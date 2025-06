Fortech Group accoglie Perwyn e Gruppo Scouting nel capitale per spingere innovazione e crescita internazionale

Il fondo europeo Perwyn acquisisce il 30% di Fortech Group, insieme al Gruppo Scouting. L’investimento sostiene l’espansione dell’azienda italiana specializzata in soluzioni software per stazioni di servizio e mobilità elettrica

Fortech Group, azienda italiana con sede a Rimini specializzata in soluzioni software point-of-sale e servizi tecnologici per stazioni di rifornimento carburante e punti di ricarica per veicoli elettrici (EV), annuncia l’ingresso di nuovi investitori nel capitale: Perwyn, fondo europeo di private equity che acquisisce il 30% della holding Fortech Group Srl, e il Gruppo Scouting, che partecipa all’operazione tramite la holding Scouting Investments Spa e il fondo chiuso SCI 1, veicolo dedicato esclusivamente a questo investimento. I cinque soci fondatori di Fortech — Piersergio Avagliano, Massimo Banci, Carlo Perico, Jonny Tosi e Marco Vasini — mantengono il controllo operativo e strategico, continuando a guidare l’azienda.

Perwyn e il Gruppo Scouting investono in Fortech

Fondata nel 2006, Fortech serve attualmente oltre 14mila stazioni di servizio, affermandosi come punto di riferimento nell’e-mobility grazie a soluzioni di pagamento outdoor ad alta automazione. Con un team di 175 professionisti altamente specializzati nel settore IT, l’azienda ha consolidato la sua leadership in Italia, estendendo la propria presenza anche in Spagna, Portogallo e Francia.

L’ingresso di Perwyn e Gruppo Scouting mira a fornire nuove risorse per investire in innovazionetecnologica e accelerare l’espansione internazionale, rafforzando il posizionamento di Fortech nei mercati tradizionali ed emergenti della mobilità elettrica.

Si tratta del primo investimento diretto in Italia per Perwyn, che opera in Europa supportando la crescita e la trasformazione di imprese di medie dimensioni con un focus sull’internazionalizzazione e la professionalizzazione. Analogamente, per il Gruppo Scouting – attivo nei settori Corporate Finance, Family Office e Club Deals – questa operazione rappresenta la prima iniziativa in Italia, integrando la propria offerta con la strategia di crescita condivisa con Perwyn.

Parti coinvolte nell’operazione

L’operazione ha visto il coinvolgimento di diversi professionisti e società specializzate. Per il fondo Perwyn hanno partecipato Yann Chareton (Senior Managing Partner Italia), Mathieu Antonini (Partner), Maxime Menu (Investment Director), Taylor Desaunois e Gianluca Tomassini (Investment Associates). Scouting Investments S.p.A. è stata rappresentata da Rinaldo Sassi (CEO di gruppo), Chiara Venezia (Managing Director) e Gianluca Maia (Investment Manager).

La due diligence finanziaria è stata curata da Alvarez & Marsal, con Giorgio Perconti (Managing Director) e Davide Taglietti (Senior Director), mentre la due diligence strategica è stata gestita da Goetzpartners/Fortlane Partners, con Giovanni Calia (Partner e Managing Director), Michele Zanin (Partner) e Vlatko Atanasov (Senior Consultant).Gli aspetti legali e fiscali sono stati seguiti da diversi studi: NCTM ha gestito la due diligence legale e fiscale e ha agito come legal advisor per Perwyn, con Fabio Pizzoccheri (Partner), Barbara Aloisi (Partner) e Lorenzo Foot (Managing Associate). BonelliErede ha assistito Scouting Investments S.p.A., rappresentata da Marco Dell’Antonia (Partner) e Jacopo Taddei (Managing Associate). Il fondo SCI 1 è stato assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con Raffaele Sansone (Partner) e Floriana Sarra (Associate). Fortech ha ricevuto consulenza legale da NCTM, con Pietro Zanoni (Partner) e Natali Prodan (Associate).

Massimo Banci, a capo dell’area business di Fortech afferma: “Fortech nasce da un approccio innovativo in un settore tradizionalmente estremamente statico, affermandosi nel tempo come leader nei servizi di rifornimento carburante e mobilità. Con l’ingresso di Perwyn e Scouting, partner internazionali di grande esperienza, si apre una nuova fase di crescita: rafforzeremo il nostro posizionamento, puntando all’internazionalizzazione e a un salto di scala. Continueremo a guidare l’innovazione con ambizione e indipendenza, con l’obiettivo di offrire più valore ai clienti e nuove prospettive al nostro team”.

Yann Chareton, Senior Managing Partner di Perwyn in Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti del nostro investimento in Fortech, che rappresenta il primo investimento di Perwyn in Italia. Le partnership con famiglie sono al cuore della nostra filosofia di investimento e siamo orgogliosi di poter accompagnare questo progetto con i cinque soci fondatori di Fortech, che hanno costruito un’impresa straordinaria, e con Scouting che rappresenta un punto di riferimento per l’imprenditorialità in Italia. Siamo rimasti colpiti dalla loro tecnologia – un settore chiave per Perwyn – dalla qualità del servizio e dall’attenzione all’innovazione”.

Rinaldo Sassi, ceo del Gruppo Scouting, dichiara: “Fortech segna il pieno avvio della nostra piattaforma, progettata per le famiglie imprenditoriali che desiderano investire “deal by deal”. Tramite la logica di “un fondo per ogni investimento”, consentiamo loro di investire in club a fianco della nostra holding, con un approccio innovativo e trasparente”.

Chiara Venezia, alla guida di Scouting Investments, aggiunge: “Il nostro Gruppo conosce da tempo Fortech. L’obiettivo che ci diamo è quello di sostenere i cinque soci fondatori e tutto il loro team nel rafforzamento dell’attuale leadership tecnologica e nell’espansione dell’azienda attraverso l’ingresso in nuovi mercati e geografie”.