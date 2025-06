Fincantieri vola in Borsa con commessa da 700 milioni per due navi multimissione per la Marina Militare

Fincantieri rafforza il suo ruolo strategico nella difesa con un contratto da 700 milioni per due unità Ppa Multi Missione destinate alla Marina Militare, con consegne previste entro il 2030. Il titolo vola a Piazza Affari

Nuova commessa per Fincantieri. Il gruppo navale con sede a Trieste si è aggiudicato un importante contratto dalla Marina Militare per la costruzione di due nuove unità Ppa – Multipurpose Combat Ship (unità combattenti multi missione) che sostituiranno quelle cedute alla Marina indonesiana. Il valore complessivo dell’accordo è di circa 700 milioni di euro e comprende anche le attività già svolte per le unità originariamente destinate all’Indonesia.

Le due nuove unità Ppa, in configurazione “Light Plus”, verranno realizzate presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano, con consegne previste rispettivamente nel 2029 e nel 2030.

Un ruolo strategico per Fincantieri nella Difesa

Fincantieri consolida ulteriormente la propria posizione di rilievo nel programma di rinnovamento della flotta della Marina Militare, confermandosi come attore chiave nel settore della difesa nazionale. L’integrazione del nuovo contratto, avviata con l’ultima “Legge Navale”, è coordinata da Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), che vede Fincantieri come capofila e Leonardo come partner principale.

“Questo contratto conferma il valore strategico del programma, evidenziando la capacità del nostro Gruppo di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze operative della Marina Militare. Le nuove unità rafforzano la filiera nazionale, garantendo continuità produttiva e stabilità occupazionale e contribuiscono a consolidare il ruolo dell’Italia come attore centrale nello scenario geopolitico globale della difesa, dove lo shipbuilding è sempre più elemento chiave di influenza e cooperazione internazionale” ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri.

Le caratteristiche delle navi Ppa

La Ppa – Multipurpose Combat Ship è una nave progettata per offrire la massima flessibilità operativa, in grado di adattarsi a una vasta gamma di missioni. Può infatti svolgere compiti di pattugliamento e soccorso in mare, operare in ambito di Protezione Civile oppure fungere da nave combattente di prima linea. Questa versatilità è resa possibile da un approccio modulare che consente di partire da una piattaforma comune e, se necessario, aggiungere capacità e sistemi fino a raggiungere la configurazione più avanzata.

Le navi possono infatti essere equipaggiate in modo più leggero, per missioni di pattugliamento e autodifesa, oppure con dotazioni complete per garantire la massima protezione. Un altro elemento distintivo è la capacità di utilizzare imbarcazioni veloci, che possono essere varate sia tramite gru laterali sia tramite una rampa di alaggio a poppa. Con una lunghezza di 143 metri, una velocità superiore ai 31 nodi e un equipaggio di 171 persone, queste unità sono dotate di un avanzato sistema di propulsione che combina motori diesel, turbine a gas e propulsione elettrica.

Inoltre, sono in grado di fornire acqua potabile ed energia elettrica a terra, dimostrando così una notevole autonomia e capacità di supporto anche in situazioni di emergenza.

Fincantieri vola in Borsa

La notizia della nuova commessa è stata accolta positivamente anche dai mercati. Il titolo Fincantieri vola a Piazza Affari nel segmento Ftse MidCap, segnando un +6,12% raggiungendo i 15,25 euro.