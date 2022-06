Integrated Governance Index 2022: Gruppo Hera al primo posto per le performance ESG durante l’ESG Business Conference

L’indice promosso da ETicaNews è ormai alla sua settima edizione e, negli anni, ha anticipato le tendenze del governo Esg stimolando il dibattito sulle pratiche messe in atto dalle aziende

Per il secondo anno consecutivo il Gruppo Hera si aggiudica la medaglia d’oro nell’Integrated Governance Index 2022, il principale indice quantitativo per misurare l’integrazione l’identità ESG aziendale, gestito da ETicaNews e presentato a Milano durante l’ESG Business Conference, giornata di dibattiti e networking che si pone l’obiettivo di favorire il dibattito tra aziende, investitori e professionisti e di fornire un’opportunità di confronto sulle best practice.

Sul riconoscimento è intervenuto Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera: “Premia l’attenzione che abbiamo sempre riservato alla governance e che è stata la chiave del successo nell’affrontare tutte le sfide. Non solo ci ha portato a sestuplicare la capitalizzazione del Gruppo, ma anche ad avviare processi di profondo cambiamento e trasformazione, garantendo sempre coerenza strategica e continuità di risultati nel tempo, a beneficio di tutti i nostri stakeholder”.

Cos’è l’Integrated Governance Index 2022: le caratteristiche del questionario

L’Integrated Governance Index è un indice quantitativo costruito sulla base di un questionario rivolto alle aziende. Il panel di riferimento per l’indagine include oggi le prime 100 società quotate, le società che pubblicano la Dichiarazione non finanziaria ai sensi del decreto legislativo n.254 del 30 dicembre 2016, le prime 50 società non quotate e industriali della classifica Mediobanca.

Il questionario si articola su una griglia di domande a risposta chiusa la cui valutazione si basa su uno score prestabilito ex ante che si applica in maniera standard a tutte le società: il punteggio finale è una sommatoria dei punteggi ottenuti.

Il questionario 2022 (settima edizione) è formato da una parte core da circa 90 domande articolate in dieci aree di indagine e da circa 10 domande di Indagine Straordinaria tematica e diversa per ogni edizione dell’indice.