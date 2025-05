Fs, la campionessa mondiale Federica Brignone in Frecciarossa: “Il treno il mio mezzo preferito”

Dalla neve alla rotaia: la campionessa di sci tra recupero fisico e passione per il treno

Non poteva che essere ad alta velocità il mezzo scelto da Federica Brignone, icona dello sci alpino italiano (e campionessa del mondo 2025), per raggiungere la Capitale. La campionessa del mondo 2025, reduce da un’importante operazione, è salita a bordo del Frecciarossa da Torino per arrivare a Roma, dove è stata ospite d’onore agli Internazionali d’Italia di tennis. Un viaggio che per lei ha rappresentato molto più di un semplice spostamento.

“Il treno è il mio mezzo preferito, soprattutto in questo periodo – ha raccontato a FS News (la testata online del Gruppo Fs) –. Mi consente di rilassarmi, guardare fuori dal finestrino, rispondere alle mail e ritagliarmi un momento per me”. Parole semplici ma autentiche, pronunciate da un’atleta che nella vita ha fatto della velocità la sua cifra distintiva.

Un viaggio tra comfort e riflessione

Con tre medaglie olimpiche, cinque mondiali e due Coppe del Mondo generali, Brignone è una delle atlete più decorate dello sport italiano. Ma oggi si trova davanti a un altro tipo di sfida: il recupero fisico dopo l’infortunio patito ai Campionati italiani assoluti in Val di Fassa. Il treno, simbolo di continuità e progresso, si trasforma per lei in un alleato nel percorso di riabilitazione.

“Quando posso lo prendo volentieri – spiega la Brignone –. In questa fase di recupero è l’ideale: comodo, silenzioso, perfetto per non stressare il corpo”. La determinazione, però, resta la stessa di sempre: quella di una sportiva che guarda avanti, pronta a tornare protagonista.

Il treno che non si può perdere

Treno come simbolo anche di ripartenza: “Se c’è un treno da non perdere, è quello del lavoro“, ha dichiarato l’atleta originaria di Milano. “La mia routine di lavoro per tornare a camminare, a stare bene e riprendermi la mia vita da sportiva e da atleta”. Una sfida che la campionessa mondiale deve vincere il prima possibile, perché lo sport ha bisogno della sua fenomenale alta velocità. E se c’è qualcuno che sa bene come affrontare le salite e lanciarsi in picchiata verso nuovi traguardi, quella è proprio Federica Brignone.