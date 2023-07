Fiano Love fest: dal 4 al 6 agosto a Lapio un evento dedicato al grande vino amato da Federico II

Masterclass e degustazioni con i vini delle cantine che hanno reso famoso il vino in tutto il mondo. Il programma

Per gli appassionati di Fiano d’Avellino il vino amato già nel XII secolo Federico II di Svevia e prediletto, un secolo dopo, da re Carlo II d’Angiò appuntamento dal 4 al 6 agosto a Lapio, la cittadina in provincia di Avellino per Il Fiano Love Fest. La storia del borgo di Lapio è strettamente legata a quella del Fiano, uva già conosciuta dai poeti latini, coltivata in questo territorio da tempo immemore, a tal punto che si pensa che le prime viti furono piantate in questo comune. L’obiettivo del festival è valorizzare le eccellenze enogastronomiche di uno dei territori più ricchi e pregiati del Sud Italia. La manifestazione ospiterà le rinomate cantine dell’areale del Fiano di Avellino, che hanno contribuito a diffondere la fama di questo straordinario vino in tutto il mondo. La XII edizione del Fiano Love Fest sarà un’esperienza unica per immergersi nelle radici culturali, tradizionali e sensoriali di questa terra e apprezzare l’abilità dei viticoltori, custodi di antiche tradizioni e di una cultura enologica millenaria.

Saranno presenti le cantine di Lapio Filadoro, Ioanna, Le Vigne di Rosa, Il Sole e il Lupo, Tenuta Scuotto, Terre di Nora, Terra Mia, Trodella e le cantine ospiti che producono Fiano di Avellino da vigneti siti in Lapio: Bellaria (Roccabascerana), Case d’Alto (Grottaminarda), Macchie Santa Maria (Montemiletto), Felice Meoli (Chiusano San Domenico) e Antica Hirpinia (Taurasi). E ancora, tanti stand enogastronomici dove poter gustare piatti tipici irpini: Agriturismo Anila, Aperifiano, Calafià, Chef Davide Filadoro, Gerarda Ferrante, Officina del Gusto, Pescheria da Antonio, Templa Mentis, Associazioni locali che promuovo il nostro territorio; ed ancora, la pasticceria Dolcivendolo Lapio, il liquorificio Mastr’Antonio.

In uno degli storici ambienti restaurati di recente, all’epoca cantina e deposito agricolo di Palazzo Filangieri e oggi Museo del Fiano, sono in programma Masterclass dedicate ai venti anni della denominazione Fiano di Avellino Docg, con degustazioni guidate dal giornalista Luciano Pignataro e dal presidente dell’AIS Campania Tommaso Luongo, con il supporto tecnico dell’Associazione Italiana Sommelier di Avellino, per degustare i pregiati vini delle migliori annate. In programma anche degustazioni guidate e banchi di assaggio a cura dell’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) di Avellino, nella suggestiva Corte del Palazzo Filangieri.

Lapio è un borgo a vocazione agricola con i suoi campi coltivati a vigneti e uliveti: oltre a far parte dell’associazione nazionale Città del Vino, Lapio detiene anche lo status di Città dell’Olio e Città del Miele, grazie alla produzione dell’olio extravergine d’oliva Irpinia-Colline dell’Ufita (DOP) e di svariate tipologie di miele, tra cui il miele dell’apicoltore Christian Mattei, premiato nell’International Honey Quality Competition come uno dei migliori mieli al mondo.

Fiano Love Fest è anche arte, cultura, storia. Sarà possibile, infatti, visitare il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, dimora gentilizia appartenuta alla nobile famiglia Filangieri, restituito alla comunità di recente, lasciandosi stupire dalla bellezza delle sale affrescate, un unicum in Irpinia. Sarà possibile apprezzare, inoltre, l’arte sacra delle famose Chiese del centro storico.

Quest’anno il claim scelto dagli organizzatori è “L’essenza delle radici”, un’edizione in cui il Fiano Love Fest diventa l’emblema dell’identità unica di questo territorio. Info fianolovefest@gmail.com

Il programma della manifestazione:

Venerdì 4 Agosto 2023

Dalle 10.00 alle 23.00: Visite Guidate a Palazzo Filangieri

19.00: Apertura Stand Enogastronomici

19.00: Masterclass a cura di AIS di Avellino – Museo del Fiano – Palazzo Filangieri

20.00: Banchi d’Assaggio Fiano di Avellino a cura di Onav Avellino – Palazzo Filangieri

21.00: Musica Live

Sabato 5 Agosto 2023

Dalle 10.00 alle 23.00: Visite Guidate a Palazzo Filangieri

19.00: Apertura Stand Enogastronomici

19.00: Masterclass a cura di AIS di Avellino – Museo del Fiano – Palazzo Filangieri

20.00: Banchi d’Assaggio Fiano di Avellino a cura di Onav Avellino – Palazzo Filangieri

21.00: Musica Live

Domenica 6 Agosto 2023

Dalle 10.00 alle 23.00: Visite Guidate a Palazzo Filangieri

11.00: Apertura Stand Enogastronomici

19.00: Apertura Stand Enogastronomici

19.00: Stella Michelin – Riconoscimento allo Chef stellato, cittadino lapiano, Marco Caputi.

20.00: Banchi d’Assaggio Fiano di Avellino a cura di Onav Avellino – Palazzo Filangieri

21.00: Musica Live