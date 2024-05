EasyJet cambia il vertice: lascia il ceo Lundgren, gli succederà il cfo Kenton Jarvis

La compagnia low cost ha chiuso il semestre con una perdita di 350 milioni di sterline, rispetto a una perdita prevista dagli analisti di 340 milioni

Cambio al vertice per la compagnia low cost EasyJet: il ceo Johan Lundgren lascerà il gruppo all’inizio del 2025, dopo aver registrato una perdita nel primo semestre superiore al previsto, in vista di un’intensa stagione estiva che potrebbe essere compromessa dallo sciopero dei piloti.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, a Lundgren che ha contribuito a far uscire la compagnia aerea dalla crisi pandemica e a far crescere il business delle vacanze, succederà il direttore finanziario Kenton Jarvis. Jarvis è entrato in EasyJet nel febbraio 2021, ricoprendo da allora il ruolo di membro del consiglio di amministrazione e direttore finanziario. Continuerà a mantenere la carica di Cfo durante il periodo di transizione.

Nel primo semestre il vettore britannico ha registrato una perdita ante imposte di 350 milioni di sterline, rispetto a una perdita prevista dagli analisti di 340 milioni di sterline, ma in miglioramento rispetto alle perdite di 392 milioni di sterline dello stesso periodo dello scorso anno.