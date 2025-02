Intelligenza artificiale e giornalismo d’oggi: a Bari un convegno promosso dal Corecom Puglia

Rischi e opportunità dell’Intelligenza artificiale nel mondo dell’informazione. Se ne parla oggi pomeriggio a Bari in un convegno promosso dal Corecom nella sala del Consiglio della Regione Puglia

Cosa cambia per il giornalismo e per il mondo dell’informazione l’arrivo nelle redazioni dell’Intelligenza artificiale? E’ quanto si discuterà oggi pomeriggio a Bari, nella sede della Regione, in un convegno promosso dal Corecom Puglia, il Comitato regionale per le comunicazioni. “Giornalismo sapiens. Comunicazione e informazione tra dipendenza da scrolling, tecnologia persuasiva ed erica del vero, La salute delle democrazia” è il sottotitolo del convegno, nel quale, dopo i saluti istituzionali, interverranno Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Stefano Cristante, docente di Sociologia della comunicazione all’Università del Salento, Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per le comunicazioni della Sante Sede, Franco Locatelli, direttore di FIRSTonline.info, Marcelle Padovani, giornalista e scrittrice francese e già presidente della Stampa Estera in Italia, Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, Luca Sofri, direttore editoriale e fondatore de Il Post, Luca Tremolada, coordinatore di Tecnologia di Nova 24-Il Sole 24 Ore e docente di data journalism. Modera Maddalena Tulanti, già direttrice del Corriere del Mezzogiorno Corriere della Sera.