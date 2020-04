Intesa Sanpaolo: 200 milioni a Pirelli e le sedi vestono il tricolore

La banca guidata da Carlo Messina ha sottoscritto la tranche circular del sustainable loan da 800 milioni di euro annunciato da Pirelli – Sedi illuminate di verde bianco e rosso a Milano.

Intesa Sanpaolo ha siglato l’intera tranche circular da 200 milioni di euro del sustainable loan da 800 milioni di euro annunciato da Pirelli lo scorso 31 marzo. La specifica tranche circular sottoscritta dalla prima banca italiana ha un meccanismo di incentivazione legato a obiettivi di sostenibilità del piano industriale Pirelli. Tra gli indicatori di performance che verranno misurati rientrano quelli relativi ai Fossil Based Materials, ovvero la progressiva riduzione dell’impiego dei materiali da fonti fossili, e la Rolling Resistance, ovvero la diminuzione della resistenza al rotolamento degli pneumatici.

Il finanziamento, che rientra nel plafond circular da 5 miliardi di euro previsto dal Piano di Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, è stato strutturato dalla Divisione Corporate e Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, con il supporto del Circular Economy Team di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata all’innovazione e alla diffusione della circular economy, presieduta da Maurizio Montagnese e guidata da Guido de Vecchi. Il ruolo di Circular Economy Coordinator assunto da Intesa Sanpaolo conferma l’impegno della Banca nei finanziamenti che accompagnano le imprese nella transizione al modello produttivo circolare.

“Siamo lieti di affiancare Pirelli – ha commentato Mauro Micillo, Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI – sulla strada che porta al raggiungimento degli importanti traguardi previsti dal suo Piano Industriale, quali ad esempio le progressive riduzioni delle materie prime utilizzate e delle emissioni di CO2 nella filiera produttiva, nonché una maggiore resistenza e quindi un minor consumo degli pneumatici. Proprio per sostenere tali iniziative il gruppo Intesa ha già erogato 1,2 miliardi di euro a valere sul plafond da 5 miliardi dedicato esclusivamente agli investimenti in economia circolare, per un totale di 95 operazioni in Italia e all’estero”.

Intanto Intesa Sanpaolo ha lanciato un’altra iniziativa legata all’emergenza coronavirus: come simbolo di fiducia e speranza per il futuro, alcune sedi milanesi della banca saranno illuminate da raggi di luce led con i colori della bandiera italiana, fino al 4 maggio. Tra questi lo storico Palazzo delle Colonne di via Verdi, le Gallerie d’Italia in piazza Scala e la sede di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking in via Montebello.