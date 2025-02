Fujifilm scommette sull’Europa: 4 miliardi di yen di investimenti per la produzione di chip in Belgio

Fujifilm investirà circa 25 milioni di euro per ampliare il sito di Zwijndrecht, in Belgio, aumentando la produzione di materiali semiconduttori per automotive, 5G e intelligenza artificiale. I nuovi impianti entreranno in funzione nel 2026

Fujifilm Corporation ha annunciato un investimento da 4 miliardi di yen (circa 25 milioni di euro) per ampliare il suo sito produttivo a Zwijndrecht, in Belgio. L’obiettivo è rafforzare la capacità produttiva di materiali semiconduttori avanzati, rispondendo alla crescente domanda europea in settori strategici come l’automotive, il 5G/6G, l’intelligenza artificiale e il metaverso.

L’investimento prevede la costruzione di nuovi impianti per la produzione di liquami Cmp, essenziali per i semiconduttori avanzati, un mercato che cresce al ritmo del 13% annuo. Oltre ai nuovi impianti, Fujifilm potenzierà le strutture esistenti per la produzione di materiali utilizzati nei processi di fotolitografia. L’entrata in funzione è prevista per la primavera del 2026.

Chip, perché Fujifilm punta sull’Europa?

Il mercato europeo dei semiconduttori è in forte espansione, trainato dall’aumento della domanda di soluzioni tecnologiche per l’automotive e l’industria. La necessità di comunicazioni ad alta velocità, guida autonoma e tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale sta spingendo le aziende a investire in materiali innovativi.

Zwijndrecht, con la sua posizione strategica in Belgio, è al centro di questa rivoluzione tecnologica. Fujifilm Electronic Materials (Europe) N.V., la divisione europea dell’azienda, giocherà un ruolo chiave per soddisfare la crescente richiesta.

Gli investimenti globali di Fujifilm

Questo progetto fa parte di un piano globale ancora più ambizioso. La multinazionale giapponese prevede di investire 170 miliardi di yen in ricerca, sviluppo e infrastrutture produttive nei prossimi tre anni (2024-2026).

Con questo investimento, Fujifilm non si limita ad aumentare la sua capacità produttiva: si posiziona come uno dei protagonisti nella corsa ai materiali avanzati per i semiconduttori. La primavera 2026 segnerà l’inizio di una nuova era per l’impianto belga e per l’industria europea dei chip.