11,1 miliardi di dollari, in calo del 12% su base reported e dell’11% su base valutaria neutrale. I ricavi diretti di Nike per il quarto trimestre sono stati di 4,4 miliardi di dollari, in calo del 14%, mentre i ricavi wholesale sono stati di 6,4 miliardi di dollari, in calo del 9%.

L’utile netto è stato di 0,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in calo dell’86%, e l’utile per azione è stato di 0,14 dollari, in calo dell’86%. L’utile netto per l’intero anno è stato di 3,2 miliardi di dollari, in calo del 44%, e l’utile per azione è stato di 2,16 dollari, con un calo del 42%.

Secondo i dati raccolti da LSEG, Nike prevede che i ricavi del suo primo trimestre scenderanno a una cifra media, leggermente migliore delle aspettative degli analisti che si attestavano su un calo del 7,3%. Le vendite del quarto trimestre sono diminuite del 12%, attestandosi a 11,10 miliardi di dollari, ma hanno comunque superato le stime di un calo del 14,9%, attestandosi a 10,72 miliardi di dollari.

Nike vuole rendersi più indipendente dalla Cina visti i dazi di Trump

Le ingenti tariffe imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle importazioni dai principali partner commerciali potrebbero aggiungere circa 1 miliardo di dollari ai costi di Nike, hanno detto ieri sera i dirigenti dell’azienda durante una call post-dati. La Cina, soggetta ai maggiori aumenti tariffari imposti da Trump, rappresenta circa il 16% delle importazioni di scarpe Nike negli Stati Uniti, ha detto il direttore finanziario Matthew Friend. Ma l’azienda punta a ridurre la cifra a una “percentuale limitata a una sola cifra” entro la fine di maggio 2026, ridistribuendo la produzione cinese in altri Paesi. “Ottimizzeremo il nostro mix di approvvigionamento e distribuiremo la produzione in modo diverso nei vari Paesi per attenuare il nuovo ostacolo ai costi negli Stati Uniti”, ha detto Friend affermato durante la call con gli investitori. Nike “valuterà” le riduzioni dei costi aziendali per far fronte all’impatto dei dazi, ha continuato Friend. L’azienda ha già annunciato aumenti di prezzo per alcuni prodotti negli Stati Uniti.

“L’impatto dei dazi è significativo. Tuttavia, mi aspetto che anche altri operatori del settore dell’abbigliamento sportivo aumenteranno i prezzi, quindi Nike potrebbe non perdere molta quota di mercato negli Stati Uniti”, ha affermato David Swartz, analista di Morningstar Research.

L’azienda è tornata a investire molto in scarpe da corsa come Pegasus e Vomero, riducendo al contempo la produzione di sneaker come le Air Force 1.