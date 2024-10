Bridge: “Gioca coi campioni”. Smazzata numero 24: a Salsomaggiore la Coppa Italia a squadre seniores e l’open a coppie libere

A prevalere nella Coppa Italia è stata la squadra Palcan, forte di Cannavale, Attanasio, Comella, Gentili, Lanzarotti, Mina, Pulga e Sabbatini, mentre ha vinto l’altro campionato la coppia Hugony-Versace

Si é da pochi giorni conclusa a Salsomaggiore la Coppa Italia a squadre seniores, trofeo che ormai da qualche anno si disputa parallelamente al campionato open a coppie libere. La contemporaneità degli eventi è dovuta al fatto che essendo la prima una gara a eliminazione diretta, il campionato a coppie può fungere da obiettivo per i giocatori delle squadre via via eliminate dalla prima gara. A prevalere nella Coppa Italia è stata la squadra Palcan, forte di Cannavale, Attanasio, Comella, Gentili, Lanzarotti, Mina, Pulga e Sabbatini, mentre ha vinto l’altro campionato la coppia Hugony-Versace.

La finale ha visto il team Fornaciari di Reggio Emilia contendere il titolo ai futuri nuovi campioni, ma fin dalla prima mano si è capito come sarebbe andata a finire. L’occasione di fare un colpo grosso era nelle mani dei Reggiani quando hanno incominciato il match chiamando addirittura un grande slam dove gli avversari erano rimasti fermi a 3NT. Un rischio che non avrebbero corso se avessero saputo che sarebbe bastato il piccolo per garantire loro un proficuo vantaggio iniziale. Le carte non erano messe nel peggiore dei modi, tuttavia non era facile trovare il bandolo della matassa per portare a casa le tredici prese. Provateci anche voi pur guardando le carte dell’intera smazzata.

La soluzione della smazzata numero 23 dello scorso 12 ottobre

Fermate il vostro braccio se stavate già giocando e riflettete. Sud ha mostrato una mano buona pur possedendo al massimo 13 P.O. E quasi certo che abbia dieci carte nei colori neri, nel qual caso sarà esattamente vuoto a cuori. Ma la cosa fondamentale é che voi sapete con certezza che la prosecuzione a quadri batte, perché promuove la vostra Q♠ . E’ quadri allora il colore che dovete chiamare e non cuori. Ma anche scartando un pallido 6♥ il vostro compagno, che non sa della vostra Q♠ , potrebbe aver paura a uscire in taglio e scarto temendo per il vostro A♥ . C’è un solo modo per scacciare ogni dubbio dalla sua testa ed è quello di scartare proprio l’A♥ ! Il partner non avrà più altre chances di down che non la promozione di atout. Un quiz facile forse ma tutt’altro che banale da risolvere al tavolo.