Jonathan Anderson prende le redini di Dior: è il nuovo direttore creativo di tutte le collezioni

Per la prima volta nella storia della maison, uno stilista guiderà tutte le linee della celebre maison francese. La prima collezione firmata Anderson sarà Dior Men Estate 2026, in programma a Parigi il 27 giugno 2025

Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior, storico marchio di moda sotto l’ombrello del gruppo francese Lvmh. Dopo aver guidato la linea uomo dal mese di aprile, Anderson si occuperà ora anche delle collezioni donna, segnando un primato: è infatti la prima volta che Dior affida a un unico direttore creativo la gestione completa delle linee maschili e femminili.

Il cambio di guardia arriva dopo l’uscita di Maria Grazia Chiuri, che per anni ha guidato la collezione donna portando il suo stile personale e spesso molto riconoscibile. Anderson dovrà quindi confrontarsi con un’eredità importante e con un mercato sempre più esigente.

Chi è Jonathan Anderson, il nuovo direttore creativo di Dior

Jonathan Anderson, 41 anni (li compirà il 17 settembre), è uno stilista nordirlandese noto per il suo approccio innovativo e creativo nel mondo della moda. Formatosi al London College of Fashion, è fondatore del brand JW Anderson e ha conquistato fama internazionale grazie a un’estetica giocosa e sorprendente, capace di reinventare silhouette e accessori con un tocco originale. Prima di arrivare a Dior, ha guidato con successo il marchio spagnolo Loewe, altro marchio Lvmh, diventando uno dei talenti più apprezzati nel settore del lusso.

La prima collezione firmata Anderson sarà Dior Men Estate 2026, in programma a Parigi il 27 giugno 2025.

“È un grande onore entrare a far parte della Maison Dior come direttore creativo delle collezioni femminili e maschili. Sono sempre stato ispirato dalla ricca storia di questa Maison, dalla sua profondità e dalla sua empatia. Non vedo l’ora di lavorare al fianco dei suoi leggendari Ateliers per scrivere il prossimo capitolo di questa incredibile storia”. Ha commentato il nuovo direttore creativo di Dior, esprimendo gratitudine alla famiglia Arnault. Delphine Arnault, presidente e ceo di Christian Dior Couture, ha sottolineato come Anderson porterà una visione creativa moderna e ispirata alla tradizione di Monsieur Dior, sostenuto da team e atelier d’eccellenza. Bernard Arnault, presidente di Lvmh, ha definito il designer “uno dei più grandi talenti creativi della sua generazione. La sua firma artistica inconfondibile sarà un elemento fondamentale per scrivere il prossimo capitolo della storia della Maison Dior”.