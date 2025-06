Tyche Bank presenta Tyche4p, il conto corrente dedicato alle procedure concorsuali

La soluzione ideata per la gestione efficiente della liquidità nelle procedure concorsuali: costi e spese azzerati, remunerazione su giacenze libere e vincolate

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Tyche Bank.

Tyche Bank, istituto di credito specializzato in soluzioni finanziarie dedicate alle procedure concorsuali, acquisto di crediti fiscali, gestione di crediti NPL-UTP e finanza d’impresa lanciaTyche4P, il conto corrente nato per rispondere in modo efficiente e trasparente alle esigenze degli organi della procedura.

Cosa offre Tyche4P?

zero costi e spese di apertura e gestione del conto;

remunerazione delle giacenze libere e vincolate indicizzate al tasso BCE1;

supporto operativo dedicato e assistenza diretta da parte del team Tyche4P.

Il conto Tyche4P può contare sulla protezione prevista dal FITD per i depositi.

Tyche4P si integra con le altre soluzioni offerte da Tyche Bank per la gestione completa delle procedure, tra cui:

acquisto pro soluto di crediti erariali;

rilascio di garanzie fideiussorie propedeutiche all’incasso dei crediti IVA;

NPE – acquisto di crediti chirografari e ipotecari verso procedure concorsuali;

interventi finanziari in operazioni di Special Situation e finanza straordinaria.

Con Tyche4P, Tyche Bank conferma il proprio posizionamento come partner affidabile e altamente specializzato nell’ambito delle procedure concorsuali.

Francesco De Marco, Direttore Generale di Tyche Bank, ha dichiarato: “A meno di un anno dalla conclusione del percorso che ha portato alla nascita di Tyche Bank, siamo orgogliosi di presentare Tyche4P, il nuovo conto corrente digitale dedicato alle procedure concorsuali. Grazie al nostro know-how nel settore, abbiamo potuto selezionare un team dedicato alla gestione del conto, per offrire un supporto efficace e un’assistenza diretta ai professionisti, che potranno così usufruire appieno delle potenzialità offerte dalla piattaforma digitale. Tyche4P è un prodotto costruito su misura per i professionisti che oggi hanno a disposizione uno strumento in più per gestire con maggiore efficienza e trasparenza le operazioni legate alle procedure concorsuali”.

Profilo di Tyche Bank

Tyche Bank è un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. È una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d’impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.