Intesa Sanpaolo, missione nella Silicon Valley con 12 eccellenze italiane: ecco quali

A San Francisco 12 Pmi scelte nell’ambito di Imprese Vincenti, il programma della Divisione Banca dei Territori che dal 2019 ha accelerato il percorso di crescita di oltre 650 aziende. Dal 2020 ad oggi erogati dal gruppo 11 miliardi di euro alle Pmi italiane per export e internazionalizzazione

Intesa Sanpaolo accompagna e interpreta le nuove strategie di crescita delle Pmi in questa fase di trasformazione globale. Si svolge infatti a San Francisco una esclusiva missione negli Stati Uniti per le imprese italiane, dove la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Relazioni Istituzionali, network internazionale e Divisione IMI Corporate & Investment Banking del Gruppo, promuove 12 Pmi campioni del Made in Italy attraverso un programma di incontri e formazione nella Silicon Valley.

Il percorso di approfondimento e di contatto con le migliori realtà produttive e innovative della west coast nordamericana è realizzato in collaborazione con l’INNOVIT (Italian Innovation and Culture Hub) di San Francisco, cuore tecnologico della California. Le Pmi selezionate hanno una media di 150 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato annuo e dunque rappresentano idealmente il tessuto produttivo italiano e i tipici requisiti della media impresa. Le piccole e medie imprese scelte sono: Aton (Treviso), Galdi (Treviso), I.co.p (Udine), Las Mobili (Teramo), Mac&Nil (Bari), Malvestio (Padova), Manta Group (Foggia), Martinorossi (Cremona), Move (Lucca), Podium Engineering (Aosta), Rain (Milano), Santini (Bergamo).

La prima missione statunitense organizzata da Intesa Sanpaolo per alcune delle migliori imprese italiane di media dimensione è unica nel suo genere e rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno per la loro

competitività portato avanti dal Gruppo bancario guidato dal CEO Carlo Messina. Crescono infatti anche per le Pmi le operazioni di M&A, necessarie per implementare le dimensioni aziendali e competere su scala internazionale, che la banca supporta attraverso una struttura creata per favorire le sinergie e dedicata alla Corporate Finance, unendo la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale della Banca dei Territori alla competenza qualificata su operazioni complesse offerta nell’ambito della Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

“Oggi confermiamo e rafforziamo – ha commentato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo – il nostro ruolo di accompagnamento del sistema della piccola e media impresa italiana, traducendo in azione i piani delle Pmi verso nuovi traguardi di sviluppo e di traiettorie internazionali. La Silicon Valley è un ambiente unico per sviluppare relazioni industriali e strategiche negli USA, grazie alla collaborazione con INNOVIT e ad un ecosistema di partner unico al mondo. Il nostro è un sostegno continuo, dal 2020 abbiamo erogato alle PMI italiane 11 miliardi di euro di finanziamenti per internazionalizzazione ed export, oltre 8 miliardi di euro di finanza strutturata, nonché accompagnato 35 operazioni di finanza straordinaria tra M&A e IPO”.