La collezione eclettica del Baron Diego von Buch in asta da Christie’s a Londra

In asta da Christie’s a Londra il 5 giugno 2025 la Collezione del Barone Diego von Buch Composta da circa 100 lotti provenienti dalle sue dimore di Cap Ferrat, Milano, St. Moritz e Londra, la vendita presenta arte moderna e contemporanea, design e stampe, mobili, arti decorative e argenteri

Il Barone von Buch (1941-2023) ha avuto una lunga e brillante carriera nella finanza globale, dopo essersi formato come ingegnere presso l’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo e aver successivamente conseguito un MBA ad Harvard. La collezione, che abbraccia l’XI e il XXI secolo, intreccia i ricchi e distintivi filoni delle eclettiche passioni collezionistiche del Barone. Le stime vanno da £300 a £800.000. La mostra pre-asta a Londra si terrà dal 29 maggio al 4 giugno, ed è aperta a tutti.

Parte della sala da pranzo “Ginkgo” di Claude Lalanne (1925-2019), 2000, alluminio fuso verniciato. (Stime per la sala completa: tavolo da pranzo £200.000-300.000; set di 6 sedie £200.000-300.000; set di 4 poltrone £200.000-300.000; panca £100.000-150.000. Girato in esterni nel cortile degli ex studi di Ossip Zadkine e Hélène e Claude Garache, Claude Garache ha dipinto la parete del cortile.)

La vendita è guidata dal primo set completo della celebre sala da pranzo “Ginkgo” di Claude Lalanne

Questo set offre ai collezionisti un’importante opportunità di acquisire uno dei suoi motivi più rappresentativi, in una variante distintiva che Claude ha utilizzato solo su alcune delle sue opere (le stime per l’intera sala sono riportate sopra). Ha creato opere di straordinaria originalità, traendo ispirazione dagli elementi organici comunemente presenti nel mondo che la circondava, in particolare dalla flora e dalla fauna che circondavano la sua pittoresca casa a Ury, in Francia. Nell’arte asiatica, le caratteristiche foglie di ginkgo a forma di ventaglio sono emblemi di pace, speranza e longevità. Nelle opere di Claude, le foglie di ginkgo di grandi dimensioni conferiscono un tocco di incanto, ispirandosi all’estetica dell’Art Nouveau e del Surrealismo ed evocando il fascino nostalgico delle fiabe e dei sogni d’infanzia. Questa collezione esemplifica la visione fantasiosa di Claude e la sua magistrale maestria artigianale, riflesse nelle parole di Yves Saint Laurent: “Ciò che mi colpisce di lei è la sua capacità di combinare artigianalità e poesia nella stessa esigenza”.