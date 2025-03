Dove va l’economia Usa con Trump? E il resto del mondo? Sabato 15 le Lancette dell’economia lo spiegano su FIRSTonline

Dazi, tasse, licenziamenti: quali saranno gli effetti sugli Usa e sul mondo dell’allucinante politica economica di Trump? E che succederà per il resto del mondo e per l’Italia? La Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi lo chiariranno domani su FIRSTonline con il supporto di Allianz Bank Financial Advisors

Mirare i produttori stranieri e colpire i propri consumatori? Far pagare più tasse senza dire che si aumenta la pressione fiscale? Qual è il vero disegno dietro all’apparente follia di roteare la clava dei dazi sull’import e colpire a destra e a manca, amici e nemici, come sta facendo l’Amministrazione Trump? Soprattutto quali sono le conseguenze indesiderate e indesiderabili di queste misure e dei tagli indiscriminati di programmi di spesa, con il licenziamento istantaneo di decine (in prospettiva centinaia) di migliaia di dipendenti federali? Come è possibile che l’economia Usa, che sembrava marciare spedita, ora possa frenare fino a rischiare di arrestarsi o addirittura ingranare la retromarcia? È stata questa la sola ragione della flessione del dollaro rispetto all’euro? O c’è stato anche un merito della moneta unica europea? E se sì, qual è stato?

Come si stanno comportando le singole economie dell’Eurozona? Cina, India e Giappone quali indicazioni congiunturali forniscono? L’inflazione sta ancora scendendo? Come cambieranno le politiche monetarie di Fed e Bce di fronte ai mutamenti di prospettive di crescita? Perché i mercati azionari sono passati dalle stelle di quotazioni record alle stalle (si far per dire) di livelli minori? A queste e ad altre domande rispondono Le Lancette dell’economia di marzo 2025. Le Lancette sono una rubrica mensile di analisi della congiuntura, con un occhio sempre attento alle dinamiche e ai cambiamenti strutturali, e sono curate da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Nate oltre un terzo di secolo fa, ora proseguono grazie al supporto di Allianz Bank Financial Advisors, che ne fa strumento di informazione e formazione per clienti e consulenti. Escono solo su FIRSTonline. Da domani sarà disponibile l’edizione di marzo 2025.