Da A2A, Generali e Aon una nuova soluzione assicurativa che risponde a obiettivi ESG

Lo strumento prevede un sistema di vantaggi legato al raggiungimento di 5 target di sostenibilità

A2A, Generali Global Corporate and Commercial e Aon hanno firmato un accordo per creare una soluzione assicurativa di responsabilità civile e generale “legata al raggiungimento di cinque obiettivi di sostenibilità, che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, e costruita attorno al “fattore social” dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance)”. Lo annuncia Generali in una nota.

Nel dettaglio, “attraverso questa partnership Generali GC&C fornirà supporto ad A2A nella gestione del rischio – prosegue la nota – Con il contributo di Aon, che ha collaborato alla definizione degli indicatori e dei meccanismi assicurativi correlati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, Generali GC&C Italia e A2A hanno infatti selezionato alcuni KPI. Tra questi: visite ispettive nei cantieri del Gruppo A2A; accessi alle iniziative di formazione sulla salute proposte da A2A e alla formazione sulla sicurezza rivolta ai suoi dipendenti; percentuale di ordini effettuati a fornitori valutati con indicatori ESG; verifica del mantenimento del numero di società del Gruppo certificate ISO45001”.

La nuova soluzione dovrebbe incentivare A2A a definire target più ambiziosi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

“L’iniziativa si struttura proprio in questo senso – spiega Franco Franzoso, Head of Generali Global Corporate & Commercial Italia – una migliore gestione del rischio, indirizzata verso un potenziamento della sicurezza sul lavoro, promuovendo la sostenibilità e la solidità dell’impresa, oltre a quella dei dipendenti, dei fornitori e di tutti gli stakeholder coinvolti. Per questo motivo il meccanismo premiante prevede anche un contributo di Generali in ambito formativo, per consolidare pratiche virtuose che consentano di generare valore nel tempo”.