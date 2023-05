Dividendi 22 maggio: da Intesa Sanpaolo a Generali, tutte le cedole e i rendimenti del D-Day 2023

I dividendi del 22 maggio saranno generosi e i rendimenti elevati. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul tanto atteso D-Day del 2023

È arrivato il cosiddetto D-Day. Lunedì 22 maggio 61 società quotate a Piazza Affari, di cui 19 sul Ftse Mib, staccheranno il dividendo. Tenendo conto solo dell’indice principale, l’importo complessivo raggiungerà i 26 miliardi di euro.

Sarà il giorno delle grandi big come Generali o Intesa Sanpaolo, ma sarà anche quello di Kme Group e Saras, che con i loro rendimenti superiori al 15% si piazzano in cima classifica assoluta degli yield della stagione.

“I rendimenti da dividendo sono comunque molto interessanti con una media annua del 5,25% per il 2023, superando quindi il rendimento del Btp decennale (4,1%, ndr)”, sostiene l’ufficio studi di Intesa Sanpaolo, sottolineando che alcune società offrono rendimenti ampiamente superiori. “In un contesto di elevata inflazione, i titoli che distribuiscono maggiori dividendi rimangono un investimento interessante e il listino domestico si conferma il più remunerativo in ambito europeo”, evidenzia il report.

Dividendi 22 maggio sul Ftse Mib: ecco chi stacca e i rendimenti migliori

A2a, Amplifon, Azimut, Banca Generali, Bper Banca, Diasorin, Eni, Erg, FinecoBank, Generali, Interpump, Intesa Sanpaolo, Inwit, Italgas, Leonardo, Moncler, Recordati, Tenaris, Unipol. Eccole le 19 blue chip che staccano la cedola lunedì 22 maggio. Per tutte il pagamento è in programma 2 giorni dopo, mercoledì 24.

“L’indice Ftse Mib oggi capitalizza circa 586 miliardi e, dai miei calcoli, il 22 verranno staccati dividendi complessivi per oltre 26 miliardi, 26,332 miliardi per l’esattezza, pari a circa il 4% dell’indice”, calcola su Mf Edoardo Fusco Femiano, fondatore di DLD Capital SCF, mentre Websim sottolinea che su 19 blue chi sono sette quelle che garantiscono un rendimento superiore al 5%.

Sull’indice principale, in cima alla classifica del rendimenti troviamo Unipol con un dividend Yield del 7,2%. Medaglia d’argento per Intesa Sanpaolo con il 6,8%, bronzo per Azimut (6,4%). Seguono Generali (6,2%), A2a (5,6%), Italgas (5,5%) e Banca Generali (5,4%). Se teniamo in considerazione anche gli stacchi dello scorso 24 aprile, al primo posto però rimane ancora Stellantis con il suo 8,51%, mentre le blue chip con rendimenti superiori al 5% sono complessivamente 11 (si aggiungono anche Banca Mediolanum, Banco Bpm e Unicredit).

Tornando all’oggi, i due dividendi più attesi della giornata sono senza dubbio quelli di Generali e Intesa Sanpaolo. La prima staccherà una cedola di 1,16 euro per azione, per un importo complessivo pari a 1,79 miliardi di euro. Per la banca guidata da Carlo Messina, invece, l’importo complessivo del saldo da 0,0901 euro per azione sarà di 1,65 miliardi.Tenuto conto dell’acconto pagato a novembre scorso pari a 1,4 miliardi, il dividendo complessivo a valere sull’utile d’esercizio 2022 è pari a 3,05 miliardi di euro, corrispondente a un payout ratio pari al 70% del risultato netto consolidato.

Società Dividendo Rendimento A2a 0,0904 euro 5,6% Amplifon 0,29 euro 0,86% Azimut 1,30 euro 6,4% Banca Generali 1 euro 5,4% Bper Banca 0,12 euro 4,45% Diasorin 1,10 euro 1,1 Eni 0,88 euro in 4 tranche da 0,22 euro 1,65% Erg 1 euro 3,6% FinecoBank 0,49 euro 3,9% Generali 1,16 euro 6,2% Interpump 0,30 euro 0,58% Intesa Sanpaolo 0,1639 euro (saldo di 0,0901 euro) saldo: 3,8%

totale: 6,86% Inwit 0,3467 euro 2,9% Italgas 0,317 euro 5,5% Leonardo 0,14 euro 1,25% Moncler 1,12 euro 1,7% Recordati saldo 0,60 euro di 1,15 euro saldo: 1,35%

totale: 2,6% Tenaris 0,51 dollari (saldo di 0,34 dollari) saldo: 2,6%

totale: 3,85% Unipol 0,37 euro 7,25% Tabella FIRSTonline

Dividendi 22 maggio: le altre società che staccano la cedola

Alle 19 società del Ftse Mib che lunedì 22 maggio staccheranno la cedola, se ne aggiungeranno altre 42 quotate sugli altri indici: 14 sul Mid Cap, 14 sullo Star, 10 su Euronext Milan, 4 su Euronext Growth Milan. 10 di queste garantiranno rendimenti superiori al 5%. Quali?

Anima Holding (6%); Banca Popolare di Sondrio (6,7%), Saras (15%), UnipolSai (6,6%), Banca Ifis (9,7%, saldo 2,8%), Equita (8,86%, saldo 5%), Mondadori (5,6%), Immsi (7%), Kme Group Risparmio (15,4%), Rcs Mediagroup (7,7%).

Dividendi 22 maggio: le società del Mid Cap che staccano la cedola

Anima Holding: 0,22 euro.

Ariston Holding: 0,13 euro.

Banca Popolare di Sondrio: 0,28 euro.

Brembo: 0,28 euro.

Brunello Cucinelli: 0,65 euro.

Buzzi Unicem: 0,45 euro.

De Longhi: 0,48 euro.

Industrie Nora: 0,12 euro.

Salvatore Ferragamo: 0,28 euro.

Saras: 0,19 euro.

Sol: 0,33 euro.

Technogym: 0,25 euro.

UnipolSai: 0,16 euro.

WeBuild: 0,057 euro.

WeBuild risp: 0,057 euro.

Le società dello Star che staccano la cedola il 22 maggio

Banca Ifis: 0,4 euro a saldo – 1,4 dividendo totale.

Cellularline: un’azione ogni 28.

Cementir Holding: 0,22 euro.

Datalogic: 0,3 euro.

Equita: acconto 0,2 euro – totale 0,35 euro.

Fila: 0,12 euro.

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM: 0,1 euro.

IllimityBank: 0,1801 euro.

Irce: 0,06 euro.

Marr: 0,38 euro.

Mondadori: 0,11 euro.

Neodecortech: 0,14 euro.

Reply: 1 euro.

TXT e-solutions: 0,18 euro.

I dividendi del 22 maggio su Euronext Milan

Bf: 0,04 euro.

Caleffi: un’azione ogni 56.

Caltagirone: 0,15 euro.

Caltagirone Editore: 0,03 euro.

Enervit: 0,13 euro.

ImmSi: 0,039 euro.

Kme Group: 0,21723 euro.

Ratti: 0,1 euro.

Rce Mediagroup: 0,06 euro.

Vianini: 0,06 euro.

I dividendi di Euronext Growth Milan