Guerra Iran, voli sospesi: spazio aereo chiuso dopo l’escalation dei conflitti. Quali compagnie e dove

Guerra Iran, voli sospesi: i conflitti in atto stanno costringendo gli operatori aerei a ridisegnare nuove rotte. Dall’Ucraina all’Iran, le nuove tratte comportano un tempo maggiore di volo e un consumo maggiore di carburante. Così aumentano tempo e costi

Guerra Iran, voli sospesi: i recenti attacchi lanciati dagli Stati Uniti all’Iran stanno costringendo le compagnie aeree a sospendere o cambiare le rotte dei propri voli. Tra le compagnie nordamericane che hanno sospeso i propri voli figurano American Airlines – che ha cancellato i voli diretti in Qatar – e United Airlines con Air Canada che hanno stoppato quelli verso Dubai. Restano in corso le discussioni per capire quanto dureranno le sospensioni o cancellazioni.

Guerra Iran, voli sospesi: lo snodo di Dubai

Negli ultimi giorni, i due aeroporti più trafficati del Medio Oriente hanno comunicato cancellazioni sui voli che operano nell’area. È una notizia importante perché normalmente Doha e Dubai resistono ad alcuni conflitti che riguardano l’aerea, permettendo alle compagnie di continuare a sorvolare sugli spazi aerei interessati. L’escalation degli ultimi giorni ha condotto però ad un innalzamento delle preoccupazioni delle compagnie aeree che temono per la sicurezza dei propri voli commerciali.

Come riporta Reuters, è da circa dieci giorni che lo spazio aereo che copre l’area dall’Iran all’Iraq è per la maggior parte vuoto. Dal 13 giugno, giorno dell’inizio dell’operazione israeliana in Iran, le compagnie aeree hanno per larga parte evitato diverse aree del Medio Oriente, sia per chiusure degli spazi aerei sia per questioni di sicurezza.

Guerra Iran, voli sospesi: aumenta il consumo di carburante

A seguito dei conflitti in Ucraina e Russia, i velivoli negli anni hanno optato per un percorso alternativo che colleghi le rotte dall’Europa all’Asia. Così, la maggior parte dei voli commerciali sorvola sul Medio Oriente per compensare. La scelta comporta però anche un maggior tempo di volo, così come un consumo maggiore di carburante per i voli che dovevano operare su una rotta più lunga. I recenti attacchi in Iran rischiano però di provocare un’impennata ancora più significativa per le compagnie aree per i costi di carburanti, legati anche all’innalzamento dei prezzi di petrolio.

Guerra Iran, voli sospesi: quali sono compagnie aeree

Per il momento, Air France ha sospeso i voli da e per Dubai e Riyad programmati per domenica e lunedì, come riporta Reuters. Mentre Finnair ha cancellato i voli da Dubai fino a martedì. Si valuta la potenziale ripresa di voli internazionali per i giorni successivi. Alcuni operatori locali in Libano, Giordania e Iraq stanno già tentando di riprendere con il traffico dopo le recenti cancellazioni.