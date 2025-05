Dior: Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa della maison dopo 9 anni

Dopo mesi di rumor è arrivata la conferma Maria Grazia Chiuri lascia Dior. Al suo posto dovrebbe andare Jonathan Anderson, che da qualche mese guida la linea maschile della maison francese

Dopo mesi di rumors è arrivata la conferma. Dopo 9 anni, Maria Grazia Chiuri non è più la direttrice creativa di Dior, l’azienda di moda francese che fa capo al gruppo Lvmh. Ad annunciarlo, nella tarda mattinata di giovedì, è stata la stessa stilista, prima donna ad aver diretto la maison Christian Dior.

Che Chiuri avrebbe lasciato l’azienda era una voce che si rincorreva da tempo, tanto più dopo la nomina dello stilista Jonathan Anderson (ex Loewe) alla guida della linea maschile del marchio e che ora potrebbe unificare sotto la sua direzione le collezioni uomo e donna. La sua ultima sfilata, che molti avevano già interpretato come un addio, è avvenuta il 27 maggio a Roma, dove ha presentato sia la collezione pre-fall sia la haute couture che avrebbe dovuto sfilare a Parigi in luglio.

L’annuncio di Maria Grazia Chiuri e i ringraziamenti di Dior

“Dopo nove anni, lascio Dior, lieta di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Vorrei ringraziare monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto”, ha scritto la stilista. “Sono particolarmente grata per il lavoro svolto dai miei team e dagli Ateliers. Il loro talento e la loro esperienza mi hanno permesso di concretizzare la mia visione di una moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo significativo di cui sono immensamente fiera”.

“La maison Dior desidera esprimere oggi la sua più profonda gratitudine a Maria Grazia Chiuri dopo una meravigliosa collaborazione come direttore creativo delle collezioni femminili dal 2016”, si legge in una nota dell’azienda, che fa capo al gruppo del lusso Lvmh.

Delphine Arnault, presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture, ha parlato di “lavoro straordinari”. “Estendo i miei più calorosi ringraziamenti a Maria Grazia Chiuri, che, da quando è arrivata in Dior, ha compiuto un lavoro straordinario con una prospettiva femminista ispiratrice e una creatività eccezionale, tutto permeato dallo spirito di monsieur Dior, che le ha permesso di progettare collezioni altamente desiderabili. Ha scritto un capitolo fondamentale nella storia di Christian Dior, contribuendo in modo significativo alla sua straordinaria crescita e diventando la prima donna a guidare la creazione delle collezioni femminili”, ha scritto.

Chi è Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri, 61 anni, era stata nominata direttrice creativa di Dior nel 2016, diventando la prima donna a guidare il lato creativo in 69 anni di storia del marchio. In precedenza, dal 2008, era stata direttrice di Valentino insieme a Pierpaolo Piccioli (oggi a Balenciaga). Sotto la sua guida, e in particolare, dal 2017 al 2023 i ricavi di Dior sono più che quadruplicati, passando da 2,2 miliardi di euro a 9. Il 2024 è stato un anno di crisi per tutti i brand del lusso, ma lo scorso febbraio Bernard Arnault, numero uno di Lvmh, riferendosi a Dior ha detto: si tratta “della principale casa di moda francese, di proprietà di un gruppo francese. E tra le case concorrenti, è quella che ha ottenuto i risultati migliori nel 2024. In un contesto più difficile, è la maison che si è comportata meglio”.