Dpcm Natale: nè spostamenti nè cenoni per le feste

Il nuovo Dpcm per la stretta sulle feste, illustrato stasera dal premier Conte, sarà in vigore da domattina

Se non si vuole rischiare una terza ondata di contagi, più violenta della prima e della seconda (che oggi ha fatto quasi mille morti), non si può abbassare la guardia nemmeno durante il periodo delle feste natalizie e di fine anno. E’ questa la filosofia – annunciata dal premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa all’ora dei Tg della sera – che ispira il nuovo Dpcm, approvato nelle ultime ore e operante fin da domani, malgrado i mugugni di alcune Regioni e di alcune categorie interessate.

Il Dpcm prevede una doppia stretta anti-Covid: la prima che va dal 21 dicembre al 6 gennaio e che vieta trasferimenti da una regione all’altra, quale che sia il suo colore e salvo comprovati motivi di salute o di lavoro. La seconda stretta, ancora più dura, riguarda invece le festività vere e proprie e cioè il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano) e il primo gennaio prossimi, giorni nei quali sarà vietato anche il trasferimento da un Comune all’altro. Sarà possibile il ricongiungimento delle coppie lontane.

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 (fino alle 7 il primo gennaio) mentre bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti solo a pranzo e comunque non oltre le 18 mentre la consegna a domicilio e l’asporto potranno funzionare fino alle 22.

L’Italia sarà così blindata per tutte le festività anche se non si tratta di un vero e proprio lockdown come in primavera perchè le fabbriche, gli uffici e i negozi (salvo alcune limitazioni per i centri commerciali nei giorni festivi) resteranno aperti fino alle 21. C

Chiusi invece senza deroghe gli impianti di sci.

Niente cenoni nei ristoranti nemmeno a Natale e l’ultimo dell’anno, mentre per le cene in casa è fortemente raccomandata la riduzione dei partecipanti ai soli parenti stretti. Le messe religiose nella notte del 24 dicembre saranno anticipate alle ore 20.

Chi proviene dall’estereo o chi vi si recherà durante le festività dovrà, al rientro, sottoporsi obbligatoriamente a una quarantena di 14 giorni.

Dal 7 gennaio invece riprenderanno le lezioni in presenza anche nelle scuole secondarie.

Dall’8 dicembre scatterà infine il cashback di Natale con rimborsi del 10% e fino a 150 euro per chi fa uso dei pagamenti elettronici. con carte e app.