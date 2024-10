Migranti in Albania, bufera sull’Italia: scontro Meloni-magistrati, l’ira della premier

Migranti, bufera sull’Italia: i giudici bocciano il modello Albania del governo Meloni e Palazzo Chigi fa ricorso. La premier furente. Nuove norme in arrivo, lunedì il Consiglio dei ministri. Il ruolo della Ue

Migranti, un pasticcio è dire poco. I giudici bocciano il modello Albania e il governo ricorre. La premier Giorgia Meloni è furente. Di certo, al momento, c’è che torneranno oggi in Italia a bordo di una nave militare i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in Albania. Approderanno a Bari e, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. Ricorre intanto il governo di destra a trazione Meloni contro la decisione del Tribunale. La presidente del Consiglio, assieme alla Lega, accusa la “sinistra giudiziaria’. Il Pd, a sua volta, accusa il governo di voler interferire con il potere giudiziario. L’Ue, in tutto ciò, “è in contatto con le autorità italiane”. Convocato per lunedì un Consiglio dei ministri ad hoc.

Migranti in Albania, cosa è successo: l’ira di Meloni

Per Meloni, dunque, si tratta, ancora una volta, di un atto “pretestuoso” e pure “arrogante”. Che cerca di bloccare l’azione del governo. In un punto stampa a Beirut la premier lascia trasparire tutta la sua irritazione per una decisione “pregiudiziale” della magistratura, che ha bocciato i trasferimenti dei primi migranti nei centri in Albania. Un protocollo di cui l’Italia punta a fare un modello europeo, sostenuta dalla stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Migranti in Albania: nuove norme in arrivo

Per correre ai ripari già nel Consiglio dei ministri di lunedì Meloni ha annunciato nuove norme (puntando, tra l’altro, a velocizzare l’esame delle domande di asilo e, forse a rivedere i meccanismi dei ricorsi). Le nuove regole dovranno ribadire – in punta di diritto – che spetta al governo, non ai giudici, indicare quali siano i Paesi sicuri. Altrimenti, è il ragionamento che si fa in queste ore ai piani alti dell’esecutivo, nessuna azione di contrasto all’immigrazione illegale sarà più concretizzabile. In sostanza sarà impossibile attuare una “politica di difesa dei confini“. Una “forzatura”, una azione che travalica gli argini, che “scavalca ogni prerogativa di governo e Parlamento”, sono le analisi che rimbalzano tra gli esponenti dell’esecutivo.

Migranti in Albania, è ancora scontro governo-toghe

A fare innervosire non è solamente l’ordinanza del tribunale di Roma, contro la quale è già pronto il ricorso, ma anche il fatto che fosse già stata anticipata il giorno prima da esponenti della “sinistra”. Altro elemento che confermerebbe, secondo i meloniani, che c’è una parte della magistratura politicizzata. Che la decisione sia “pregiudiziale”, dice peraltro la stessa premier, “lo dimostra” il fatto che “alcuni di questi giudici avevano criticato l’accordo con l’Albania ancora prima di entrare nel merito”, oltre appunto all’anticipo da parte di “esponenti del Partito democratico“. Un fatto, sottolinea Meloni, che non può non “colpire”.

Migranti in Albania, cosa fa l’Europa?

L’intoppo dei trasferimenti in Albania è seguito con attenzione anche da Bruxelles, ma a Palazzo Berlaymont non si respira aria di allarme visto che il dispositivo, ragionano con l’Ansa fonti vicini al dossier, ad una prima lettura non sembra riguardare in sé il protocollo con l’Albania ma la definizione dei Paesi sicuri. Un nodo, quest’ultimo, su cui potrebbe arrivare un intervento europeo, finalizzato a dare una nuova definizione, appunto, di Paese sicuro. Il punto di riferimento resta il Patto di Migrazione e asilo nel quale, rispetto alle norme vigenti, c’è una sostanziale novità: affinché un Paese sia sicuro, basta che lo sia “in parte”. Il vulnus, quindi, non sarebbe nel Protocollo Albania che, per la presidente della Commissione, resta valido e percorribile. Non a caso, fonti dell’esecutivo Ue, interpellate sulla decisione dei giudici italiani, si limitano ad una serena presa d’atto”.

Politicamente la questione resta comunque delicata: alla vigilia delle audizioni per la conferma dei nuovi commissari Ue la tensione, in particolare con i socialisti e Renew, era alta sin da prima e il dossier migranti non può che inasprire gli animi. Berlino e Madrid si erano già chiamati fuori e pure Parigi, dopo un iniziale tentennamento, ha chiarito che “il modello Albania non è trasferibile in Francia”.