Eni: intesa con Argentina Ypf su progetto di sviluppo gas integrato

Firmato un memorandum d’Intesa per valutare la partecipazione di Eni al progetto Argentina Lng, promosso da Ypf

Nuovo progetto per Eni in Argentina. L’amministratore delegato della società, Claudio Descalzi, e il presidente e amministratore delegato di Ypf, società energetica di stato della Repubblica di Argentina, Horacio Daniel Marín, hanno firmato oggi un memorandum d’Intesa per valutare la partecipazione di Eni al progetto Argentina Lng, promosso da Ypf.

Il progetto

Argentina Lng, spiega una nota, è un progetto di sviluppo gas integrato, upstream e midstream, su larga scala, che punta a sviluppare le risorse del giacimento a gas onshore di “Vaca Muerta” e servire i mercati internazionali, esportando in varie fasi indipendenti fino a 30 milioni di tonnellate di Gnl per anno entro fine decade,

La fase di progetto oggetto dell’intesa fra Eni e Ypf è relativa allo sviluppo delle facilities upstream, di trasporto e di liquefazione del gas attraverso due unità Floating Lng da 6 tonnellate di Gnl per anno ciascuna, per un totale di 12 tonnellate di Gnl per anno.

Descalzi: “Riconoscimento della nostra leadership mondiale”

L’amministratore delegato di Eni ha dichiarato: “La scelta di Eni come partner strategico da parte di Ypl nasce dal know-how specifico e distintivo che abbiamo sviluppato nei progetti Flng in Congo e Mozambico e dal riconoscimento della nostra leadership mondiale nella realizzazione di progetti con questa tecnologia”.

Il presidente e amministratore delegato di Yfp ha dichiarato: “Siamo molto contenti di firmare questo accordo con Eni che ci permetterà di accelerare i tempi del progetto Gnl in Argentina. Registriamo grande interesse in tutto il mondo, sia da parte delle grandi aziende produttrici che dei paesi che desiderano acquistare il gas di Vaca Muerta”.