Incentivi auto elettriche 2025: fino a 11.000 euro da settembre, ecco come richiederli

Parte a settembre il nuovo piano di sostegni per l’acquisto di veicoli elettrici. Fondo da 600 milioni, bonus fino a 11.000 euro per i privati e 20.000 per le microimprese. Ma servirà la rottamazione

È ufficiale. Tornano gli incentivi auto, ma questa volta con regole più rigide e una direzione ben definita: il futuro sarà elettrico, altrimenti niente bonus. A partire da settembre 2025 saranno disponibili nuovi contributi, ma solo per all’acquisto di auto elettriche e concessi solo in caso di rottamazione di un veicolo a benzina o diesel.

Sul tavolo ci sono circa 600 milioni di euro, fondi europei del Pnrr inizialmente destinati all’espansione della rete di colonnine, poi dirottati sull’acquisto di veicoli a batteria per dare una spinta concreta a un mercato che in Italia fatica a prendere quota. L’approvazione della Commissione europea, arrivata nel quadro della quinta revisione tecnica del Recovery Plan, ha sbloccato la misura e fissato un traguardo preciso: almeno 39mila veicoli elettrici immatricolati entro il 30 giugno 2026.

Il nuovo incentivo è atteso da tempo da famiglie, imprese e concessionari. E non a caso. In Italia, nonostante i proclami sulla transizione green, le auto elettriche rappresentano ancora appena il 5,2% del mercato. Una percentuale ben distante dagli standard europei, dove Paesi come Germania, Olanda e Norvegia viaggiano già oltre la soglia del 15%. Con questo piano, l’Italia prova a ridurre il gap e ad allinearsi – almeno in parte – ai trend continentali.

Chi ha diritto agli incentivi

I nuovi incentivi sono rivolti principalmente a due categorie di beneficiari: le persone fisiche e le microimprese. Per quanto riguarda i cittadini, potranno accedere al contributo coloro che risultano residenti in “aree urbane funzionali”, un’espressione con cui si intendono le città e le rispettive zone di pendolarismo. Il veicolo acquistato dovrà appartenere alla categoria M1, vale a dire autovetture elettriche progettate per il trasporto di persone, con massimo otto posti a sedere oltre al conducente.

Anche le microimprese rientrano tra i soggetti ammessi all’incentivo, ma con un perimetro d’intervento differente. In questo caso, il bonus coprirà l’acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2, ovvero mezzi destinati al trasporto merci con massa massima rispettivamente fino a 3,5 e fino a 12 tonnellate. È una novità rilevante per il mondo delle piccole attività e dell’artigianato, che spesso si trovano a dover rinnovare parchi veicoli obsoleti senza strumenti finanziari adeguati.

Gli importi previsti ma serve l’Isee

L’entità del contributo per i privati sarà calcolata sulla base dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente. Le famiglie con Isee fino a 30mila euro potranno ottenere il bonus massimo, pari a 11mila euro, mentre chi presenta un Isee compreso tra 30mila e 40mila euro avrà diritto a un incentivo pari a 9mila euro. In entrambi i casi, l’accesso al contributo sarà possibile solo previa rottamazione di un veicolo a benzina o diesel, intestato al richiedente o a un familiare convivente da almeno dodici mesi.

Per quanto riguarda le microimprese, l’incentivo coprirà il 30% del valore del veicolo elettrico acquistato, ma con un tetto massimo fissato a 20mila euro per singolo mezzo. Anche in questo caso, la rottamazione di un veicolo termico sarà una condizione imprescindibile.

Incentivi auto elettriche: condizione necessaria, la rottamazione

Il bonus scatterà solo in presenza di una rottamazione. Il veicolo termico da demolire potrà essere a benzina o diesel, ma dovrà essere intestato al richiedente (o a un familiare convivente) da almeno 12 mesi. Lo ha chiarito il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando che la rottamazione è una condizione “necessaria e non negoziabile”.

La misura è pensata per accelerare il ricambio del parco circolante, ancora troppo vecchio e inquinante, e non per incentivare semplicemente l’aggiunta di un nuovo veicolo in famiglia o in azienda.

Come fare domanda: in arrivo la piattaforma online

Per accedere al bonus sarà predisposta una piattaforma informatica dedicata dal Masa (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

La procedura sarà digitale e simile a quella già utilizzata per precedenti incentivi automotive. Si tratterà di un portale centralizzato, che permetterà di gestire digitalmente tutto il processo: dall’inserimento dei dati personali e reddituali, alla verifica dei requisiti, fino alla selezione del veicolo elettrico rientrante tra quelli agevolabili.

Attraverso il portale sarà possibile:

Registrarsi come beneficiari (con Spid, Cie o Cns)

Inserire i dati del veicolo da rottamare

Caricare l’Isee aggiornato

Selezionare il veicolo elettrico da acquistare tra quelli ammessi

Completare la richiesta con il supporto del concessionario

Il sistema sarà aperto anche ai concessionari e agli operatori del settore, che potranno caricare le offerte di veicoli compatibili con il bonus. Sarà quindi possibile concludere l’intera operazione – dalla richiesta del contributo alla scelta dell’auto – in collaborazione con il rivenditore, che fungerà da intermediario e punto di assistenza per il beneficiario.

Una finestra da non perdere

Il decreto ministeriale attuativo è in fase di finalizzazione. L’avvio ufficiale è previsto per settembre 2025, compatibilmente con la messa online della piattaforma. La scadenza ultima per l’utilizzo dei fondi è il 30 giugno 2026, ma le risorse potrebbero esaurirsi prima, come accaduto in passato. Proprio per questo, chi è interessato a cogliere l’opportunità farebbe bene a prepararsi per tempo, aggiornando la propria documentazione Isee, verificando la disponibilità di un veicolo da rottamare e tenendosi informato sull’apertura della piattaforma.