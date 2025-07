Gruppo Fs, Donnarumma: “Per la prima volta in Italia, scavata una galleria ferroviaria in modalità iperbarica”

Completata a Casalnuovo la prima galleria ferroviaria iperbarica del Paese, parte della linea AV Napoli–Bari. Un’opera innovativa che segna un passo avanti per l’ingegneria italiana

Un passo storico per l’ingegneria ferroviaria italiana: è stata completata la galleria di Casalnuovo, uno snodo cruciale della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari. A celebrare l’evento è Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, che ha sottolineato il carattere pionieristico dell’opera: “Per la prima volta in Italia, e tra le prime in Europa, una galleria ferroviaria è stata scavata in modalità iperbarica: una tecnologia mai utilizzata prima su scala nazionale”.

L’intervento ha comportato sfide tecniche complesse, dovute alla presenza di una falda acquifera e alla densità abitativa dell’area sovrastante. “Sotto una area densamente popolata, abbiamo scavato 650 metri in presenza di un’importante falda acquifera, giorno e notte, con mezzi a trazione elettrica e senza emissioni”, ha spiegato Donnarumma, evidenziando come siano stati garantiti alti standard di sicurezza ambientale e per i lavoratori. “La falda è rimasta protetta, i lavoratori al sicuro, il territorio tutelato”.

L’opera si inserisce nel più ampio progetto della nuova linea AV/AC Napoli–Bari, destinata a rivoluzionare i collegamenti tra le due regioni meridionali. “La nuova Napoli–Bari continua a prendere forma e presto sarà possibile percorrerla in sole due ore”, ha affermato il manager.

Ma la galleria di Casalnuovo rappresenta qualcosa di più di un semplice tracciato ferroviario. Come ha concluso Donnarumma: “Questa galleria non è solo un’infrastruttura. È un simbolo di ciò che l’Italia sa fare quando mette in campo competenza, visione e coraggio”.