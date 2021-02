Derby, l’Inter stende il Milan (3-0) e ipoteca lo scudetto

Con due gol di Lautaro Martinez e uno di Lukaku l’Inter liquida il Milan e allunga a +4 il suo vantaggio in testa alla classifica, da dove sarà difficile scalzarla anche perchè non ha impegni in Europa.

Un derby senza storia, che lancia l’Inter alla conquista dello scudetto. La stracittadina milanese finisce con un secco 3-0 per i nerazzurri, che dopo aver scavalcato il Milan nel turno precedente, ne approfittano per andare subito in fuga: ora hanno 4 punti di vantaggio sui cugini rossoneri, e molti di più sulla Juventus, che ha due partite in meno ma non sta dando la sensazione – ad oggi – di poter colmare facilmente il divario. E così, dopo 9 anni consecutivi di dominio assoluto bianconero, la Serie A si accinge tra qualche settimana ad avere un nuovo padrone.

La partita inizia subito bene per Antonio Conte, grazie al gol di Lautaro Martinez. All’inizio del secondo tempo l’energica reazione del Milan, che per la verità avrebbe anche meritato ad un certo punto il pareggio, ma è stato fermato da un paio di interventi prodigiosi di Handanovic. Poi di nuovo Lautaro e Lukaku hanno arrotondato un punteggio forse un po’ bugiardo nelle dimensioni, ma che non lascia dubbi: oggi la capolista del campionato è l’Inter, che sembra anche la squadra più forte e più completa. Dopo un anno e mezzo di delusioni, soprattutto in campo internazionale, e con zero trofei in bacheca, Conte sta dunque per “salvare” la sua esperienza in nerazzurro con la conquista dello scudetto.