Brezza Riva Silente: uno spumante metodo classico nato da un vigneto storico in alto, sul lago di Garda, e affinato nelle profondità delle acque

Si ispira al Cristo Silente, la statua in metallo alta 3 metri che rappresenta il Cristo degli abissi, collocata ad una profondità di circa 15 metri, nelle acque del Garda, il nuovo metodo classico, spumante Trentodoc, Brezza Riva Silente, uscito da Cantina di Riva. Ma lo spumante non condivide solo il nome con la grande statua realizzata negli anni Sessanta dall’artista Germano Alberti e collocata poi in fondo alle acque del Porto San Nicolò di Riva del Garda. Al pari della statua, lo spumante, prodotto da uve che provengono da un vigneto storico situato a 450 metri di altitudine, dove la combinazione tra escursioni termiche, terreno calcareo e brezze del lago garantisce un perfetto equilibrio tra freschezza e struttura, viene immerso nelle acque del lago, a quaranta metri di profondità, per un processo di maturazione unico nel suo genere: le bottiglie vengono adagiate sul fondale del Lago di Garda, dove trovano un ambiente ideale per l’affinamento grazie alla temperatura costante, alla ridotta presenza di ossigeno e al movimento naturale delle correnti. Sotto la superficie del lago la maturazione si svolge più lentamente. Così, il vino preserva tutta la sua freschezza e la sua vivacità, messe in evidenza dalla verticalità della bella spina acida; l’eleganza raggiunge il culmine.

Brezza Riva Silente 2019 è un blanc de blancs 100% Chardonnay che nasce dai vigneti terrazzati dell’Alto Tennese e matura in condizioni straordinarie a 40 metri di profondità. Il risultato è uno spumante dal carattere raffinato, con un perlage fine e persistente, una struttura elegante e un bouquet che spazia dalle note agrumate alla frutta secca, esaltato dalla particolare maturazione nel lago.

Con Silente, la linea Brezza Riva Trentodoc si arricchisce di una nuova sfumatura, accanto a Brezza Riva Brut, Brezza Riva Rosé e Brezza Riva Riserva. Un’ulteriore conferma della diversificazione della produzione di Cantina di Riva, che da sempre è impegnata a valorizzare il proprio legame con il territorio.

«Questo spumante rappresenta la nostra volontà di spingere sempre più in alto la qualità della produzione vinicola, esplorando metodi di affinamento inediti che valorizzano il legame con il nostro lago. Silente è capace di esprimere al meglio essenza del territorio e l’innovazione enologica -dichiara Giorgio Planchenstainer, presidente di Agraria Riva del Garda -prima ancora di essere un prodotto, Silente è il racconto della cura e della dedizione dei nostri viticoltori nei confronti della terra e i suoi frutti, e di una maturazione straordinaria che avviene nei silenziosi fondali del Lago”

Il territorio dell’Alto Garda Trentino è un ambiente unico nel suo genere. Situato all’altezza del 46° parallelo nord, il territorio si caratterizza per un microclima mediterraneo in un contesto alpino. Il clima mite e temperato, l’alternanza dei venti Ora, che soffia in direzione sudnord, e Pelèr, che soffia in direzione nord-sud, e le variazioni di temperatura dell’acqua del Lago di Garda – che oscillano tra i 6 °C di dicembre e i 27 °C di agosto – creano le condizioni ideali per la coltivazione della vite e dell’olivo.

A questo si aggiungono le caratteristiche morfologiche del terreno. L’anfiteatro morenico del Lago di Garda, di origine glaciale, è caratterizzato da un fondovalle che presenta profondi terreni alluvionali ricchi di sabbia e limo, ma anche terreni a scheletro costituiti da ciottoli e argilla. A quote più elevate si trovano invece terreni con un’importante componente calcarea.

Cantina di Riva inaugurata nel 1957, opera – si legge in una nota – nel rispetto dei disciplinari di produzione DOC, IGT e Biologico al fine di ricercare la massima qualità dei vini. 35.000 sono i quintali di uva che i soci conferiscono annualmente alla cantina: il 65% è impiegato per la realizzazione di vini bianchi, mentre il 35% è destinato alla produzione di vini rossi. La produzione vitivinicola di Cantina di Riva si declina in diverse linee: Le Selezioni, Vista Lago, Trentodoc e Bollicine di Riva, Collezione Apponale e Linea Classica.

Brezza riva silente presenta un grado alcolico di 12,50% vol., zuccheri residui 2,7 g/l, acidità totale 7,3 g/l., pH 3,03. Spumante pronto, capace di mantenere intatte le sue qualità in bottiglia per 4-6 anni ma, se ben conservato, può conservare una longevità inattesa.