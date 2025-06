Carla Chiusano alla galleria Liquid Art System di Capri in un dialogo con i grandi maestri attraverso lo sguardo del leone

Il prossimo 12 luglio la galleria Liquid Art System di Capri ospita la mostra “Tribute To di Carla Chiusano”

La mostra è curata da Ermanno Tedeschi ed è un elogio al bello attraverso un omaggio alle opere iconiche di artisti che hanno ispirato la produzione dell’artista, Carla Chiusano.

Il leone nuovo nucleo vitale delle opere che omaggia i grandi maestri

La sua criniera si fonde visivamente con i colori e i tratti delle scene dei pittori omaggiati, quasi a simboleggiare una forza primordiale, divina e naturale, che unisce i due linguaggi pittorici. È attraverso questo sguardo potente che l’artista cattura l’essenza dell’uomo e il suo posto nell’universo dell’arte, ribadendo con forza quanto l’espressione creativa sia per lei un’urgenza reale, viva, radicata nel presente più che in un ideale distante. La mostra-tributo a Calder, Joan Mitchell, Mark Rothko, Franz Kline, Paul Klee, Picasso, Monet e Michelangelo rappresenta la nuova tappa del Viaggio a colori nella fantasia di Carla Chiusano. Le nove grandi tele, esposte nella meravigliosa e prestigiosa sede Liquid di Capri, raccolgono e amplificano l’eredità delle serie Celebrating Diversity e Pianeta Terra, dove i leoni si fondevano con bandiere e mappe in un abbraccio visivo tra culture, identità e territori. “Oggi – spiega il curatore Ermanno Tedeschi – quel viaggio si fa più profondo: Carla sposta il baricentro proprio verso l’interiorità, trasformando il leone in una creatura totemica che attraversa simboli, epoche e sensibilità, diventando voce universale dell’animo umano e ponte tra l’arte e il mondo”.

Opere omaggio alla bellezza



“Ricercare il Bello è come ricercare l’Anima in quello che ci circonda. Con questo nuovo progetto ho voluto rendere omaggio ai pittori che mi hanno regalato il Bello. La gioia e l’emozione di riprendere e studiare i loro capolavori è immensa. Fantastico sarebbe stato avere il loro racconto mentre dipingevano queste meraviglie, ma pennellata dopo pennellata ho riscoperto in modo autonomo e personale quello che forse volevano dire, mimetizzando all’interno delle loro opere un pezzettino di me attraverso il leone, spirito puro, la mia anima, io” commenta l’artista.

Carla Chiusano, torinese, è un’artista italiana nelle radici ma internazionale nella forma

mentis

Un’artista che ha viaggiato e vissuto all’estero per molti anni. Non è stata conquistata da un singolo e unico paese, ma è diventata cultrice delle identità di ciascuno di essi. Ora vive e lavora tra Milano, nel suo studio in Via Maroncelli 9, e Capri. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni private, istituzioni pubbliche, fondazioni e Musei italiani ed esteri.

Il curatore Ermanno Tedeschi

Torinese, è un curatore e critico d’arte. Lavora nel mondo della cultura in Italia e all’estero da oltre trent’anni. Ha costruito la sua professionalità partendo dalla passione per l’arte contemporanea maturata con l’attività di gallerista fino al 2014 nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Tel Aviv. Negli ultimi anni, dopo la chiusura delle gallerie nel 2014, ha unicamente curato progetti con un forte obiettivo socio-culturale.

Liquid Art System è il circuito di gallerie con spazi espositivi a Capri, Positano, Ravello e Miami, fondato da Franco Senesi nel 2000

Le diverse sedi organizzano mostre pubbliche e private in Italia ed all’estero e sono impegnate in progetti ed eventi, come le principali fiere di settore a Miami, New York, Londra, Istanbul. Le gallerie, situate in alcune delle destinazioni più ambite del Sud Italia, e da qualche anno anche a Miami, si caratterizzano per una ricerca artistica figurativa.

La mostra/evento di Carla Chiusano sarà aperta dalle 10:00 a mezzanotte di sabato 12 luglio presso la galleria Liquid Art System di Capri – Via Vittorio Emanuele 56 con vernissage alle 18:30. Le opere saranno esposte nei mesi di luglio e agosto presso le diverse sedi del circuito di Franco Senesi.