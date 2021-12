Dal green pass ai tamponi, ecco le regole del nuovo decreto anti-Covid

Ecco le proposte della cabina di regia che saranno approvate nel pomeriggio dal consiglio dei ministri – Mascherine Ffp2 sui mezzi, super green pass per la maggioranza delle attività, tamponi per discoteche ed Rsa, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Tamponi anche per i vaccinati con ciclo primario, mascherine obbligatorie anche all’aperto, durata del green pass che scende da 9 a 6 mesi. Sono alcune delle misure proposte dalla cabina di regia che saranno approvate oggi pomeriggio dal consiglio dei ministri per cercare di contenere l’aumento dei contagi ed evitare che la situazione epidemiologica peggiori ulteriormente durante le feste di Natale e Capodanno. Non c’è più tempo da perdere: in base ai dati dell’Istituto superiore della Sanità illustrati dal presidente Silvio Brusaferro nel corso dell’incontro, la variante Omicron ha già toccato in Italia il 28,2% dei contagi ed è destinata a diventare preponderante entro una settimana.

GREEN PASS E TERZA DOSE

Dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass scenderà da 9 a 6 mesi. La decisione di posticipare di due mesi la riduzione è dovuta alla volontà di evitare che troppi cittadini rimangano senza Certificazione verde, rischiando di creare un imbuto delle vaccinazioni difficile da gestire.





Nel frattempo, è stato ridotto da 5 a quattro mesi il periodo minimo di somministrazione tra la fine del ciclo vaccinale primario e la terza bose. Nelle prossime ore, sulla questione, sarà chiamata ad esprimersi l’Aifa, l’Agenzia italiane del farmaco.

MASCHERINE

Il decreto Covid che sarà approvato dal consiglio dei ministri reintrodurrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche in zona bianca.

Nei cinema, nei teatri, nel corso degli eventi sportivi e su tutti i mezzi di trasporto (sia a lungo raggio che su bus, metropolitane e tram) sarà obbligatorio indossare una mascherina Ffp2. Le chirurgiche non saranno più ammesse.

SUPER GREEN PASS

Fino al 31 gennaio il super green pass (per vaccinati o guariti dal Covid) sarà obbligatorio per i ristoranti e i bar, anche in caso di consumazione al banco.

Stabilita l’estensione della certificazione rafforzata anche per palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Per tutte queste attività, ad oggi, è sufficiente il green pass normale, vale a dire quello disponibile anche per chi fa un tampone.

Possibile anche l’estensione del super green pass agli impianti di risalita sulle piste da sci.

DISCOTECHE E SALE DA BALLO

Per entrare in discoteca e nelle sale da ballo sarà necessario un tampone negativo anche per i vaccinati con ciclo primario. Faranno eccezione solo i cittadini che hanno ricevuto la terza dose. La stessa regola sarà valida anche per l’ingresso nelle RSA.

FESTE ALL’APERTO

Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.