Quali sono le professioni più richieste del momento a Napoli e come farsi assumere

Napoli è una città dinamica e in continua evoluzione, con un mercato del lavoro che in questo 2024 sta riflettendo le tendenze nazionali e globali. Sono infatti diverse le professioni per cui si sta registrando un aumento della richiesta nella città partenopea da parte delle aziende, con un parallelo incremento delle ricerche sulle piattaforme che raccolgono le offerte di lavoro da parte degli utenti

Negli ultimi anni, diversi settori hanno manifestato segni di crescita significativa, offrendo opportunità importanti per imprenditori e professionisti, ma ne esistono 5, in particolare, che vedono Napoli spiccare come città dove l’offerta e la domanda sembrano conciliarsi alla perfezione.

1. Settore tecnologico: digitalizzazione e sviluppo informatico

La digitalizzazione continua a guidare la crescita del mercato del lavoro, con Napoli che non fa eccezione. Il settore tecnologico offre numerose opportunità per chi ha competenze in programmazione, analisi dati, sviluppo web e sicurezza informatica.

Professioni richieste : tra le professioni più ricercate a Napoli troviamo sviluppatori software , web developer , data scientist e esperti in cybersecurity . Le aziende stanno cercando professionisti capaci di sviluppare soluzioni innovative e proteggere i loro sistemi digitali da attacchi informatici. La crescita delle start-up tecnologiche in città ha ulteriormente aumentato la richiesta di questi profili.

: tra le professioni più ricercate a Napoli troviamo , , e . Le aziende stanno cercando professionisti capaci di sviluppare soluzioni innovative e proteggere i loro sistemi digitali da attacchi informatici. La crescita delle start-up tecnologiche in città ha ulteriormente aumentato la richiesta di questi profili. Come farsi assumere: per entrare in questo settore è essenziale avere una solida formazione in ambito informatico, con competenze in linguaggi di programmazione come Java, Python o HTML/CSS. Inoltre, ottenere certificazioni specifiche, come quelle in sicurezza informatica o gestione dei dati, può dare un vantaggio competitivo. La partecipazione a progetti open-source o la creazione di un portfolio di lavori precedenti è un modo efficace per dimostrare le proprie capacità.

2. Settore turistico e ristorazione: una città di cultura e ospitalità

Napoli è una delle città più visitate d’Italia, e il settore turistico è uno dei pilastri dell’economia locale. La città attrae turisti da tutto il mondo grazie alla sua ricca storia, cultura e gastronomia, e questo si traduce in una crescente domanda di professionisti nel settore della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo.

Professioni richieste : i ruoli più richiesti includono chef , camerieri , operatori del front desk e guide turistiche . Anche figure come event planner e esperti in gestione alberghiera sono molto ricercate, poiché Napoli ospita numerosi eventi culturali e commerciali. Con la crescita del turismo esperienziale, anche guide turistiche specializzate in percorsi tematici o gastronomici sono sempre più apprezzate.

: i ruoli più richiesti includono , , e . Anche figure come e sono molto ricercate, poiché Napoli ospita numerosi eventi culturali e commerciali. Con la crescita del turismo esperienziale, anche guide turistiche specializzate in percorsi tematici o gastronomici sono sempre più apprezzate. Come farsi assumere: l’esperienza nel settore della ristorazione o dell’ospitalità è fondamentale per queste professioni. La conoscenza delle lingue straniere, in particolare inglese, spagnolo e francese, è un grande vantaggio per chi vuole lavorare in hotel o nel turismo. Inoltre, frequentare corsi di formazione specifici in gestione alberghiera o culinaria può aprire le porte a nuove opportunità.

3. Settore sanitario: infermieri e operatori sanitari

Il settore sanitario è in continua crescita a Napoli, un trend in parte determinato dalla domanda di servizi di assistenza medica e della gestione di strutture sanitarie pubbliche e private. Con l’invecchiamento della popolazione e la crescente necessità di servizi sanitari specializzati, i professionisti qualificati in questo campo sono sempre più ricercati.

Professioni richieste : le figure più ricercate includono infermieri , medici specialisti , operatori socio-sanitari (OSS) e fisioterapisti . Anche i ruoli legati alla salute mentale , come psicologi e psicoterapeuti, stanno guadagnando terreno a causa dell’aumento delle problematiche legate allo stress e alla salute emotiva.

: le figure più ricercate includono , , e . Anche i ruoli legati alla , come psicologi e psicoterapeuti, stanno guadagnando terreno a causa dell’aumento delle problematiche legate allo stress e alla salute emotiva. Come farsi assumere: l’accesso al settore sanitario richiede una formazione specifica e il conseguimento di qualifiche riconosciute. È essenziale ottenere una laurea in scienze infermieristiche, medicina o in altri campi correlati, oltre a completare i tirocini previsti dal percorso accademico. Per gli OSS, è necessario frequentare corsi di formazione certificati. Inoltre, la partecipazione a corsi di aggiornamento e il conseguimento di specializzazioni in aree specifiche della medicina o dell’assistenza sanitaria possono aumentare le possibilità di carriera.

4. Professioni legate al commercio e alla logistica

Con la crescita del commercio online e il potenziamento del Porto di Napoli, il settore della logistica è in espansione, creando nuove opportunità per chi è alla ricerca di lavoro. Le aziende stanno investendo in nuove tecnologie e nella gestione efficiente della catena di approvvigionamento, portando alla richiesta di professionisti capaci di gestire i flussi di merci in entrata e in uscita.

Professioni richieste : i profili più ricercati nel settore della logistica includono addetti alla gestione del magazzino , logistic manager , autisti di veicoli commerciali e responsabili delle spedizioni . Anche le posizioni legate al commercio, come addetti alle vendite e esperti in e-commerce , sono molto richieste, soprattutto con l’aumento degli acquisti online.

: i profili più ricercati nel settore della logistica includono , , e . Anche le posizioni legate al commercio, come e , sono molto richieste, soprattutto con l’aumento degli acquisti online. Come farsi assumere: per accedere a ruoli di gestione nel settore della logistica, è consigliabile avere una laurea in ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti o gestionale oppure economia. La conoscenza dei software di gestione della supply chain e dei sistemi di gestione del magazzino è essenziale. Per ruoli operativi, l’esperienza pratica e la conoscenza delle procedure di stoccaggio e spedizione sono fondamentali. Inoltre, per chi desidera lavorare come autista, è necessario possedere le patenti specifiche richieste per la guida di veicoli commerciali.

5. Marketing digitale e social media: il boom del settore online

Anche a Napoli il marketing digitale è un settore in forte crescita, grazie all’espansione delle aziende locali verso i mercati online e l’aumento della domanda di professionisti che sappiano gestire la presenza digitale e le campagne pubblicitarie. Con l’incremento delle vendite online e dell’e-commerce, i professionisti del marketing digitale sono tra i più ricercati.

Professioni richieste : le figure più richieste in questo ambito sono social media manager , content creator , esperti SEO/SEM e digital marketing strategist . Anche la figura dell’ e-commerce manager è particolarmente ricercata, in quanto molte aziende stanno sviluppando o ampliando le loro piattaforme di vendita online.

: le figure più richieste in questo ambito sono , , e . Anche la figura dell’ è particolarmente ricercata, in quanto molte aziende stanno sviluppando o ampliando le loro piattaforme di vendita online. Come farsi assumere: per lavorare in questo settore è essenziale avere competenze specifiche nella gestione dei social media, nella creazione di contenuti digitali e nell’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO). Frequentare corsi o ottenere certificazioni in Google Ads, Facebook Ads o SEO è un ottimo modo per incrementare le tue possibilità di trovare un impiego. Inoltre, avere un portfolio di campagne precedenti o di contenuti creati può fare la differenza durante un colloquio.

Come trovare le migliori offerte di lavoro a Napoli

Come abbiamo visto, Napoli offre numerose opportunità lavorative in settori in forte crescita come la tecnologia, il turismo, la sanità e il marketing digitale. Per aumentare le possibilità di assunzione è fondamentale investire nella formazione, sviluppare competenze specifiche per il settore di interesse e personalizzare il proprio curriculum per ogni candidatura. Chi è alla ricerca di un impiego, può iniziare a scoprire le offerte di lavoro a Napoli attraverso la piattaforma CVing, che presenta numerose opportunità di carriera, con diverse possibilità di crescita.