Italy Beer Week: una settimana di appuntamenti in tutta Italia alla scoperta del pianeta Birra. Il calendario degli eventi

Un calendario prezioso di eventi per scoprire le novità del settore. Secondo l’Annual Report di Assobirra, la birra italiana è tra quelle con migliore reputazione in Europa, terza in classifica. E l’Italia è al quarto posto in Europa per numero di birrifici artigianali solo dietro Regno Unito, Germania e Francia.

Italy Beer Week: si parte con un intenso calendario di appuntamenti in tutta Italia alla scoperta del pianeta Birra artigianale. Un evento diffuso per degustare le migliori etichette italiane, scoprire le novità del settore, incontrare i mastri birrai e approfondire la conoscenza sul mondo della birra, un settore in grande evoluzione: negli ultimi 10 anni i birrifici artigianali si sono triplicati superando la quota di 1085 realtà nel 2022.

Buttatosi alle spalle due anni difficili a causa della pandemia, dei rallentamenti nella catena di approvvigionamento delle materie prime e della carenza di manodopera, il settore torna a raggiungere traguardi importanti.

Sul mercato europeo, stando ai dati legati alla produzione dello studio di Technavio, si prevede che la quota del comparto della birra artigianale aumenterà di 666,34 milioni di litri entro il 2025 (+6,20%). Buone notizie, quanto meno in termini di popolarità, in generale per la birra italiana, sono state registrate dall’Annual Report di Assobirra, dal quale risulta che la birra italiana è tra quelle con migliore reputazione in Europa, terza in classifica. Battuti tutti i Paesi a grande tradizione birraria, inclusa la Germania, ad eccezione di Polonia e Romania. E se Germania e Regno Unito rimangono i mercati con la più rapida crescita, l’Italia è al quarto posto in Europa per numero di birrifici artigianali solo dietro Regno Unito, Germania e Francia.

Tutti gli eventi in calendario in ogni Regione

Abruzzo

One Shot

Dal 22/03/2023 al 26/03/2023 all’Aquila (AQ) Organizzato da Opperbacco & Brothers, Via dei sali 9 – 67100 L’Aquila (AQ). Presentazione di una nuovissima Hoppy belgian ale by Opperbacco

Homebrewer Challenge

Il 24/03/2023 all’Aquila (AQ), Organizzato da Opperbacco & Brothers. Concorso Homebrewers a stile aperto con premiazione e festeggiamenti presso Opperbacco & Brothers

Botticelle come se piovessero

Dal 25/03/2023 al 26/03/2023 all’Aquila (AQ). Organizzato da Opperbacco & Brothers. In occasione dell’Italy beer week apriremo qualche gustosa botticella a caduta di Rusthell

Basilicata

La debuttante Lucana

Il 22/03/2023 a Atella (PZ). Organizzato da Civico 130 – Corso Papa Giovanni XXIII – 85020 Atella (PZ)

Il birrificio Milvus partecipa al ballo delle debuttanti. I birrifici selezionati realizzano una birra speciale in occasione della IBW. Il mastro birraio Vito Samela ha realizzato una Rye Saison con succo e bucce di clementine della costa ionica lucana. Dalle 18:00 in poi saremo lieti di spillare per voi e sotto la sua supervisione questa interpretazione dello stile Saison, la curiosità è tanta. Vi aspettiamo.

Vulture ospita Aspide

Il 25/03/2023 a Rionero in Vulture (PZ) -Organizzato da Birrificio del Vulture, Via Monticchio 43 – 85028 Rionero in Vulture (PZ). Birrificio del Vulture ospita Birrificio dell’Aspide! Il birraio Vincenzo Serra sarà ospite nella nostra tap room con ben quattro sue creazioni alla spina! Ci sarà da divertirsi!!

Calabria

Saracena Beer Week

Dal 21/03/2023 al 26/03/2023 a Saracena (CS). Organizzato da Musical club Via Roma, 241 – 87010 Saracena (CS). Martedì 21 Marzo. Dalle ore 19, Aperitivo con taglieri di formaggi e salumi locali con “Wabanaki” Neipa del birrificio “Limen Brewery”. Giovedì 23 Marzo: alle ore 19, Aperitivo con taglieri di formaggi e salumi locali, con la “Prsdè” Saison del birrificio “Funky Drop”. Venerdì 24 Marzo: alle ore 19, Aperitivo con taglieri di formaggi e salumi locali con la “Spleen Et Dreams”, Pacific Ipa del Birrificio “De Alchemia”. Sabato 25 marzo: Il Ballo delle Debuttanti, alle ore 19, aperitivo con tagliere di formaggi e salumi con la presentazione delle 12 birre inedite artigianali provenienti daI birrifici di tutta Italia. Domenica 26 Marzo, alle 19, degustazione guidata con il produttore De Alchemia (evento con prenotazione obbligatoria).

Visita agli Impianti di produzione Funky Drop

Il 25/03/2023 a Reggio Calabria (RC). Organizzato da Funky Drop Via Nazionale San Gregorio, 89 – 89134 Reggio Calabria (RC). Il 25 marzo il Birrificio Artigianale Funky Drop apre le porte ai visitatori per una visita agli impianti di produzione e confezionamento con la possibilità di acquistare le birre direttamente in taproom. Dalle ore 14:30 alle 19:00

Campania

4 anni d’Incanto

Il 23/03/2023 a Torre Annunziata (NA). Organizzato da Craft27 – Beer and Food Via Caravelli 18 – 80058 Torre Annunziata (NA). Festeggiamenti dei 4 anni del Microbirrificio Artigianale Incanto. Tutte le birre alla spina in promozione.

In Campania We Trust

Il 24/03/2023 a Pompei (NA). Organizzato da Pub27 Via Vittorio Emanuele 9 – 80045 Pompei (NA) In Campania We Trust è un piccolo evento alla sua edizione numero 9. In ogni ICWT presentiamo nuove birre di piccoli produttori del Nostro territorio. Un buon pub che vende birra artigianale si riconosce dalla selezione di birre del proprio territorio. Venerdì 24 tutte le spine 0.50 € 5.

Skapte Beer Experience

Il 25/03/2023 a Cairano (AV) Organizzato da Skapte Handcraft Beer Via Silvano – 22 Cairano (AV). Skapte apre le porte del birrificio per una visita guidata gratuita alla scoperta della storia, delle materie prime e dei processi produttivi delle birre prodotte! Doppio turno: mattina dalle 11.00 alle 13.00 – pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00Prenotazione consigliata. Gruppi max 15 persone, prenotazione obbligatoria. A seguire possibilità di degustazione guidata delle birre disponibili allo spaccio.

Info e prenotazioni 329 4418806 Francesco

Emilia-Romagna

Il Ballo delle Debuttanti al Punto

Dal 20/03/2023 al 23/03/2023 a Bologna (BO) Organizzato da Pub Il Punto Via San Rocco 1/g – 40122 Bologna (BO). Da lunedì 20 a giovedì 23 marzo alle spine del Punto troverete le birre del Ballo delle Debuttanti. Ecco la Tap List completa di tutte le birre che saranno attaccate:- Edit: Perdu a Turin- La Gramigna: Locals Only – Livebarrels: Brunhilde – Milvus Brewery: Goldfinch – Rebel’s: Double Crunch – Radiocraft: Disarm – Eternal City Brewing: Colonna- Claterna: Gose- La Villana: Fortunipa. In quei giorni sarà anche possibile acquistare il box con le bottiglie del Ballo delle Debuttanti

GnoccoBeer

Il 21/03/2023 a Carpi (MO) Organizzato da Nonno Pep beer and food C.so Cabassi 35/37 – 41012 Carpi (MO) Gnocco fritto e salumi quale miglior birra artigianale? Tre abbinamenti, tocca a voi scegliere il migliore. Tap Takeover Eternal City Brewing. Dal 24/03/2023 al 26/03/2023 a Bologna (BO) Organizzato da Pub Il Punto Via San Rocco 1/g – 40122 Bologna (BO) Venerdì 24 marzo i ragazzi di Eternal City Brewing porteranno al Punto le loro birre e la loro pericolosa romanità. 10 spine tutte dedicate alle loro produzioni, compresa la nuovissima Colonna, American Pale Ale che partecipa al Ballo delle Debuttanti. Le spine resteranno operative fino a domenica 26, ma se volete fare due chiacchiere coi ragazzi del birrificio passate a trovarci venerdì sera!

Lazio

Il Ballo delle Debuttanti da Open Baladin Roma

Dal 18/03/2023 al 19/03/2023 a Roma (RM) Organizzato da Open Baladin Roma Via degli Specchi, 6 – 00186 Roma (RM). Il Ballo delle Debuttanti è il tradizionale evento inaugurale della Italy Beer Week e quest’anno si terrà in presenza presso gli Open Baladin di Torino e di Roma. Sabato 18 e domenica 19 marzo i due locali proporranno alla spina e in bottiglia, in anteprima assoluta, tutte le 12 birre inedite del Ballo delle Debuttanti, disponibili in un’unica occasione. In più sarà possibile assaggiare la tredicesima “debuttante”, la nuovissima Botanic di Baladin, birra analcolica prodotta con un intrigante mix di erbe e spezie.

Il Ballo delle debuttanti

Dal 20/03/2023 al 26/03/2023 a Frascati (RM) Organizzato da Point Break Via dell’olmo 37 – 00044 Frascati (RM) Sei serate insieme per scoprire e degustare le birre inedite di dodici birrifici artigianali italiani.

Tap takeover con Doctor B Il 23/03/2023 a Roma (RM) Organizzato da Il Treppio via angelo emo 61 – 00136 Roma (RM) Fresche di secondo posto come birrificio emergente a Birraio dell’Anno, sbarcano a Roma le ragazze del Brewpub Doctor B che ci porteranno 6 fusti da bere insieme!

Presentazione “Locals Only” de La Gramigna prodotta con Luppolo made in Italy.

Il 23/03/2023 a Roma (RM) Organizzato da Pork’n’Roll Pub Via Caneva 15 – 00159 Roma (RM). Presentazione della Locals Only, la nuova birra de La Gramigna, realizzata per il Ballo delle Debuttanti: IPA prodotta con i luppoli coltivati in Umbria di Luppolo made in Italy.

Visita il Birrificio Agricolo Podere 676

Il 25/03/2023 a Fiumicino (RM) Organizzato da Podere 676 birrificio agricolo Via Antonio Casetti – 00054 Fiumicino (RM). Visitare il birrificio agricolo è sicuramente un’esperienza interessante e divertente per gli amanti della birra. Noi al Podere 676 per l’Italy Beer Week offriamo visite guidate in cui è possibile scoprire come viene prodotta la birra e conoscere il processo di lavorazione. Durante la visita, puoi avere l’opportunità di vedere da vicino gli ingredienti utilizzati per produrre la birra, come il malto, il luppolo e l’acqua, e imparare come vengono mescolati per creare diverse varietà di birra. Si avrà la possibilità di assaggiare alcune delle birre prodotte e di acquistarle per portarle a casa.

Tap Takeover LA MALPOLON

Il 26/03/2023 a Roma (RM) Organizzato da Luppolo Station Via Giuseppe Parini 4 – 00152 Roma (RM). Giornata dedicata alle birre di Rémi Gliozzo, birraio e fondatore di Brasserie La Malpolon. Insieme agli amici di Pour e Rémi, scopriremo 4 delle sue produzioni che spaziano tra interpretazione di stili tradizionali, birre sperimentali e Bières du Chai, ovvero birre a fermentazioni miste, spontanee e passaggi in botte. Appuntamento domenica a partire dalle 16

Liguria

Iga che comply!

Il 20/03/2023 a San Bartolomeo al mare (IM) Organizzato da Ai Secoli Bui vico delle fate 1 – 18016 San Bartolomeo al mare (IM). 18 compleanno della locanda con degustazione di IGA in abbinamento con piatti presentata da Andrea Camaschella e con la presenza dei mastri birrai di Sagein, El Issor, Scola e Birrificio Finalese

Lombardia

Tipopils Day

Il 23/03/2023 a Limido Comasco (CO) Organizzato da Birrificio Italiano Via Marconi 27 – 22070 Limido Comasco (CO). Torna Tipopils Day, l’evento diffuso targato Birrificio Italiano nato per celebrare l’originale pils con dry hopping! Tipopils è la madre delle Italian Pilsener, una birra che dal 1996 a oggi ha fatto scuola. Anche quest’anno la festeggeremo nei migliori locali d’Italia, e per la prima volta di tutta Europa! Il 23 marzo 2023, a partire dalle 19, nei locali selezionati verranno servite in contemporanea due speciali versioni della nostra flagship beer. La prima, quella che accompagna il Tipopils Day sin dalla prima edizione, è la botticella a caduta con un dry hopping aggiuntivo realizzato dentro la botte stessa: una speciale hop bag contenente la miscela di luppoli che usiamo per Tipopils viene inserita in sospensione dentro il cask; per una resa aromatica massima. La seconda versione è un’innovazione che abbiamo introdotto a partire dalle edizioni più recenti dell’evento: si tratta della Tipopils in fusti confezionati con tecnologia Keg Dry-hopped, con luppolatura libera in fusto. Dentro gli speciali keykeg, il luppolo viene aggiunto senza “rete di protezione” e disciolto liberamente nella birra: la maggiore superficie di contatto, ed il fatto che le particelle di luppolo possano attraversare il liquido nella sua interezza, permette un’esperienza di freschezza e impatto aromatico se possibile ancora più intensa.

Le Italian Grape Ale

Il 23/03/2023 a Milano (MI) Organizzato da Malaspina Brewing Personal Brewery – Via Rombon 97 – 20134 Milano (MI). Degustazione guidata di 3 birre IGA prodotte da Malaspina Brewing con l’aggiunta di mosto d’uva, organizzata e ospitata da Personal Brewery Segrate in collaborazione con Malaspina Brewing. Prenotazioni su www.personal-brewery.it

Punk Rock Loser

Il 23/03/2023 a Treviglio (BG) Organizzato da Nama Brewing Via Roggia Vignola 3 – 24047 Treviglio (BG)

Presentazione della nuova Punk Rock Loser, IPA in collaborazione con il birrificio Stigbergets di Göteborg. Per questa birra abbiamo utilizzato un blend di luppoli americani (Citra, Strata e Centennial) provenienti dai nostri produttori preferiti. La torbidità e il corpo pieno sono dati dall’utilizzo di avena e frumento oltre al malto d’orzo.

Le Italian Grape Ale

Il 23/03/2023 a Milano (MI) Organizzato da Personal Brewery

via Rombon 97 – 20134 Milano (MI). Perché scegliere tra birra e vino quando esistono le Italian Grape Ale? Durante la Italy Beer Week non poteva mancare una serata per celebrare questo stile nato dall’estro e dalla bravura dei birrai italiani e che ora sta spopolando in tutto il mondo. Uno di loro, Francesco di Malaspina Brewing sarà nostro ospite e ci spiegherà come riesce a conciliare nelle sue birre due mondi così diversi come quello dell’uva e del malto.

Tipopils Day

Il 23/03/2023 a Rezzato (BS) Organizzato da Brutus Pub Via prati 28 – 25086 Rezzato (BS). Giovedì 23 Marzo, h 20.00, torna l’evento diffuso del Birrificio Italiano, Lurago Marinine CO, per celebrare la TipoPils, la 1ª Italian Pils della storia. Creata nel 1996 da Agostino Arioli, che applica il Dry-Hopping alla Pils, quest’anno si festeggia la 5ª celebrazione, solo nei migliori locali d’Europa! Solo per una sera puoi provare la Cask Hop-Bag, Limited Edition celebrativa solo per il TipoPils Day 2023.Pils in botte, a caduta, con extra Dry-Hopping tramite speciale hop-bag in sospensione, dalla resa aromatica massima. Serata con The TASTE Hunter (alias Simone Massenza), Beer-Taster & Giudice Internazionale.

Marche

Lancio nuova Rauchbier!

Il 25/03/2023 a Jesi (AN) Organizzato da Birrificio Godog Via Acquaticcio 5 – 60035 Jesi (AN). Aperitivo e degustazione in Taproom della nuova Raudi: la prima rauchbier di Godega a partire dalle 16 e fino alle 22 avrete modo di provare questa novità alla spina o di assaggiare tutti i nuovi lotti in lattina!

Piemonte

Il Ballo delle Debuttanti da Open Baladin Torino

Dal 18/03/2023 al 19/03/2023 a Torino (TO) Organizzato da Open Baladin Torino Piazzale Valdo Fusi – 10123 Torino (TO). Il Ballo delle Debuttanti è il tradizionale evento inaugurale della Italy Beer Week e quest’anno si terrà in presenza presso gli Open Baladin di Torino e di Roma. Sabato 18 e domenica 19 marzo i due locali proporranno alla spina e in bottiglia, in anteprima assoluta, tutte le 12 birre inedite del Ballo delle Debuttanti, disponibili in un’unica occasione. In più sarà possibile assaggiare la tredicesima “debuttante”, la nuovissima Botanic di Baladin, birra analcolica prodotta con un intrigante mix di erbe e spezie. Sabato 18 marzo saranno presenti anche alcuni birrai del Ballo delle Debuttanti, che presenteranno le loro creazioni con la moderazione di Andrea Bedini.

Serata col Birraio: Birrificio Menaresta

Il 22/03/2023 a Oleggio (NO) Organizzato da Bistrot ai Giardini Viale Mazzini 2 – 28047 Oleggio (NO). Degustazione di Birre e Focacce artigianali Enrico Desoli e Oscar Mancin (Mancio), birrai del Birrificio Menaresta presenteranno quattro delle loro birre accompagnate da altrettante focacce farcite preparate ad hoc. In menu: – Focaccia con crema di ricotta, indivia alla piastra e scorza di arancia – Flora (Blond Ale con Fiori di Sambuco)- Focaccia con fesa di tacchino in CBT, insalata acidificata con salsa caesar e bacon croccante – Verguenza (Double IPA)- Focaccia con porchetta di Ariccia, provola, patate al forno e senape al miele – Birra Madre (Lambic) 1° classificata a Birra dell’Anno 2023- Focaccia al cannolo siciliano – Lamberwine (Barley Wine). On Tap inoltre saranno presenti la nuova Mani Basse (Heller Bock) e l’insuperabile Bevera (Pils). Alla pompa, Life is Bitter (Bitter).

Degustazione di birre Acide

Il 22/03/2023 a Centallo (CN) Organizzato da Birrificio Trunasse Frazione San Biagio -Regione Pedaggio Sottano,197 – 12044 Centallo (CN). Serata di degustazione birre acide e piatti segreti, organizzata in collaborazione con “Cantina brassicola”, il fornitore delle birre e Marco Blengino il relatore, UBT Tester e blogger. 3 Nazioni: Germania, U.S.A. e Australia- Birrificio Schneeeule GER (De) con ” Berliner Weisse Pils ” da 4,2%- Birrificio The Ale Apothecar U.S.A. (Us) con “Dark Sour Ale” da 9%- Wildflower Brewing and Blending AUS (Au) con ” Sour Amber Ale” da 6% – Brauerei Kemker GER (De) con ” Farmhouse IPA” da 5,2% Posti disponibili: 15 Costo serata 27 €

Gli abbinamenti che non ti aspetti: Formaggi e Barley Wine.

Il 22/03/2023 a Vernante (CN) Organizzato da Brew Pub Troll Via Valle Grande 15 – 12019 Vernante (CN). Degustazione di birre Barley Wine in accompagnamento a formaggi (sorpresa dolce finale). A partire dalle ore 20:00 di mercoledì 22 marzo al costo di 15€/persona. Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti). Per info o prenotazioni 0171920143 / info@birrificiotroll.it

Visita guidata con degustazione gratuita

Dal 25/03/2023 al 26/03/2023 a TRECATE (NO) Organizzato da Croce di Malto C.SO ROMA, 51 a – 28069 TRECATE (NO). Vi faremo visitare il nostro birrificio guidati dai nostri mastri birrai alla scoperta delle nostre birre premiate nei più blasonati concorsi nazionali ed internazionali, alla fine vi sarà una degustazione gratuita. INFO@CROCEDIMALTO.IT

Visita in Produzione

Il 25/03/2023 a Castelletto Stura (CN) Organizzato da Birrificio Trunasse. Via Levata 11/bis – 12040 Castelletto Stura (CN). Visita al Birrificio di produzione :- sede di produzione a circa 3 Km dalla birreria – dalle ore 11:00 – Aperitivo con birra spillata per gli assetati e barbecue sul posto per sfamare gli affamati. Visita gratuita ( si paga il consumato per il pranzo). Prenotazione consigliata

Puglia

V come Valentino

Il 21/03/2023 a Castellana Grotte (BA) Organizzato da Lieviteria via Cimitero, 2 – 70013 Castellana Grotte (BA). Torna a trovarci il nostro amico Valentino Roccia, anima del Pork’n’Roll di Roma e gipsy brewer con il suo progetto Old Copper. Le sue birre sono prodotte attraverso Germania, Belgio e Italia (anche qui a Lieviteria!) e raccolgono lo spirito delle tradizioni europee e delle innovazioni, spesso con malti coltivati dal proprio orzo, così come sono allevati in famiglia i maiali dei loro stratosferici salumi e carni. Spilleremo alcune sorprese Old Copper, accompagnati dai sublimi piatti proposti da Valentino.

Sardegna

Abbinamento Birra – Cibo

Il 24/03/2023 a Santa Giusta (OR) Organizzato da Birra Puddu via Giovanni XXIII, 5 – 09096 Santa Giusta (OR). Venerdì 24 marzo alle ore 20 ci sarà una vera e propria degustazione guidata condotta da Luca Pretti, ricercatore a Porto Conte Ricerche e grande appassionato ed esperto di birre artigianali. Con Luca scopriremo il mondo degli abbinamenti cibo-birra. Degusteremo 4 birre abbinate a 4 prodotti del territorio. La degustazione costa 20€. È indispensabile la prenotazione

Italy Beer Week – Open Day 4 Mori

Dal 25/03/2023 al 26/03/2023 a Guspini (VS). Organizzato da Birrificio 4 Mori sp. 66 km 5,6 levante Montevecchio 09036 Guspini – 09036 Guspini (VS). Visita guidata degli impianti nello stabilimento di Montevecchio con annessa spiegazione della produzione della birra. Comprensivo della degustazione di una birra

Toscana

Presentazione “Nonsangio 2021” di Cantina Errante

Il 23/03/2023 a Arezzo (AR)

Organizzato da Hoppy Lab Via Madonna del Prato 31 – 52100 Arezzo (AR). Dalle 21:30 alle 22:30 insieme a Stefano Botto, founder e brewer di Cantina Errante di San Gemignano, degusteremo in anteprima la Nonsangio 2021 e parleremo della loro filosofia di produzione e di fermentazioni spontanee. Nonsangio 2021 è una co-fermentazione spontanea uva/cereali. il mosto di birra e l’uva (sangiovese da agricoltura biodinamica della Tenuta La Novella) sono messi insieme fin dall’inizio e il tutto fermenta solo grazie ai microorganismi che vivono sulla buccia della frutta. Costo 10€ Per info e prenotazioni 05751653034

Tap Takeover “Brasseria della Fonte”

Il 24/03/2023 a Arezzo (AR) Organizzato da Hoppy Lab Via Madonna del Prato 30-31 – 52100 Arezzo (AR). Venerdì 24 Marzo dalle 19:30 sarà con noi Laura di “Brasseria della Fonte” di Pienza.Laura ci porterà un bel po’ di fusti che ruoteranno nelle nostre spine e soprattutto qualche chicca nuova, di quelle come solo loro sanno fare, in bottiglia. Stiamo parlando della – Old Brown Stout e -Imperial Scotch Ale

Con il vento in p(HOP)pa

Il 25/03/2023 a Rosignano Marittimo (LI) Organizzato da Birra Rasinia Via delle Casette 12, Castelnuovo della Misericordia – 57016 Rosignano Marittimo (LI). Sabato 25 marzo, vieni a vivere un’esperienza unica con un’uscita in barca a vela, in collaborazione con la scuola nautica OverSea, alla scoperta delle bellezze del mare, accompagnato da un rinfrescante aperitivo con birra Rasinia. Dopo aver salutato il porto, riceverai una breve lezione sulla navigazione a vela, guidata dall’esperto capitano. Programma. Ore 10:30 partenza dal porto turistico di Rosignano Marittimo, uscita in mare con barca a vela per imparare le basi della navigazione con aperitivo, naturalmente a base di birra. Ore 18:30 visita guidata del nostro sito produttivo. Ore 20:00 cena presso la nostra tap room a base di affettati e formaggi, scelti da Rasinia, e birra a gogò. Costo € 60. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 20 marzo 2023. Info e contatti: commerciale@rasinia.com

Presentazione della birra “Locals Only” del birrificio La Gramigna

Il 25/03/2023 a Arezzo (AR) Organizzato da Hoppy Lab Via Madonna del Prato 30-31 – 52100 Arezzo (AR). Dalle 17:30 alle 18:30 nel nostro salotto Francesco del Birrificio La Gramigna presenterà “Locals Only” prodotta in collaborazione con Luppolo Made in Italy.Si tratta di un IPA in stile moderno con dry hopping di cascade e chinook. Insieme a Francesco parleremo delle varietà di luppoli e della loro coltivazione. Costo 10€. Per info e prenotazioni 0575 1653034

Umbria

La Filiera corta del Luppolo in Umbria: un modello di innovazione, aggregazione e sostenibilità

Il 24/03/2023 a Città di Castello (PG) Organizzato da Luppolo Made in Italy via Elio Vittorini 29 – 06012 Città di Castello (PG). Venerdì 24 Marzo ore 11.30 Sala della Biblioteca degli Arconi – Perugia Italy Beer Week Beer&Hop Talk. La Filiera corta del Luppolo in Umbria: un modello di innovazione, aggregazione e sostenibilità Coordina Cristiana Mapelli – Giornalista Intervengono Stefano Fancelli – Presidente di Luppolo Made in Italy Roberto Morroni – Vice Presidente e Assessore regionale all’agricoltura della Regione Umbria Matteo Bartolini – Vice Presidente Nazionale CIA Presidente Regionale Umbria Marco Farchioni – Mastri Birrai Umbri Assobirra Antonio Boco – Birra Perugia UnionBirrai Umbria Ombretta Marconi – Direttrice CERB Centro di Eccellenza di ricerca sulla Birra Università di Perugia

Veneto

Tap Take over Birrificio Abruzzese

Dal 23/03/2023 al 26/03/2023 a Noventa Vicentina (VI) Organizzato da Birroteca Beer Bunny via Masotto 37 B – 36025 Noventa Vicentina (VI). Alla scoperta del Birrificio Abruzzese col birraio Totò Mazzocco! Avremo 10 birre alla spina a partire da giovedì 26 Marzo! Sabato 25 Marzo sarà nostro ospite il giovane birraio che condurrà la degustazione/aperitivo di 5 delle sue birre (alle ore 18.30 circa). A seguire in collaborazione con Fabio della macelleria “Fabio e Barbara” faremo una cena a base di carne al bbq!

Viaggio nelle fermentazioni

Il 23/03/2023 a Maserà di Padova (PD) Organizzato da Underdog Brewery Via Pertini, 56 – 35020 Maserà di Padova (PD). degustazione di birre acide, a fermentazione spontanea e oltre, condotta dalla beer sommelier Chiara Rubinato

Gli eventi online

Tre ricette per tre birrai – LIVE! Ore 20.00

Organizzato da MashOut! Podcast Grande diretta di Mash Out Podcast per la Italy Beer Week. Lunedì 20 Marzo, a partire dalle 20.00, parleremo di ricette (e ovviamente anche di homebrewing) insieme a Luciano Landolfi di Eastside, Giovanni Faenza di Ritual Lab e Mirko Giorgi di SHIRE Brewing. Ciascuno ci racconterà la ricetta di una delle birre del birrificio.

Presentazione Perdu à Turin, birra collaborativa tra Edit e Fauve

Ore 19.00 Organizzato da Easybräu-Velo. Perdu à Turin è la prima birra del Ballo delle Debuttanti nata da una collaborazione internazionale. Grazie al coordinamento di Easybräu-Velo, lo scorso gennaio i birrifici Edit Brewing (Torino) e Fauve (Francia) si sono incontrati per realizzare insieme una French-Italian Pilsner, cioè una declinazione alla francese della variante italiana delle Pils. Protagonisti della ricetta sono i luppoli Barbe Rouge e Mistral, due celebri varietà sviluppate in Francia, che i ragazzi di Fauve hanno personalmente portato a Torino in occasione della cotta della Perdu à Turin.I birrai e i rappresentanti di Easybräu-Velo ci racconteranno com’è nata questa prestigiosa collaborazione, dal primo incontro fino alla creazione della birra. Birra che berremo insieme a loro poiché presente nel box del Ballo delle Debuttanti disponibile sul sito di 1001 Birre.

Presentazione Locals Only, birra collaborativa tra Luppolo Made in Italy e La Gramigna

Ore 20.00

Organizzato da Luppolo Made in Italy Locals Only è una delle birre “debuttanti” della Italy Beer Week 2023. Prodotta dal birrificio umbro La Gramigna, è definita “Italian IPA” perché utilizza esclusivamente luppoli italiani provenienti dall’azienda Luppolo Made in Italy, che si occupa della coltivazione di luppolo biologico e convenzionale di alta qualità. La ricetta prevede un dry hopping di Cascade e Chinook, due varietà che donano un’esplosione di note floreali, agrumate e resinose a una birra dalla bevuta agile e molto dissetante. Lo staff di Luppolo Made in Italy e de La Gramigna ci guideranno all’assaggio di questa IPA dall’anima profondamente italiana, spiegandoci tutto il lavoro che si nasconde dietro un “semplice” bicchiere di birra. Ricordiamo che la Locals Only è disponibile nel box del Ballo delle Debuttanti disponibile sul sito di 1001 Birre.

23 marzo

Presentazione della birra Botanic con Teo Musso

Ore 19.00 Organizzato da Baladin. Quello delle birre alcohol-free è un segmento di mercato in ampia crescita, anche nel settore della birra artigianale. In questo immancabile appuntamento online, Teo Musso in persona ci presenterà la sua nuovissima Botanic, la prima analcolica del birrificio Baladin. Prodotta con malto d’orzo 100% italiano e fermentata, come da copione, con lievito Saccharomyces cerevisiae, si contraddistingue per un’intrigante aromatizzazione ottenuta con l’aggiunta di coriandolo, genziana e oli essenziali di Cannabis sativa, oltre ovviamente a luppolo. Una birra rivoluzionaria, frutto di un grandissimo lavoro di ricerca sia in termini di processo produttivo, sia di ricetta. La Botanic è acquistabile sullo shop online di Baladin, anche nella confezione scorta da 12 lattine.