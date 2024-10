L’Irlanda è l’eden delle Pmi tecnologiche, ecco perché le imprese italiane dovrebbero approfittarne

Il mercato irlandese crescerà a un tasso annuo composto del 5,4% fino al 2028, raggiungendo i 66,6 miliardi. Le maggiori opportunità arrivano da quelle nicchie di mercato che valorizzano know-how e soluzioni personalizzate

L’Irlanda si presenta come un mercato particolarmente allettante per le imprese italiane di consulenza informatica, grazie a un ecosistema digitale dinamico all’origine di soluzioni IT innovative. Nonostante le recenti sfide economiche globali, il settore ha dimostrato una notevole resilienza, trainato da un’evoluzione tecnologica continua e da una crescente digitalizzazione. IBISWorld prevede che il mercato crescerà a un tasso annuo composto del 5,4% fino al 2028, raggiungendo i 66,6 miliardi di euro.

Irlanda punto di riferimento del settore informatico

Le imprese irlandesi, sia grandi multinazionali che PMI, investono sempre più in sistemi informatici all’avanguardia. Questa tendenza, unita alla necessità di ottimizzare i processi interni e migliorare l’efficienza, genera una domanda costante di consulenza specializzata.

L’Irlanda è diventata un punto di riferimento nel settore informatico grazie a una serie di fattori convergenti. La rapida evoluzione tecnologica, trainata da innovazioni come IA, cloud computing e 5G, ha generato una crescente domanda di competenze specializzate. Parallelamente, il settore pubblico irlandese, nonostante i recenti tagli alla spesa, rimane un importante cliente per i consulenti informatici, in particolare per lo sviluppo di sistemi e applicazioni innovative.

La concorrenza è intensa, con grandi player internazionali e numerosi attori locali che offrono servizi simili. Inoltre, l’aumento dei costi e dell’imposta societaria potrebbero esercitare una pressione sui margini di profitto.

Perché le imprese italiane dovrebbero investire in Irlanda

Ecco allora che le imprese italiane, con una solida tradizione nel settore IT e la capacità di offrire soluzioni su misura, possono cogliere questa opportunità e posizionarsi come partner strategici per Dublino.

Le PMI nostrane possono trovare una nicchia di mercato focalizzandosi su settori specifici, come la sicurezza informatica o lo sviluppo di applicazioni mobile. Inoltre, la valorizzazione del know-how italiano e la capacità di offrire soluzioni personalizzate possono rappresentare un vantaggio competitivo significativo.

Dublino e Cork sono, in particolare, le città più promettenti per le imprese di consulenza informatica, grazie alla concentrazione di attori tecnologiche e alla presenza di un ecosistema innovativo. Tuttavia, anche altre regioni dell’Irlanda offrono interessanti opportunità, soprattutto per coloro che fanno della specializzazione il proprio punto di forza.