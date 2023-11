Guida ristoranti Michelin 2024: Tornano tre stelle al Sud, Scende di numero il Piemonte, molti ristoranti citati per la prima volta

La nuova star è il ristorante Quattro Passi di Nerano, torna ai vertici della ristorazione stellata Norbert Niederkofler, a Milano i fratelli Capitaneo saltano sulle due stelle, il Piemonte perde cinque ristoranti stellati

Grandi novità nella edizione 2024 della Guida dei ristoranti Michelin. La prima è che le Tre stelle dopo tanti anni sono finalmente ritornate al Sud, con il ristorante Quattro Passi di Nerano, dove “la famiglia Mellino è riuscita a coniugare una straordinaria cucina mediterranea con il calore dell’innata ospitalità campana”.

Seconda grande novità è anche il ritorno ai vertici della ristorazione stellata di Norbert Niederkofler a Brunico, presso l’Atelier Moessmer, “dove ha trovato una dimensione perfetta per la sua cucina di montagna”.

Sempre in fatto di novità la notizia arriva da Milano con i fratelli Capitaneo che entrano in Guida direttamente con Due stelle ( così come avvenne l’anno scorso per il ristorante I tre Olivi di Paestum con lo chef Gianni Solofra). E, sempre a Milano Andrea Aprea recupera la sua posizione dopo l’apertura nel luglio 2022 del suo ristorante.

Altro ritorno in grande stile è quello di Michelangelo Mammoliti a La Rei di Serralunga d’Alba: Due Stelle.

La Campania, oltre al traguardo delle Tre Stelle, si conferma una grande fucina di fine dining: dalle Due Stelle di Napoli con il George Restaurant e di Castellammare di Stabia con Piazzetta Milù alla Stella assegnata a tre ristoranti in Costiera: Alici, Bluh Furore e Un Piano nel Cielo.

Grande raccolto anche per la Sicilia e menzione speciale per l’Umbria, che quest’anno raddoppia il numero delle sue Stelle, passando da 3 a 6 ristoranti stellati.

Un dato interessante è che tra le nuove stelle della Guida, circa la metà sono ristoranti citati per la prima volta. Alcuni di essi sono capitanati o seguiti da chef di cui “già conoscevamo – si legge in una nota – l’indubbio valore (come Alici di Crescenzo Scotti, Casa Mazzucchelli, Orma di Roy Caceres…) ma in altri casi si tratta di cucine giovani e promettenti, che hanno subito convinto i nostri Ispettori, come sui generis. di Alfio Nicolosi o UNE di Giulio Gigli”.

Aumenta anche il numero delle stelle in rosa: i giudici della Rossa hanno allargato il numero delle chef donne a Ada di Ada Stefani a Perugia, Casa Mazzucchelli di Aurora Mazzucchelli a Sasso Marconi e Wood di Amanda Eriksson a Breuil Cervinia (Ao). E poi c’è la stella verde a Oasis Sapori Antichi di Serena Falco e Michelina a Vallesaccarda, in provincia di Avellino.

Infine se il Sud a buon diritto può gioire il Piemonte invece risulta fortemente penalizzato: perde in questa edizione della Guida ben cinque stelle.

Tre stelle MICHELIN

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler N

Brusaporto – Da Vittorio

Canneto sull’Oglio / Runate – Dal Pescatore

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano / Navigli – Enrico Bartolini al Mudec

Nerano – Quattro Passi N

Orta San Giulio – Villa Crespi

Modena – Osteria Francescana

Roma / Monti – Città del Vaticano – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Senigallia – Uliassi

Due stelle MICHELIN

Anacapri – L’Olivo

Brusciano – Taverna Estia

Campagna Lupia – Antica Osteria Cera

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù N

Cervere – Antica Corona Reale

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – D’O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Godia – Agli Amici

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Mergozzo – Piccolo Lago

Milano – Andrea Aprea N

Milano – Seta by Antonio Guida

Milano – Verso Capitaneo N

Montemerano – Caino

Mules – Gourmetstube Einhorn

Napoli – George Restaurant N

Paestum – Tre Olivi

Penango – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini

Ragusa – Duomo

Roma – Acquolina

Roma – Enoteca La Torre

Roma – Il Pagliaccio

Sarentino – Terra

Senigallia – Madonnina del Pescatore

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti N

Taormina – St. George by Heinz Beck

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel finedining

Trieste – Harry’s Piccolo

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

Una stella MICHELIN

342 ristoranti

Abruzzo

Civitella Casanova – La Bandiera

Guardiagrele – Villa Maiella

Roseto degli Abruzzi – D.One Restaurant

San Salvo Marina – Al Metrò

Basilicata

Matera – Vitantonio Lombardo

Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato

Calabria

Catanzaro – Abbruzzino

Lamezia Terme – Luigi Lepore

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore – Hyle

Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz

Strongoli – Dattilo

Campania

Amalfi – Glicine

Amalfi – La Caravella dal 1959

Amalfi – Sensi

Amalfi – Alici N

Ariano Irpino – Maeba Restaurant

Bacoli – Caracol

Capri – Le Monzù

Capri – Mammà

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Furore – Bluh Furore N

Lacco Ameno – Indaco

Maiori – Il Faro di Capo d’Orso – Andrea Aprea

Massa Lubrense – Relais Blu

Napoli – ARIA

Napoli – Il Comandante

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Nerano – Taverna del Capitano

Nola – Re Santi e Leoni

Nola – Rear Restaurant

Paestum – Le Trabe

Paestum – Osteria Arbustico

Pompei – President

Positano – La Serra

Positano – Li Galli

Positano – Zass

Praiano – Un Piano nel Cielo N

Quarto – Sud

Ravello – Il Flauto di Pan

Ravello – Rossellinis

Salerno – Re Maurì

Sant’Agnello – Don Geppi

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Lorelei

Sorrento – Terrazza Bosquet

Telese – La Locanda del Borgo

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside

Torre del Greco – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Emilia-Romagna

Bologna – I Portici

Borgonovo Val Tidone – La Palta

Castel Maggiore – Iacobucci

Cesenatico – La Buca

Codigoro – La Capanna di Eraclio

Codigoro – La Zanzara

Modena – L’Erba del Re

Parma – Inkiostro

Pennabilli – Il Piastrino

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina

Rimini – Abocar Due Cucine

Rimini – Guido

Rubbianino – Ca’ Matilde

Rubiera – Arnaldo – Clinica Gastronomica

Rubiera – Osteria del Viandante

San Pietro in Bagno – Da Gorini

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli N

Savigno – Trattoria da Amerigo

Torriana – Osteria del Povero Diavolo

Friuli-Venezia Giulia

Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida

Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò

Ruda – Osteria Altran

San Quirino – La Primula

Sappada – Laite

Lazio

Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Marco Bottega Ristorante

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Mater1apr1ma

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – All’Oro

Roma – Aroma

Roma – Glass Hostaria

Roma – Idylio by Apreda

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Imàgo

Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Moma

Roma – Orma Roma N

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Pipero Roma

Roma – Pulejo

Roma – Zia

Terracina – Essenza

Trevinano – La Parolina

Vitorchiano – Casa Iozzìa

Alici – E. Rando

Liguria

Alassio – Nove

Ameglia – Locanda Tamerici

Andora – Vignamare N

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua

Genova – Il Marin N

Genova – San Giorgio

Genova – The Cook

Imperia – Sarri

Moneglia – Orto by Jorg Giubbani

Noli – Vescovado

San Remo – Paolo e Barbara

Ventimiglia – Balzi Rossi

Ventimiglia – Casa Buono

Lombardia

Albavilla – Il Cantuccio

Bergamo – Villa Elena

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Crema – Vitium

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Il Fagiano N

Fasano del Garda – Lido 84

Gargnano – La Tortuga

Lallio – Bolle

Laveno – La Tavola

Lodi – La Coldana N

Lomazzo – Trattoria Contemporanea

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – AALTO

Milano – Anima

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano – Horto N

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – L’Alchimia

Milano – Sadler

Milano – Viva Viviana Varese

Oggiono – Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi N

Pavia – Lino

Pralboino – Leon d’Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

San Paolo d’Argon – Umberto De Martino

Saronno – sui generis. N

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole – Osteria degli Assonica

Stradella – Villa Naj

Torno – Il Sereno Al Lago

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d’Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde

Marche

Gabicce Monte – Dalla Gioconda

Loreto – Andreina

Montemonaco – Il Tiglio

Pesaro – Nostrano

Porto San Giorgio – L’Arcade

Porto San Giorgio – Retroscena

Piemonte

Alba – Locanda del Pilone

Caluso – Gardenia

Canale – All’Enoteca

Domodossola – Atelier

Guarene – La Madernassa

La Morra – Massimo Camia

Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna

Monforte d’Alba – Fre

Novara – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Novara – Tantris

Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta

Pinerolo – Zappatori

Piobesi d’Alba – 21.9

Pollone – Il Patio

Priocca – Il Centro

San Maurizio Canavese – La Credenza

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Sauze di Cesana – RistoranTino & C.

Serralunga d’Alba – Guidoristorante

Soriso – Al Sorriso

Tigliole – Ca’ Vittoria

Torino – Andrea Larossa

Torino – Cannavacciuolo Bistrot

Torino – Carignano

Torino – Condividere

Torino – Del Cambio

Torino – Magorabin

Torino – Piano 35

Torino – Spazio7

Torino – Unforgettable

Torino – Vintage 1997

Treiso – La Ciau del Tornavento

Venaria Reale – Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante – Nazionale

Il Fagiano – C. Schiaratura

Puglia

Carovigno – Già Sotto l’Arco

Conversano – Pashà

Lecce – Bros’

Lecce – Primo Restaurant

Manduria – Casamatta

Peschici – Porta di Basso

Putignano – Angelo Sabatelli

Savelletri – Due Camini

Trani – Casa Sgarra

Trani – Quintessenza

Sardegna

Baia Sardinia – Somu

Cagliari – Dal Corsaro

Porto Cervo – ConFusion

Pula – Fradis Minoris

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

San Teodoro – Gusto by Sadler

Sicilia

Archi – Zash

Bagheria – I Pupi

Bagheria – Līmū

Caltagirone – Coria

Catania – Sapio

Linguaglossa – Shalai

Marina di Ragusa – Votavota N

Modica – Accursio

Noto – Crocifisso N

Palermo – Gagini Restaurant

Palermo – Mec Restaurant

Ragusa – Locanda Don Serafino

Salina (Isola) – Signum

Siracusa – Cortile Spirito Santo N

Taormina – La Capinera

Taormina – Otto Geleng

Taormina – Principe Cerami

Terrasini – Il Bavaglino N

Vulcano (Isola) – I Tenerumi

Vulcano (Isola) – Il Cappero