Dividendi 24 aprile: da Stellantis a Unicredit, ecco la stagione delle cedole. La classifica dei rendimenti

Lunedìl 24 aprile 19 società di Piazza Affari, di cui 8 quotate sul Ftse MIb, staccano la cedola: qual è l’importo dei dividendi del 24 aprile? Chi garantirà i rendimenti più elevati? Quando avverranno i pagamenti? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Ci siamo: la stagione delle cedole entra nel vivo con i dividendi del 24 aprile erogati da Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, Cnh Industrial, Ferrari, Prysmian, Stellantis e Unicredit. A queste società se ne aggiungono delle altre quotate sui diversi indici di Piazza Affari. In totale saranno 19 le società che daranno avvio ad una stagione che si concluderà il 24 luglio con le cedole di Enel e Pirelli e che, per il solo Ftse Mib varrà 31 miliardi di euro, con un aumento di 8 miliardi di euro rispetto ai 23 miliardi erogati nel 2022 dalle blue chip di Piazza Affari. Ma a qual è l’importo dei dividendi del 24 aprile? Chi garantirà i rendimenti più elevati? Quando avverranno i pagamenti? Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Dividendi 24 aprile: la classifica dei rendimenti delle 8 società del Ftse Mib Partiamo dalla più “generosa” in termini di dividend Yield: Stellantis. Lo scorso 13 aprile la società italo francese ha dato il via libera alla distribuzione di un dividendo 2023 pari a 1,34 euro per azione per un importo complessivo di 4,2 miliardi di euro. La cedola sarà staccata lunedì 24 aprile 2023 e messa in pagamento dal 4 maggio. A quanto ammonta il rendimento? Sulla base dei prezzi del 21 aprile all’8,51%, il più alto di tutto il Ftse Mib.

Secondo gradino del podio per Banca Mediolanum che garantirà un rendimento complessivo (calcolato sempre sul prezzo del 21 aprile) del 5,86% su una cedola di 50 centesimi suddivisa in due tranche. Lunedì sarà dunque il momento del saldo: agli azionisti arriveranno 0,26 centesimi per azione per uno yield superiore al 3%.

Al terzo posto si piazza Banco Bpm che giovedì scorso ha confermato i propri vertici. Nella stessa assemblea, i soci hanno approvato la distribuzione di una cedola di 0,23 euro per azione, per un ammontare complessivo di 348,5 milioni di euro. L’importo corrisponde a un rendimento del 5,5%.

Medaglia di legno per Unicredit con un dividend Yield pari al 5,1% e un dividendo per azione pari a 0,9872 euro per azione. L’importo complessivo sarà di 1,91 miliardi di euro e anche in questo caso il pagamento sarà il 26 aprile, due giorni dopo lo stacco.

Al quinto posto della classifica dei rendimenti del Ftse Mib torna la galassia Agnelli con Cnh Industrial che garantirà agli azionisti un dividendo annuale di 0,36 euro per azione ordinaria, per un totale di circa 483 milioni di euro (circa 511 milioni di dollari). Il rendimento? 2,74%. Attenzione: per Cnh lo stacco sarà il 24 aprile, ma il pagamento avverrà il 3 maggio.

Sesto e settimo posto, rispettivamente per Prysmian e Ferrari. La prima lunedì staccherà una cedola (pagamento 26 aprile) pari a 0,6 euro per azione, con un rendimento dello 1,58%, la seconda di 1,81 euro per azione (pagamento 5 maggio) con un dividend yield dello 0,72%.

Chiude la classifica Campari, con un rendimento di mezzo punto percentuale su una cedola di 0,06 euro per azione.

Società Ftse Mib Dividendo 24 aprile Data stacco – pagamento Rendimento al 21 aprile Banca Mediolanum Saldo: 0,26

Totale: 0,5 24 – 26 aprile Saldo: 3,05%

Totale: 5,86% Banco Bpm 0,23 euro 24 – 26 aprile 5,5% Campari 0,06 euro 24 – 26 aprile 0,5% Cnh Industrial 0,36 euro 24 aprile – 3 maggio 2,74% Ferrari 1,81 euro 24 aprile – 5 maggio 0,72% Prysmian 0,6 euro 24 – 26 aprile 1,58% Stellantis 1,34 euro 24 aprile – 4 maggio 8,51% Unicredit 0,9872 24 – 26 aprile 5,1% Tabella FIRSTonline

Dividendi 24 aprile: gli altri stacchi del giorno

Alle cedole degli 8 colossi del Ftse Mib, il 24 aprile si aggiungeranno le cedole di altre 11 società, quotate sul Mid Cap (3) sullo Star (2), su Euronext Milan (4) e su Euronext Growth Milan (2). Tra queste c’è anche quella che garantirà il rendimento in assoluto più alto della giornata, superiore anche a quello di Stellantis. Quale? Autostrade Meridionali. Il titolo ha guadagnato il 60% nell’ultimo mese, oltre il 100% da inizio 2023 e oltre il 220% nell’ultimo anno. L’accelerazione maggiore è avvenuta dal 23 febbraio 2023, quando il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea (che ha poi dato l’ok) la distribuzione di un dividendo pari a 3,5 euro per azione. Il che ha consentito al rendimento di schizzare al 14,89%.

Elevato anche lo yield garantito da Bff Bank: il totale è dell’8,75%. La società ha suddiviso la cedola in due tranche: lunedì arriverà dunque il saldo di 0,419 euro per azione (Yield del 4,64%). Seguono Esprinet e Covivio, entrambe con rendimenti superiori al 6%.

Le altre società che erogano il dividendo il 24 aprile: