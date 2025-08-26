Fs: il nuovo sistema di segnalamento ferroviario Ertms a bordo di 442 treni

Completata l’installazione del sistema su 382 convogli di Trenitalia. In corso l’adeguamento di 60 locomotori di Mercitalia Rail, società di FS Logistix

Prosegue l’installazione del sistema Ertms (European Rail Transport Management System) a bordo dei treni del Gruppo Fs Italiane. Lo annuncia la società sottolinea come l’investimento di 70 milioni di euro, in parte provenienti dal programma europeo “Connecting Europe Facility (CEF) – Transport 2014-2020 e 2021-2027”, permetterà di ammodernare 442 locomotori.

In particolare, a essere interessati dall’upgrade tecnologico sono 382 convogli di Trenitalia – di cui 272 treni regionali, 74 Intercity ed Eurocity, 36 treni Alta Velocità – e 60 locomotori di Fs Logistix. Il completamento dell’installazione sull’intera flotta di Trenitalia, per un totale di circa 2.000 sistemi di bordo e 700 milioni di euro di investimenti, è previsto entro il 2030, mentre per i mezzi di Fs Logistix l’estensione dell’installazione a bordo dell’intera flotta è programmata entro il 2033. A questi ultimi si aggiungono le nuove locomotive di Mercitalia Rail e Tx Logistik, in fase di consegna e già predisposte con Ertms, e una parte delle locomotive da manovra di Mercitalia Shunting & Terminal.

Donnarumma: “Installazione del sistema Ertms è un passaggio cruciale”

“L’installazione del sistema Ertms a bordo dei treni rappresenta un passaggio cruciale e perfettamente integrato con le iniziative che il Gruppo Fs sta implementando sulla rete ferroviaria. Questa operazione è indispensabile per garantire il dialogo tra le tecnologie di bordo e quelle infrastrutturali, permettendo a ogni convoglio di usufruire di un significativo miglioramento nella qualità del servizio, sia in termini di sicurezza sia di innovazione. L’intervento è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo Fs 2025-2029, che prevede il raggiungimento del 100% della rete Core Extended con il sistema Ertms entro il 2040”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs.

“Il Gruppo Fs sta lavorando per rendere la propria flotta totalmente interoperabile e conforme agli standard europei, permettendo ai treni di viaggiare sulle linee alta velocità del Continente e garantire collegamenti più efficienti senza soluzione di continuità con le principali destinazioni europee”, sottolinea la società in una nota in cui si spiega come l’Ertms rappresenti il più evoluto sistema nel panorama internazionale in ambito di segnalamento ferroviario ed è stato scelto dall’Unione Europea come standard unico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. “Il sistema è in grado di aumentare le performance del sistema ferroviario, determinando un miglioramento della circolazione e della qualità del servizio”, conclude Fs.