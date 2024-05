La Notte dei Musei: sabato 18 maggio. Apertura serale al costo simbolico di 1 euro

Sabato 18 maggio 2024 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM

La notte dei Musei si svolge lo stesso giorno in tutta Europa (il sabato più vicino al 18 maggio di ogni anno) ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. La manifestazione è giunta alla ventesima edizione con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Prima di creare ufficialmente la Giornata internazionale dei musei, l’ICOM riunì la comunità museale internazionale per un incontro del 1951 chiamato Crusade for Museums, per discutere il tema “Musei e istruzione”. L’idea della Giornata Internazionale dei Musei è stata ispirata dal quadro per l’accessibilità dei musei sviluppato durante questo incontro.

La data della sua ufficializzazione (1977)

La Giornata Internazionale dei Musei fu così ufficialmente istituita nel 1977 con l’adozione di una risoluzione durante l’Assemblea Generale dell’ICOM a Mosca, in Russia, per creare un evento annuale con l’obiettivo di unificare ulteriormente le aspirazioni creative e gli sforzi dei musei e attirare l’attenzione del pubblico da ogni parte del mondo. La Giornata Internazionale dei Musei intende trasmettere il messaggio che i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo della comprensione reciproca, della cooperazione e della pace tra i popoli.

Qui tutte le realtà culturali italiane che partecipano all’iniziativa. A cura del Ministero della Cultura