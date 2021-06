Fysi: il vino bioresistente friulano che guarda ai giovani e al futuro del pianeta

Una cuvée di Rytos e Kretos (famiglia del Sauvignon) e Soreli (famiglia del Friulano) prodotta da I Feudi di Romans, con trattamenti ridotti al minimo con un bassissimo impatto sull’ambiente. Colore giallo paglierino, dal profumo penetrante di fiori bianchi e frutta tropicale punta a intercettare le scelte dei consumatori più giovani,

Ripartire dal passato per garantire un futuro al nostro pianeta. E’ questa la filosofia che ha portato alla nascita di Fysi, che in greco significa natura, il primo vino bioresistente, un vino biologico ottenuto da uve bianche di varietà che proteggono l’ecosistema perché permettono di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Una cuvée di Rytos e Kretos (famiglia del Sauvignon) insieme a Soreli (famiglia del Friulano) prodotta sotto il marchio I Feudi di Romans, la linea più prestigiosa della cantina dei fratelli Davide e Nicola Lorenzon a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia e nel cuore della DOC Friuli Isonzo.

Ci sono voluti lungimiranza e coraggio da parte dei due fratelli, Davide, Winemaker e Nicola Sales and Marketing Director de I Feudi di Romans, per investire su un vino bioresistente da viti PIWI (“pilzwiderstandsfähig” in tedesco), che ha richiesto trattamenti ridotti al minimo con un bassissimo impatto sull’ambiente grande attenzione alla tutela della salute delle persone ma il risultato, un vino realmente sorprendente che li ha ripagati di tanto impegno.

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, Fysi ha un profumo penetrante di fiori bianchi e frutta tropicale: ibisco, gelsomino, litchi, lime e frutto della passione. In bocca è lungo, intenso e persistente. Estremamente piacevole e versatile, è perfetto per qualsiasi pietanza e occasione. «Per la prima volta abbiamo scelto una bottiglia trasparente – spiegano Davide e Nicola Lorenzon – proprio per riprendere il concetto di trasparenza ossia poter vedere attraverso le cose. Questo vino, infatti, è immediato, fresco e va a intercettare le scelte dei consumatori più giovani, i ragazzi che saranno il nostro futuro».

L’agronomo friulano Giovanni Bigot, noto per aver brevettato l’”Indice Bigot” che misura in nove parametri la qualità di un vigneto, è stato incaricato di seguire il terreno Lorenzon Cassegliano, situato nella sottozona Rive di Giare, dove nascono i preziosi grappoli di Fysi. «Abbiamo iniziato la fase di indagine e di monitoraggio dei vigneti – ha spiegato Bigot -, valutato la produzione, misurato la superficie fogliare esposta (Sfe) e il rapporto tra foglie e produzione (Sfe/kg). Il risultato è molto positivo, vicino a valori ottimali. Abbiamo poi determinato l’età del vigneto, formato da piante giovani, e studiato il microbioma del suolo con l’analisi di tutto il DNA della componente organica del terreno. Questo parametro ha dato un risultato molto interessante: sono emerse 520 specie diverse di microrganismi e altri fattori positivi come la stabilità e la resistenza del terreno agli stress ambientali. Questo lavoro è molto importante perché ci consente di intervenire adesso per andare a migliorare ulteriormente i parametri qualitativi in vigna».

Se Fysi guarda al futuro, è però un vino che nasce da una passione che porta al passato. Una storia fatta di padri e figli che hanno girato il mondo per poi tornare alle loro radici. Davide e Nicola sanno che la strada intrapresa è quella giusta: scelte sempre più sostenibili per arrivare, insieme, alla costruzione di un mondo più sano e più green per i loro figli. «Una sfida fatta di ricerca, etica, passione e dedizione, tra passato e presente, che impara dall’agricoltura contadina di una volta, quella dei nostri nonni, per aprirsi al mondo contemporaneo», spiegano.

L’Azienda Agricola Lorenzon Srl si trova nel comune di San Canzian d’Isonzo (GO), nel cuore della DOC Friuli Isonzo, a 100 chilometri ad est di Venezia, alla stessa latitudine del sud della Borgogna, del Cognac e dell’Oregon, una posizione di grande pregio vitivinicolo che beneficia degli influssi del microclima mediterraneo. La cantina, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1974 ed è gestita da Enzo Lorenzon, insieme ai figli Davide, Winemaker, e Nicola, Sales and Marketing Director. L’azienda distribuisce ogni anno oltre 500 mila bottiglie in Italia e nei più importanti Paesi esteri.

Az. Agr. Lorenzon Srl società agricola

Via Ca’ del Bosco 16, Pieris

34075 San Canzian d’Isonzo (GO)

Tel. +39 (0)481 76445 – Fax +39 (0)481 470000

www.ifeudidiromans.it