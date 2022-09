Fs Italiane presentano Blues: il treno green di Trenitalia che sarà in funzione entro l’anno

“Una bella cerniera tra tecnologia dell’alta velocità a quella regionale”. Le parole dell’Ad di Fs Ferraris sul treno regionale Blues presentato in occasione di InnoTrans a Berlino

“Questo treno entrerà in esercizio entro fine anno e rappresenterà una bella cerniera tra tecnologia dell’alta velocità a quella regionale. C’è anche una bella predisposizione per il Wi-fi. Ci stiamo preparando a sfruttare l’installazione della nuova fibra ottica”, così ha esordito Luigi Ferraris, l’Amministratore delegato del Gruppo Fs, alla presentazione a Berlino di Blues, il nuovo treno ibrido, a triplice alimentazione (elettrica, batteria e diesel) e prodotto da Hitachi Rail, che ha iniziato le corse prova in Sicilia.

“Questo treno è tecnologicamente molto evoluto, sostenibile e meno energivoro dei predecessori”, ha proseguito il top management aggiungendo che “contribuirà, insieme alle consegne dei nuovi treni Rock e Pop, a rendere la nostra flotta regionale tra le più giovani d’Europa con un’età media di sette anni”.

Al debutto internazionale del nuovo treno erano presenti, tra gli altri, Luigi Corradi e Andrew Barr, rispettivamente Ad di Trenitalia e Hitachi Rail, che hanno illustrato le caratteristiche del Blues, uno dei treni più all’avanguardia nel mondo del trasporto ferroviario sostenibile.

Ferraris: “Europa sempre più un mercato multidomestico”

“L’Europa sta diventando sempre di più un mercato multidomestico, un mercato integrato tra le varie nazioni nel campo dei trasporti e delle infrastrutture in cui le aziende dovranno sempre di più integrarsi e collaborare tra loro. Questo è un percorso che va perseguito e rafforzato nel trasporto merci così come in quello passeggeri così da mettere in condivisione e integrare sinergie e competenze”, ha continuato Ferraris a margine dell’incontro con le controllate estere del gruppo. “Noi dobbiamo diventare operatori di sistema e non solo trasportatore di merci su rotoia perché i sistemi sono sempre più integrati. La parola chiave è integrazione”, come ha più volte specificato l’Ad di Fs. “integrazione tra porti, strade, ferrovie e anche aeroporti. Quindi bisogna avere un approccio strutturato che ci consenta di intercettare i flussi di merci in tutte le varie parti della catena del valore, in un campo di gioco che è quello europeo”.

Il Blues di Trenitalia a InnoTrans 2022

Il Blues di Trenitalia, società a capo del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, è arrivato a Berlino in occasione di InnoTrans, il salone internazionale per le tecnologie dei trasporti dove Fs è presente con le principali novità del Gruppo guidato da Ferraris nell’ambito della mobilità green di persone e merci. L’esordio dei Blues avverrà prima nelle Isole italiane, ovvero in Sicilia e in Sardegna poi toccherà a Toscana, Lazio, Calabria e Friuli-Venezia Giulia nel 2023. Grazie alla sua tripla alimentazione, il Blues consentirà di ridurre del 50% il consumo di carburante e di diminuire le emissioni di CO2 rispetto agli attuali mezzi diesel. Un treno green, riciclabile al 95%.

Scheda tecnica del Blues

Un treno sostenibile per il ridotto impatto ambientale e per la maggiore attenzione sociale essendo il primo convoglio regionale ad essere attrezzato per offrire alle famiglie un’area dedicata interamente ai bambini.

I Blues possono raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare fino a 300 persone sedute nella composizione a quattro carrozze.

Il treno è, inoltre, dotato di un sistema di climatizzazione, con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati. Sono presenti prese usb e di corrente a 220V e la predisposizione a una maggiore e più̀ semplice connettività̀ a bordo.

Il Blues è dotato di moderne tecnologie al servizio delle persone: sistema di videocamere di sorveglianza a circuito chiuso, sistema di informazione ai passeggeri basato su monitor da 24” di grande visibilità̀ e sistemi integrati per il conteggio dei viaggiatori con telecamere dedicate su tutte le porte d’accesso. Inoltre, il Blues è attrezzato con il sistema ERTMS, linguaggio ferroviario europeo all’avanguardia.

Con Blues Fs punta al rinnovo e rilancio del trasporto regionale

I 110 Blues in arrivo rientrano in un ampio progetto di rinnovo e rilancio del trasporto regionale a livello nazionale sostenuto dagli investimenti del nuovo piano d’impresa del Gruppo che, con il Polo Passeggeri, punta a promuovere il trasporto collettivo e integrato grazie ad un’offerta di mobilità sostenibile, personalizzata e in grado di soddisfare le esigenze del pendolare, del turista e di chi viaggia per lavoro, per studio o per svago. Entro il 2031 il Polo Passeggeri investirà 15 miliardi per lo sviluppo di trasporti integrati, capillari e organizzati sulle necessità delle persone determinando impatti rilevanti sul turismo nazionale, che, già nell’estate 2022 e rispetto al 2019, ha visto un trend positivo di passeggeri a bordo dei treni e dei servizi in connessione di Trenitalia.

Fs all’estero

Dopo Roma, Milano, Bologna e Napoli, a Berlino i vertici di Fs hanno raccontato le strategie e gli obiettivi del Piano decennale con un focus particolare sulle attività internazionali di Fs.

Il Gruppo, infatti, conta oltre 9.100 persone al lavoro nelle controllate estere e punta ad essere sempre più una multidomestic company. La strada è ormai ben avviata, come dimostra il percorso intrapreso in Francia con Trenitalia France, prossimamente in Spagna con iryo, nel Regno Unito con C2C e Avanti West Cost, in Germania con Netinera e con Tx Logistic, in Grecia con Hellenic Train, nei Paesi Bassi con Q-Buzz.