Giubileo degli Adolescenti: Acea distribuisce 150mila litri d’acqua e 10mila borracce per i pellegrini

L’iniziativa include anche l’installazione di autobotti e QR Code per promuovere l’accesso all’acqua potabile e il risparmio idrico

Dal 25 al 27 aprile, Roma ospiterà il Giubileo degli Adolescenti, un evento che vedrà la partecipazione di oltre 100mila giovani pellegrini. Per garantire che tutti abbiano accesso a acqua potabile durante l’evento, Acea ha messo in campo una serie di iniziative.

Acea distribuirà acqua durante il Giubileo degli Adolescenti

L’azienda distribuirà circa 150mila litri d’acqua ai partecipanti, grazie all’utilizzo di nove autobotti posizionate in punti strategici vicino ai luoghi principali dell’evento. Le autobotti saranno facilmente individuabili grazie a vele con il logo Acea e palloni gonfiabili che ne segnaleranno la presenza anche a distanza.

Inoltre, presso i punti di distribuzione dell’acqua, saranno presenti cartelloni con QR Code per scaricare l’app Acquea, creata da Acea. Quest’app consente di localizzare oltre 3.500 punti idrici dislocati in tutta la città, tra cui fontane e Case dell’acqua, per permettere a chiunque di trovare facilmente una fonte d’acqua potabile.

L’iniziativa include anche la distribuzione di circa 10mila borracce brandizzate con il logo Acea. Ogni borraccia è dotata di un QR Code che fornisce informazioni sul programma educativo per il risparmio idrico nelle scuole italiane.

I principali punti di distribuzione dell’acqua saranno: